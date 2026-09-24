Sammy bật mí bí quyết để có những món ăn đơn giản mà vẫn thơm ngon

Nếu là một người thích nấu nướng và thường xuyên tìm các công thức nấu ăn trên mạng xã hội, hẳn nhiều người đã quen với hình ảnh TikToker Sammy trong căn bếp ấm cúng, nơi anh chia sẻ những món ăn gần gũi, dễ thực hiện. Điều thú vị trong cách Sammy vào bếp là mọi món ăn đều được anh chăm chút tỉ mỉ, dẫu đó là những món đơn giản nhất. Từ khâu sơ chế nguyên liệu, canh lửa cho đến khi nêm nếm, mỗi bước đều được anh chú ý để món ăn giữ được hương vị tự nhiên mà vẫn trông thật bắt mắt.



Sammy là gương mặt quen thuộc trên nền tảng tiktok với những người yêu thích nấu ăn



Giúp món xào đưa cơm hơn chỉ bằng những mẹo nhỏ

Khi nấu các món rau xào, nhiều người thường gặp tình trạng rau bị xỉn màu, kém hút mắt và không giữ được độ giòn tự nhiên của rau. Để giải quyết tình trạng này, "bí kíp" mà Sammy chia sẻ nằm ngay ở bước sơ chế.

Theo anh, trước khi xào, rau cần được chần qua nước sôi trước trong khoảng 1 đến 1,5 phút. Phần cọng được anh cho vào nước trước rồi mới đến phần lá. Cách này giúp cả hai phần có độ chín đồng đều, giữ được màu xanh và không bị mềm nhũn.

Bên cạnh đó, để rau có được độ giòn và độ bóng đẹp mắt, bí quyết của Sammy nằm ở cách canh lửa và thao tác xào. Sammy thường xào rau trên lửa lớn để giúp rau nhanh chín nhưng vẫn giữ được độ mọng nước và độ giòn ngọt tự nhiên.

Ngoài ra, khi kết hợp với việc đảo nhanh tay, rau hạn chế việc ra nước trong quá trình xào, gia vị sẽ thấm đều cùng nguyên liệu, làm cho món ăn bóng đẹp và bắt mắt hơn.

Trước khi chế biến, Sammy luôn cẩn thận sơ chế nguyên liệu



Không chỉ chăm chút phần nhìn, món ăn cần thu hút cả hương và vị

Với Sammy, một món xào ngon không chỉ cần vừa miệng mà còn phải hấp dẫn từ hương thơm. Thay vì sử dụng quá nhiều nguyên liệu hay gia vị, anh chú trọng cách kết hợp và xử lý từng thành phần để làm nổi bật hương vị vốn có của món ăn.

Chẳng hạn với món cải ngồng xào tỏi, Sammy kết hợp giữa rau và tỏi để làm nổi bật mùi hương của món ăn. Khi làm món này, anh thường phi tỏi cho đến khi dậy mùi, sau đó lấy phần tỏi ra riêng rồi mới cho rau vào xào. Thao tác này giúp tỏi hạn chế bị cháy trong quá trình xào, tránh tạo vị đắng mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng.

Xào rau cùng với tỏi giúp món ăn thơm hơn



Nêm nếm vừa đủ và đúng thời điểm cũng là một trong những bí quyết quan trọng của Sammy. Khi rau bắt đầu chín tới, anh thường thêm một muỗng dầu hào Maggi vào chảo rồi đảo nhanh tay. Theo anh, dầu hào Maggi phiên bản cải tiến mới được bổ sung thêm chiết xuất hàu, giúp hương thơm của dầu hào nổi bật hơn. Khi kết hợp cùng tỏi phi, phần gia vị này tạo thêm điểm nhấn cho món cải ngồng xào tỏi, giúp món ăn dậy mùi thơm đậm đà.

Với những món xào từ các nguyên liệu quen thuộc, cách nêm nếm này cũng giúp Sammy tạo nên sự khác biệt mà không cần sử dụng quá nhiều loại gia vị. Chỉ với rau, tỏi và một lượng dầu hào vừa đủ, món ăn vẫn giữ được vị tự nhiên của nguyên liệu, đồng thời có thêm hương vị hài hòa và hấp dẫn.

Thành phẩm món xào thơm ngon nhờ những bí quyết nhỏ của Sammy



Không cần kỹ thuật phức tạp hay nguyên liệu đắt tiền, chính sự chỉn chu trong từng bước đã giúp những món ăn quen thuộc của Sammy trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn. Những mẹo nhỏ mà Sammy chia sẻ không chỉ giúp món ăn trọn vẹn cả hương lẫn vị, mà còn khiến cho việc vào bếp trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn mỗi ngày. Từ những điều đơn giản ấy, Sammy đã cho khán giả thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể tự tạo nên một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn ngay trong căn bếp của mình.