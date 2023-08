Săn loạt ưu đãi M-Shock của MoMoTravel, không còn lo giá vé cao dịp nghỉ lễ 2/9

Săn deal sốc, cả nhà cùng chill

Một chuyến đi hoàn hảo mà các gia đình mong đợi cũng cần có chi phí phù hợp với túi tiền để làm sao cả nhà vẫn có thể "chill" (thư giãn) mà không cần lo về "bill" (hóa đơn). Hiểu được nỗi lòng của các gia đình và mong muốn tăng thêm niềm vui cho các chuyến đi chơi, từ ngày 10/8 - 20/8/2023, MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) triển khai chương trình M-Shock với hàng triệu thẻ quà du lịch, vui chơi và giải trí vô cùng hấp dẫn.

Từ ngày 10/8 - 20/8/2023, MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) triển khai chương trình M-Shock với hàng triệu thẻ quà du lịch, vui chơi và giải trí vô cùng hấp dẫn. Ảnh: MoMo

Trước tiên phải kể đến ưu đãi đặc biệt nhất của M-Shock là các thẻ quà vé máy bay, tàu, xe giá 0đ dành cho người dùng lần đầu đặt dịch vụ, tiện ích trên MoMoTravel. Cụ thể, ưu đãi này giảm 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng khi đặt vé máy bay; giảm 500.000đ cho hóa đơn từ 500.000đ khi đặt vé xe khách và tàu hỏa.

Một "deal hời" khác mà các gia đình phải lưu ngay lịch để không thể bỏ lỡ là thẻ quà độc quyền Vietnam Airlines chỉ duy nhất vào ngày 16/8/2023 trong khung giờ vàng 12h - 14h. Là nhà tài trợ kim cương trong chương trình M-Shock, hãng hàng không 4 sao này tung hàng ngàn thẻ quà giảm 50% tối đa 100.000đ áp dụng cho mọi hóa đơn, 10 vé máy bay khứ hồi nội địa miễn phí, 5 suất nâng hạng vé thương gia miễn phí và 5 suất trải nghiệm phòng chờ thương gia miễn phí.

Bên cạnh Vietnam Airlines, dịp này, Bamboo Airways cũng mang đến thẻ quà giảm đến 25% khi đặt vé máy bay nội địa và quốc tế theo nhóm, vô cùng "hợp cạ" cho các gia đình.

Những chuyến du lịch của gia đình đâu phải chỉ có săn vé máy bay, tàu lửa hay xe khách, đã "quẩy" là phải mua vé vui chơi nữa. Chính vì thế, nhà mình hãy lên ngay MoMoTravel để săn hàng triệu thẻ quà đa năng giảm 50% tối đa 100.000đ cho mọi dịch vụ đi lại và vui chơi; giảm 50% tối đa 50.000đ khi mua vé khu vui chơi.

Bên cạnh loạt thẻ quà hấp dẫn và độc quyền, MoMoTravel còn mang đến cho người dùng trải nghiệm "All in one" (tất cả trong một) này. Các gia đình có thể tìm kiếm và so sánh giá vé, thời gian khởi hành; đặt vé máy bay, vé xe khách, vé tàu hỏa; đặt khách sạn theo giờ; mua vé khu vui chơi; thuê xe tự lái… và quản lý cả chuyến đi chỉ với vài thao tác một cách nhanh chóng, dễ dàng. Cả nhà cùng xem thêm chi tiết chương trình M-Shock tại đây.

Check-in "Quầy vé tống biến" thú vị trên MoMoTravel

Từ ngày 11/8/2023, tất cả người dùng có thể truy cập "Quầy vé tống biến" tại tính năng "Du lịch - Đi lại" trên MoMo, chia sẻ những điều không vui của chính mình hoặc người thân, bạn bè, là được nhận một tấm vé #mọiBiếntanBiến được thiết kế bắt mắt cùng nội dung hài hước, dí dỏm.

Khi săn deal M-Shock, du khách được mời check-in "Quầy vé tống biến" và nhận một tấm vé #mọiBiếntanBiến với những lời cổ vũ, chia sẻ dễ thương. Ảnh: MoMo

MoMoTravel hiểu rằng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên việc gặp "biến" là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Chính vì vậy, "Quầy vé tống biến" như một hộp thư tâm sự trực tuyến nơi tiếp nhận mọi tâm tư của người dùng. Đây cũng là cách MoMoTravel kết nối với người dùng, hiểu người dùng hơn, từ đó nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Lồng ghép trong mỗi tấm vé #mọiBiếntanBiến còn là lời cổ vũ mỗi người hãy "keep the fresh mind" (giữ tâm trí luôn tươi mới). Vì vậy, bằng những trải nghiệm đẹp ở các vùng đất mới, cả gia đình có thể cùng tận hưởng "hương vị tình thân" và F5 chính mình để cùng vượt qua "biến" thật dễ dàng.

Còn chần chừ gì nữa, lên MoMoTravel săn deal M-Shock và cùng "Quẩy một chuyến, Tống mọi biến"!