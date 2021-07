Người Sài Gòn đang rất "bối rối" thì có một nữ Tiến sĩ tâm lý sẵn sàng "chữa lành" miễn phí cho những ai đang stress vì bất cứ lý do gì trong mùa dịch

Những ngày này, cả đất nước đều đang hướng về Sài Gòn – nơi dịch bệnh kéo dài với nhiều ca nhiễm mỗi ngày. Người Sài Gòn vốn dĩ rất lạc quan nhưng trong tình hình hiện nay thì cũng không thể không lo lắng.

Có người stress vì công việc đình trệ, học hành chậm tiến độ nhưng cũng có người trầm cảm vì chuyện gia đình, khi con cái ở nhà không đến trường và vừa phải trông con vừa làm việc…

Ôi Sài Gòn thực sự đang rất lắm mối lo.

Người Sài Gòn những ngày này đang khá "bối rối" trước nhiều thông tin, sự việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống và áp lực kinh tế. Ảnh: Hoàng Lê

Vì những điều đó, nên tinh thần người Sài Gòn hiện tại rất cần được vỗ về. Đó cũng là lý do để chị Hoàng Minh Tố Nga, một Tiến sĩ tâm lý hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng chương trình hỗ trợ tham vấn tâm lý cho những ai bị stress trong thời điểm này.

Ngay sau khi đăng tải trên Facebook cá nhân về ý định tuyệt vời đó, bài viết của chị Tố Nga đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chị Tố Nga và bài viết khởi xướng chương trình tham vấn tâm lý cho người Sài Gòn.

TÂM LÝ LO ÂU, CĂNG THẲNG LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI TRONG MÙA DỊCH

Bắt máy gọi một cuộc điện thoại, chị Nga cho biết kể từ khi bắt đầu thông báo trên Facebook cá nhân về việc tham vấn tâm lý thì đã tiếp nhận không ít lời đề nghị giúp đỡ từ phía người dùng mạng. Nhóm của chị Nga bắt đầu ghi nhận triệu chứng của mỗi người và sau đó lên phương án hỗ trợ trị liệu. Sau cùng, các phiên tư vấn tâm lý sẽ được diễn ra.

Chị Tố Nga muốn dùng chuyên môn của mình để giúp đỡ người khác.

"Tình trạng chung ngay lúc này của mọi người hầu như xoay quanh stress, lo âu, căng thẳng. Thứ nhất, đó có thể là do dịch bệnh kéo dài lâu khiến nhiều người mất việc, làm việc không lương, giảm lương. Thứ hai, đó có thể là những người phụ nữ làm việc tại nhà, con cái quấy rầy trong khi tiến độ công việc thì vẫn phải hoàn thành. Thứ ba, có thể là những người ở trong không gian chật hẹp cũng bị stress, đi ra ngoài thì sợ dịch bệnh mà ở trong nhà thì không thể chịu được. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Vấn đề khá lớn như vậy nhưng nhiều người nghèo, người thất nghiệp thì không thể có tiền để tiếp nhận tham vấn trị liệu tại các trung tâm có thu phí. Đó là lý do mình và ekip làm chương trình này, để trong vấn đề chuyên môn mà mình biết, mình có thể giúp được mọi người và cũng là để các em sinh viên của mình phản ứng được với công việc".

Những người cần tham vấn trị liệu có thể gửi tiền phí tượng trưng cho nhóm của chị Nga là 100 ngàn đồng nếu muốn. Số tiền phí này sau đó sẽ được gửi cho Are You Ok? (nhóm hoạt động thiện nguyện, phát lương thực miễn phí được thành lập và hoạt động từ mùa dịch năm 2020). Chị Nga có nói thêm rằng, mức phí trên thực ra chỉ là để những trị liệu cảm thấy họ được nhận một dịch vụ có giá trị chứ không phải điều mọi người đang làm cho vui. Còn lại, với những ai có hoàn cảnh khó khăn thì không cần đóng phí.

Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày nhóm của chị Nga tham vấn cho khá nhiều người. Thậm chí, có cả những sinh viên sống ở Mỹ cũng gửi thư nhờ chị Nga giúp đỡ.

Việc tham vấn tâm lý trong những lúc căng thẳng như thế này là rất cần thiết. Ảnh: Hoàng Lê

NẾU KHÔNG THAM VẤN TÂM LÝ, HÃY TỰ CHỦ SUY NGHĨ ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TRẦM CẢM

Chị Nga chắc chắn rằng ở ngoài kia có rất nhiều người cần giúp đỡ và cũng đang cố gắng hết sức. Tuy nhiên, vì nguồn nhân lực cũng không có nhiều nên vẫn bị hạn chế. Vì lý do đó, chị Tố Nga có đúc kết ra một số phương pháp kiểm soát tâm lý cơ bản để mọi người không rơi vào trạng thái stress quá nặng gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

- Giữ thể chất khỏe mạnh vì nếu cơ thể yếu ớt, tâm lý cũng sẽ không tốt. - Nếu có vấn đề hãy tìm cách bộc lộ, chia sẻ với người thân hoặc tìm đến người có chuyên môn. Không nên có hành vi ứng phó không lành mạnh như trốn vào rượu, bia, thuốc lá, game, internet vì sẽ không giải quyết được. - Tránh ý nghĩ không thực tế, bói về tương lai những điều không hay sẽ xảy ra. - Tránh cái nhìn hầm tối kiểu trong một sự việc chỉ thấy tối om, không có đường ra, tổng quát 1 lần thất bại thì sẽ như vậy cả đời. - Tập kỹ thuật thư giãn và nghĩ đến những điều tích cực, như là việc trước kia không có thời gian cho con thì hãy tranh thủ dịp này. Điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn dễ hơn rất nhiều. - Kết nối lại với gia đình, bạn bè để chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. - Mở lòng mình ra để xem nhu cầu thực sự sâu bên trong của mình là gì. Sẵn sàng nhận sự giúp đỡ nếu cần.

"Ai cũng có thể gặp khó khăn nhưng việc có quyết định để mình mắc kẹt ngay tại đó hay không thì lại là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta có thể chọn lựa thay đổi nhưng nếu không được thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu sự trợ giúp từ các nhà chuyên môn.

Nhận sự trợ giúp không phải là yếu đuối mà là dấu hiệu của sự can đảm sống thật với chính mình", chị Nga gửi thông điệp đến tất cả mọi người.

Cớ một cách để thoát khỏi khủng hoảng nhanh nhất là luôn nghĩ đến mặt sáng hơn của vấn đề.

Chị Hoàng Minh Tố Nga hiện là Tiến sĩ duy nhất tại Việt Nam có bằng Tiến sĩ Đo lường Định lượng trong Tâm lý và Giáo dục (2009 - 2014) được cấp bởi Đại học Minnesota, Mỹ. Ngoài ra, chị cũng là Tiến sĩ Trị liệu hệ thống Gia đình và Cặp đôi (2009 - 2014) được cấp bởi trường đại học nói trên.

Chị Nga từng làm việc tại bệnh viện UM Physicians và Open City ở Minnesota, Mỹ. Chị cũng từng dạy tại đại học Minnesota và hiện nay đang là giảng viên của Đại Học khoa Học Xã hội & Nhân văn, Tp. HCM.