Running Man: Trường Giang phát hiện Liên Bỉnh Phát có "tình ý" với Diễm My, còn lôi Lan Ngọc vào cuộc

Tập 14 của chương trình truyền hình Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của các khách mời Diễm My 9X - Orange - Hòa Minzy. Trong hậu trường, Trường Giang liên tục chọc ghẹo Liên Bỉnh Phát là có tình ý với Diễm My 9X vì liên tục hành động lạ.

Cụ thể, Trường Giang cho rằng trong thử thách đấu tay đôi giữa các đội Vàng (Thúy Ngân - Jun Phạm) và Đen (Diễm My - Liên Bỉnh Phát), Liên Bỉnh Phát không lo ôm lấy cái chai để giành chiến thắng mà lại tập trung vào chuyện giải cứu Diễm My. Cụ thể, theo Trường Giang thì dù đã thoát khỏi vòng tay Jun Phạm rồi, Liên Bỉnh Phát vẫn cố gắng quay lại kéo Diễm My ra khỏi Thúy Ngân.

Trường Giang hỏi ý kiến Lan Ngọc về nghi án Liên Bỉnh Phát có tình cảm với Diễm My 9X.

Trường Giang thẳng thắn hỏi Lan Ngọc rằng trước tình huống Liên Bỉnh Phát bảo vệ Diễm My như thế thì theo Lan Ngọc, đó là chiến thuật hay còn lý do gì liên quan đến trái tim nữa. Lập tức, Lan Ngọc bảo rằng cô không biết gì vì lúc đó không chứng kiến tận mắt. Trường Giang quê độ ngồi xuống ngay rồi chuyển chủ đề qua phỏng vấn người khác.



Liên Bỉnh Phát và Diễm My cũng bị Trường Giang chất vấn liên tục.

Đến lượt Diễm My, Trường Giang cũng nhắc lại nghi vấn Liên Bỉnh Phát có tình ý với cô. Nữ diễn viên liền cho rằng đấy chỉ là vì Liên Bỉnh Phát thấy Thúy Ngân to gấp đôi Diễm My mà đang đè lên người đồng đội nên mới ra tay cứu giúp mà thôi.

Về phần Liên Bỉnh Phát, anh chàng từ chối bình luận về chuyện có tình ý hay không. Tiếp đến, Liên Bỉnh Phát bảo Trường Giang rằng nếu còn thắc mắc thì hãy hỏi luật sư của anh.

Running Man Vietnam 2021 Show thực tế

90 phút

20h - Chủ Nhật - HTV7 Running Man Vietnam 2021 là chương trình thực tế ăn khách được làm lại từ Running Man phiên bản Hàn Quốc. Chương trình mang tính giải trí cao, có sự kết hợp giữa các trò chơi vận động, thể lực, trí tuệ. Đạo diễn: Đông Tây Promotion Diễn viên: Trường Giang, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Jack, Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Karik

https://afamily.vn/running-man-truong-giang-phat-hien-lien-binh-phat-co-tinh-y-voi-diem-my-con-loi-lan-ngoc-vao-cuoc-20211223232804588.chn