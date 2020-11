Ruột khỏe sẽ sống thọ, chỉ cần tuân thủ làm 3 việc buổi sáng và không làm 4 việc vào buổi tối

Trước đây, hiểu biết của mọi người về cơ quan tiêu hóa vẫn nằm ở dạ dày. Bởi chỉ cần dạ dày khó chịu là cơ thể sẽ có những biểu hiện rõ ràng, nên mọi người thường hay chú ý đến dạ dày hơn các cơ quan khác. Nhưng trên thực tế, vai trò của dạ dày trong hệ tiêu hóa chỉ là nghiền nhỏ thức ăn được nhai lại bằng miệng. Nơi thực sự hấp thụ thức ăn và chất dinh dưỡng là ruột.

Khi thực phẩm vào đến ruột non, dinh dưỡng sẽ được hấp thụ bởi màng nhầy dưới tác dụng của các loại men tiêu hóa, phần bã thức ăn còn lại sẽ di chuyển theo ruột, tiến vào ruột già và tích tụ ở đây. Khi nước và các chất vi lượng có trong cặn được hấp thụ trở lại sẽ tạo thành "phân" và được đào thải ra ngoài ở một mức độ nhất định. Vì vậy, từ xưa đến nay trong giới y tế luôn có một câu nói: "Đường ruột khỏe sẽ sống trường thọ".

Trong những năm gần đây, với ảnh hưởng của sự thay đổi trong chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, ngày càng có nhiều người mắc các bệnh về đường ruột như táo bón, polyp ruột, viêm loét đại tràng.... Đồng thời, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột cũng đang tăng lên qua từng năm. Một khi ruột bị tổn thương, điều này có nghĩa là sự hấp thụ thức ăn bị chặn lại, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng của tất cả các bộ phận trong cơ thể. Sau khi ruột bị ung thư sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, cần học cách bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Nếu không muốn các bệnh đường ruột tự tìm đến, nhất định làm 3 việc vào buổi sáng và không làm 4 việc này vào buổi tối.

Ba việc phải làm vào buổi sáng

1. Uống một cốc nước

Sau khi vào giấc ngủ, hoạt động thể chất sẽ dừng lại, nhưng các cơ quan trong cơ thể vẫn không ngừng hoạt động, các chất dinh dưỡng và nước trong cơ thể vẫn đang được tiêu thụ, và cặn thức ăn sẽ tiếp tục tích tụ trong ruột.



Khi thức dậy vào buổi sáng, sau một đêm chuyển động, nước tiểu và mồ hôi sẽ làm mất nước, các cơ quan vẫn ở trạng thái chưa tỉnh táo. Lúc này, một cốc nước ấm có thể đánh thức ruột và dạ dày của bạn, bổ sung nước giúp làm loãng máu, đồng thời có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, chống táo bón.

2. Ăn sáng

Nhiều bạn trẻ không có thói quen ăn sáng do các lý do như ngủ nướng, giảm cân. Như mọi người đã biết, bữa sáng là quan trọng nhất trong 3 bữa ăn trong ngày, mục đích của việc ăn sáng là để dạ dày và ruột hoạt động, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nếu bạn không ăn sáng trong thời gian dài sẽ dễ xảy ra các vấn đề như nhu động ruột chậm, viêm loét đường tiêu hóa, táo bón.

3. Kiên trì tập thể dục

Có thể ý nghĩa của việc tập thể dục đối với mọi người là ở khía cạnh giảm cân. Như mọi người đều biết lợi ích của việc tập thể dục đối với cơ thể là toàn diện, có tác dụng tiêu hao lượng mỡ thừa trong cơ thể, chống béo phì. Đồng thời, tập thể dục cũng có thể cải thiện nhu động của ruột, chống táo bón và thúc đẩy chức năng của dạ dày.

Bốn việc không làm vào buổi tối

1. Ăn quá nhiều

Có câu: "Ăn ngon vào buổi sáng, ăn no vào buổi trưa, ăn ít vào buổi tối". Thực chất, lượng thức ăn tốt nhất cho mỗi bữa ăn là no đến 7 phần, đặc biệt vào buổi tối càng ăn ít càng tốt. Do thời lượng hoạt động của con người vào buổi tối tương đối ít, nếu ăn quá nhiều không chỉ dẫn đến béo phì, đồng thời còn ảnh hưởng đến hoạt động của đường ruột và gây ra táo bón.

2. Thức khuya

Nếu lợi ích của việc tập thể dục đối với cơ thể là toàn diện, thì tác hại của thức khuya đối với sức khỏe là toàn diện. Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, thúc đẩy rối loạn nội tiết và suy giảm chức năng miễn dịch. Chức năng trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ bị suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của đường ruột. Thậm chí, có nghiên cứu chỉ ra rằng, thức khuya trong thời gian dài làm giảm khả năng miễn dịch và còn tăng nguy cơ ung thư.

3. Ăn đêm

Nhiều người trẻ không chỉ ăn uống thất thường mà còn có thói quen ăn đêm. Như mọi người đã biết, ăn vặt đêm khuya không chỉ là căn nguyên dẫn đến béo phì mà còn dễ gây tổn thương đường ruột, làm tăng gánh nặng cho đường ruột. Nếu chọn một số thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như thực phẩm chiên, thịt nướng và các loại thực phẩm khác có chứa lượng calo, chất béo cao, nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.

4. Cảm xúc bất ổn

Thức khuya dường như đã trở thành hiện trạng của giới trẻ đương đại, nhưng họ không biết rằng cảm xúc không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của đường ruột, thậm chí có thể phát triển thành "hội chứng ruột kích thích", nhiều người có thể bị són phân khi xúc động mạnh, nhiều người gặp các vấn đề như tiêu chảy và táo bón. Do đó, kiềm chế cảm xúc cũng chính là bảo vệ sức khỏe.

Cuối cùng, xin nhắc lại với mọi người rằng muốn duy trì sức khỏe đường ruột thì việc đầu tiên là điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Thứ hai, chú ý mọi thay đổi bất thường của cơ thể, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư ruột, polyp, khi phát hiện phân bất thường thì nên đi soi đại tràng để phát hiện sớm nhất những vấn đề tiềm ẩn trong cơ thể.

