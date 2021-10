Running Man Vietnam nhận trái đắng trên YouTube sau khi cho Jack "bay màu" không lời giải thích, netizen hả hê nói gì?

Dù đã phát sóng đến tập thứ 5 nhưng Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vẫn gây tranh cãi vì chất lượng cắt dựng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của nam ca sĩ Jack cũng là chủ đề gây tranh cãi quyết liệt trên các Fanpage về giải trí.

Với tập 5 lên sóng vào tối 17/10, Jack đã bị chương trình cho bay màu không 1 lời giải thích. Tập 5 được quay ở Hàn Quốc, trùng với thời điểm Jack vướng scandal có con với Thiên An mà không cưới hỏi. Khi sang Hàn Quốc ghi hình, ekip sản xuất hoàn toàn không nhắc đến chuyện Jack có di chuyển cùng đoàn hay không. Đến lúc tập ghi hình ở Hàn Quốc phát sóng, khán giả mới biết Jack đã bị cắt bỏ.

Jack đã bị cho bay màu mà không có bất cứ lời giải thích nào.

Nhưng kỳ lạ 1 điều là phía sản xuất Running Man Vietnam không hề có động thái gì liên quan đến chuyện Jack đi hay ở lại. Dù dân mạng có mạnh mẽ tẩy chay hay tức giận chửi mắng chương trình, ekip sản xuất vẫn một mực im lặng.

Hiện tại, tập 5 đã có mặt trên YouTube nhưng con đường đến với Top Trending thì vô cùng khó khăn. Vào tối 18/10, tập 5 của chương trình lọt Top 15 Trending, đến tối 19/10 thì clip tập 5 trên kênh đăng tải chính thức (kênh YouTube của Đông Tây Promotion) đã không còn trong Top Trending nữa.

Tập 5 được đăng tải trên kênh của công ty sản xuất đạt gần 5 triệu vỉew nhưng không lọt Top Trending.

Trong khi đó, clip tập 5 được HTV đăng tải lại lọt vào Top 10 Trending.

Thay vào đó, clip tập 5 ở kênh của đài HTV thì lọt Top 10 Trending. Dù số view vẫn rất lớn nhưng đường đua Top 1 Trending đã vụt xa tầm tay ekip sản xuất Running Man Vietnam. Một số khán giả cho rằng lý do dẫn đến tình huống này là vì ekip sản xuất loại bỏ Jack không lý do. Do Jack sở hữu lượng fan đông đảo nên sau mỗi lần chương trình phát sóng, người hâm mộ đều giúp thần tượng cày view, đưa Top Trending. Nay Jack vắng mặt, chẳng có lý do gì mà fan phải cày view thêm nữa.

Bên cạnh đó, cũng có người giải thích rằng Running Man Vietnam đang muốn nhường Top Trending cho Rap Việt mùa 2. Được biết, 2 chương trình này đều do 1 tập đoàn giải trí lớn sản xuất.