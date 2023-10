Săn hàng hiệu qua livestream trở thành thói quen mới của người dùng trẻ

Thử quần áo để kiểm tra form dáng, đứng trên vali để chứng minh độ cứng cáp, thử hàng loạt màu son lên môi,... những hành động gần gũi và mang tính thực tế này khiến hình thức bán hàng qua livestream trên sàn TMĐT hay còn gọi là Live-Commerce dễ dàng thuyết phục người tiêu dùng. Cộng với hàng loạt chất xúc tác hấp dẫn như giảm giá, quà tặng, miễn phí vận chuyển cùng sự xuất hiện của các KOL hay người nổi tiếng dưới cương vị "cầm trịch" livestream, người dùng càng có xu hướng "chốt đơn" nhanh chóng.



Trẻ trung, sành công nghệ, sống ở thành phố lớn và sở hữu thu nhập ổn định, Linh là bức chân dung điển hình cho tệp người xem chủ lực của Shopee Live.

Theo thống kê do Shopee công bố vào quý 1 năm 2023, người dùng đã dành hơn 37 triệu giờ theo dõi Shopee Live trong năm 2022. Cũng theo báo cáo, nhóm người dùng tích cực nhất thuộc vào độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi và họ dành nhiều sự quan tâm đến các ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp, Thời trang, Điện tử và Đồ gia dụng, đặc biệt là các sản phẩm chính hãng có mặt trên Shopee Mall.



Nguyễn Ngọc Khánh Vi (30 tuổi) hiện đang Kinh doanh tự do cho biết, cô thường chi 2-3 triệu mỗi tháng để mua sắm các mặt hàng mỹ phẩm và thời trang. Cô gái Bến Tre này có sở thích skincare và trung thành với một vài thương hiệu có tiếng như Kiehl’s hay Shiseido. Tuy nhiên do sống ở khu vực Tỉnh thành nên việc tìm mua sản phẩm trực tiếp và chính hãng thường khó khăn hơn. Xuất phát từ lý do này, Vi thường ưu tiên tìm kiếm và xem livestream của nhãn hàng để săn sản phẩm chính hãng giá tốt mỗi khi có nhu cầu mua sắm.

Trung bình mỗi tháng, Khánh Vi mua sắm khoảng 4-5 lần trên Shopee, trong đó có hơn một nửa là mua qua Shopee Live. Dịp 9.9 vừa qua, cô nàng còn săn được mã giảm 199.000 đồng cho đơn từ 199.000 cực "hời" qua livestream

Nói thêm về lý do mê mua hàng qua livestream, cả Khánh Vi và Thùy Linh đều có những chia sẻ khá tương đồng, xoay quanh yếu tố chủ chốt là "review công tâm". Nếu host (người dẫn chương trình) đã sử dụng qua sản phẩm và nắm rõ các thông tin liên quan, cả hai sẽ tin tưởng vào lời nhận xét (review) của họ hơn. "Quảng bá những điểm mạnh của sản phẩm nhưng không quên đưa ra lời khuyên chân thành để người dùng cân nhắc là một điểm cộng cực lớn của việc mua sắm qua livestream", Linh nói thêm. Bên cạnh đó, cả hai đều đề cao khía cạnh "đáng tin cậy" của nhà bán hàng và ưu tiên chọn lựa các sản phẩm đến từ gian hàng chính hãng Shopee Mall.



Tương tự là trường hợp của Anh Duy. Anh chàng 25 tuổi này thường theo dõi livestream của một số KOL/KOC trên Shopee Live để có thêm thông tin sản phẩm từ góc nhìn của những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Chưa kể, các phiên live có sự xuất hiện của người nổi tiếng thường gắn liền với các deal thương hiệu độc quyền có ưu đãi khủng nên càng thu hút sự chú ý của Duy. "Với kinh nghiệm nhiều lần săn được hàng hiệu giảm đến 50% qua Shopee Live, mình khó tìm được lý do để nói không với việc mua sắm qua livestream", cậu bạn khẳng định.

Thay vì phải đọc hay xem nhiều review trên mạng trước rồi mới chọn sản phẩm, Duy có thể chốt đơn luôn khi xem livestream.

Với loạt "bí kíp" được ba người dùng kỳ cựu của Shopee Live chia sẻ, hi vọng bạn sẽ có một mùa mua sắm thành công và ngập tràn niềm vui thông qua các hoạt động tương tác thú vị trên livestream. Đặt lịch xem Shopee Live ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ những thời khắc Mua sắm - Giải trí bùng nổ trong tháng 10 này!