Sài Gòn đang "hot" món quà 20/10 vừa đẹp vừa... ngon, chị nào mà được chồng tặng thì cứ chuẩn bị sẵn tạp dề mà ngắm!

Sau những ngày phải "đóng bụi" vì dịch bệnh, các cửa hàng đều tăng tốc, gấp rút lên ý tưởng làm những bó hoa mới lạ kịp trong dịp lễ này. Trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách, việc đi chợ gặp khó khăn, nhiều gia đình tận dụng những khoảng sân nhỏ để trồng trọt. Rau, củ, quả dần trở thành một thứ quà cao sang trong mùa dịch.

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng, chị Nguyễn Thị Ánh Hiền, chủ cửa hàng hoa Dear Rainy ( quận 3, TP HCM) đã lên ý tưởng cho những bó hoa bằng rau củ mới lạ.

20/10 năm nay cửa hàng hoa của chị Ánh Hiền có những mặt hàng khá lạ mắt

Từ khi hoạt động trở lại, Dear Rainy đã lên kế hoạch thiết kế những bó hoa mới lạ với rau củ quả tươi sạch của Đà Lạt và hoa tươi có sẵn tại shop. Tuỳ vào yêu cầu khách hàng mà nhân viên sẽ có cách thiết kế bó hoa phù hợp. Giá hoa dao động từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Theo chị Hiền những rau củ trưng bày ở tiệm giúp tạo không gian như nông trại mini màu sắc, khách hàng khi đến lựa chọn cảm thấy thư giãn hơn. Những loại rau củ để bó hoa sẽ được bảo quản trong tủ mát 24/24, khi nào có khách hàng đặt, nhân viên mới bắt đầu làm.

"Hoa bằng rau củ tôi mới thấy lần đầu, không nghĩ rau củ bó thành hoa mà lại có thể xinh xắn như vậy, tò mò lắm nến quyết định đặt trong dịp lễ này", chị Thuý Kiều (quận 3, TP HCM) cho biết.

Là cửa hàng đầu tiên tại TP HCM làm hoa bằng rau củ, chị Hiền luôn ưu tiên chất lượng và thẩm mỹ lên hàng đầu. "Không phải loại rau củ nào cũng có thể làm thành bó hoa được. Ngoài việc chọn những rau củ sạch, đảm bảo chất dinh dưỡng, cửa hàng còn ưu tiên lựa chọn thực phẩm có thẩm mỹ cao, độc đáo màu sắc và kiểu dáng bắt mắt, xinh xắn", chị Hiền chia sẻ.

Những bó hoa lạ mắt hút khách ngày 20/10

Những rau củ quả có hình dáng và màu sắc đẹp sẽ giúp bó hoa mềm mại hơn, dễ dàng kết hợp với những loại hoa khác. Theo chị Hiền cho biết nhu cầu sử dụng hoa hiện nay của khách hàng rất khác so với trước kia. Khách hàng thích thú với những bó hoa rau củ hơn những hoa thông thường.

Càng đến gần ngày 20-10, số lượng khách đặt hoa rau củ tăng nhiều. Đa phần các bạn trẻ và các ông bố "bỉm sữa" thích đặt những bó hoa làm từ rau củ vì sự mới lạ, dễ tạo bất ngờ cho người phụ nữ của mình.

Những bó hoa vừa ngắm lại vừa... ăn được là món quà ý nghĩa chắc chắn được nhiều anh chồng lựa chọn để tặng vợ

Anh Cao Vân cho biết: "Vì dịch Covid-19 nên rau củ quả như "trend" rồi, tặng bó hoa mix nhiều loại như vậy sẽ khiến vợ bất ngờ hơn. Vừa xinh, vừa bảo quản được lâu mà chi phí cũng không quá mắc".

Chị Khách Vân chia sẻ: "Nhìn những bó hoa rau củ rất thú vị và đáng yêu, ngoài việc có thể trưng trang trí, mình còn có thể sử dụng làm thức ăn. So với hoa thông thường thì mua những bó hoa này vừa đẹp vừa tiết kiệm".

Hoa rau cũng đa dạng chẳng kém gì hoa thường

Không chỉ có những bó hoa, cửa hàng còn thiết kế những "khu vườn mini" bằng các loại rau gia vị như tía tô, ngò gai, hành lá,… Mỗi loại có giá khoảng 40.000 ngàn đồng, tuỳ vào "khu vườn" khách yêu cầu mà sẽ có những loại gia vị nào. Đây được xem là món quà đặc biệt dành cho những người phụ nữ yêu nội trợ.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh kéo dài, số lượng đơn hàng năm nay tại tiệm giảm nhiều hơn so với những năm trước. "Do tình hình chung nên mình phải chịu vậy, thay vì chỉ bán hoa thì cửa hàng kết hợp thêm rau củ để tăng doanh thu trong giai đoạn khó khăn này", chị Hiền bộc bạch.