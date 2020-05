Sản phụ bị tiểu đường khiến thai 38 tuần chết lưu, cảnh báo phụ nữ mang thai không nên chủ quan

Nồng độ đường trong máu sản phụ tăng cao khiến cho thai nhi chết lưu



Mới đây, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vừa điều trị cho sản phụ Đỗ Thị L. (36 tuổi, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) bị tiểu đường thai kỳ từng có tiền sử mổ đẻ cách đây 05 năm.

Theo gia đình bệnh nhân cho biết, từ hơn 01 tháng nay sản phụ Đỗ Thị L. thường xuyên bị đi tiểu nhiều, hay khát nước và có hiện tượng sút cân rõ rệt mà không rõ nguyên nhân dù vẫn duy trì chế độ ăn uống dinh dưỡng đầy đủ dành cho bà bầu, nhất là khi không cảm nhận được thai nhi 38 tuần tuổi "đạp" bụng mẹ nữa thì chị L. liền tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để khám.

Qua quá trình kiểm tra sức khoẻ, các bác sỹ nhận thấy thai nhi đã chết lưu, sản phụ L. được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết và kết quả cho thấy chỉ số đường huyết của sản phụ L. rất cao, kết quả xét nghiệm đường huyết lần 01 là 24 mmol/lít và lần 02 là 26 mmol/lít. Đây là mức đường huyết nguy hiểm ở phụ nữ mang thai (trong khi mức đường huyết bình thường chỉ từ 3,9 mmol – 6,5 mmol/lít), và nồng độ đường trong máu sản phụ L. tăng cao bất thường chính là nguyên nhân khiến cho thai nhi chết lưu.

Nhận thấy đây là một trường hợp phức tạp vì thai nhi đã chết lưu, chị L. lại từng mổ đẻ cách đây 05 năm, với mức đường huyết cao như thế này dễ khiến sản phụ bị hôn mê, tiềm ẩn nguy cơ đờ tử cung (tử cung không co lại được gây chảy máu) và nhất là nguy cơ vỡ tử cung khi chuyển dạ thai lưu vì có vết mổ đẻ cũ, các bác sỹ bệnh viện hội chẩn và quyết định điều trị hạ đường huyết bằng cách truyền insulin với liều điều trị khoảng 06 đơn vị/giờ cho tới khi mức đường huyết trở về giới hạn bình thường thì tiếp tục theo dõi để cho cuộc chuyển dạ thai lưu diễn ra tự nhiên không can thiệp mổ lấy thai.

Kết quả sau hơn 01 ngày điều trị, sản phụ L. đẻ thường tự nhiên theo đường âm đạo. Sau đẻ các bác sỹ đã kiểm soát tử cung an toàn và dùng thuốc tăng co ổn định.

Bệnh nhân phục hồi sức khỏe tại bệnh viện

Phụ nữ mang thai bị tiểu đường cần có chế độ ăn uống lành mạnh



Bác sỹ CKII Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cho biết: Phụ nữ mang thai bị tiểu đường cần có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học kết hợp với thói quen tập luyện hàng ngày để duy trì ổn định lượng đường trong máu; lập danh sách những thực phẩm nên ăn và không nên ăn khi bị tiểu đường thai kỳ theo hướng dẫn của bác sỹ sản khoa và bác sỹ dinh dưỡng là việc làm rất cần thiết.

Đối với người mẹ, tiểu đường thai kỳ dễ gây ra các biến chứng trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường như rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng tiết niệu, viêm đài bể thận, tổn thương mắt, mạch vành. Các biến chứng sản khoa như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, tăng tỷ lệ sảy thai, sinh non, sang chấn trong đẻ, chảy máu sau đẻ, tăng tỷ lệ mổ lấy thai do thai to, tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn… và thậm chí là tăng nguy cơ tiểu đường cho những lần có thai sau (với tỷ lệ 30 – 69 % ở những lần có thai kế tiếp).

Quan trọng là khi mang thai các bà mẹ nên đi khám thai định kỳ thường xuyên, làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, nước tiểu và nên làm nghiệm pháp dung nạp glucose từ tuần thai thứ 24 – 26 thai kỳ. Những mẹ bầu có nguy cơ cao bị tăng đường huyết khi thấy có các dấu hiệu như sau: Người thấy mệt mỏi, hay đói, khát nước nhiều, đi tiểu nhiều, gầy sút không rõ nguyên nhân; tăng nhiều cân bất thường so với mức bình thường trong thai kỳ… Nếu bị tiểu đường được chẩn đoán sớm và điều trị thích hợp, tiểu đường thai kỳ sẽ không còn là nỗi lo lớn của mỗi người phụ nữ mang thai, bác sỹ CKII Lê Công Tước khuyến cáo.