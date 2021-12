Running Man: Netizen tức giận vì Lan Ngọc - Thúy Ngân bị hắt hủi, dàn cast còn lại xem thường Trường Giang?

Tập 13 chương trình truyền hình Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của dàn khách mời Diễm My 9X, Orange, Hòa Minzy. Theo đó, 3 khách mời cùng 7 thành viên cũ được chia làm 5 đội, mỗi đội có 2 người (1 nam - 1 nữ).

Thúy Ngân và Lan Ngọc cô đơn vì không có thành viên nam nào thèm chọn.

Sau pha chọn đội gay cấn, 5 đội được sắp xếp như sau: Trường Giang - Lan Ngọc, Thúy Ngân - Jun Phạm, Ngô Kiến Huy - Hòa Minzy, Diễm My 9X - Liên Bỉnh Phát, Orange - Trương Thế Vinh.

Thực tế thì việc xếp các thành viên mạnh là Liên Bỉnh Phát - Trương Thế Vinh với khách mời cũng dễ hiểu, bởi khách mời chưa quen với chương trình, ghép họ với người mạnh nhất sẽ giúp khách mời được bảo vệ tốt hơn.

Tuy nhiên, nhiều khán giả xem Running Man Vietnam lại tỏ ra bất bình thay cho các thành viên cũ Trường Giang - Lan Ngọc - Thúy Ngân. Netizen cho rằng, từ khi Hòa Minzy - Diễm My 9X - Orange xuất hiện, các thành viên cũ đã tỏ thái độ hắt hủi Lan Ngọc và Thúy Ngân. Các thành viên nam tạo cho khán giả cảm giác thật đáng thương vì chẳng ai cần đến. Trong khi thực tế thì so về danh tiếng, Lan Ngọc - Thúy Ngân thậm chí còn có mặt nổi trội hơn Hòa Minzy - Diễm My 9X - Orange. Cách các thành viên hành xử làm gợi nhắc đến tình thế bị hắt hủi thảm thương của Song Ji Hyo ở Running Man Hàn Quốc.

Lan Ngọc thét lên khi tiếp tục được xếp chung đội với Trường Giang.

Ở 1 diễn biến khác, netizen cũng đặt câu hỏi vì sao các thành viên khác lại cứ đẩy Trường Giang - Lan Ngọc vào chung 1 đội. Đến cả khách mời Hòa Minzy cũng liên tục nói là không muốn ở cùng đội Trường Giang. Sau khi biết kết quả vào chung đội "Anh Già", Lan Ngọc gào lên trong tuyệt vọng rằng: Em số 1, anh số 2 mà cứ vào chung đội hoài vậy hả.

Khán giả phản ứng trên Facebook về tình cảnh đáng thương của Thúy Ngân - Lan Ngọc - Trường Giang.

Ý Lan Ngọc ám chỉ cô và Trường Giang luôn bị xé bảng tên trước tiên, vậy mà vì sao cứ ở chung đội hoài. Với cách sắp xếp này thì trước sau gì 2 người cũng thua nữa vì không mạnh bằng các đội khác. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ý bất bình thay Lan Ngọc - Trường Giang. Khán giả cho rằng ban tổ chức chương trình cố xử ép 2 nghệ sĩ, các thành viên khác cũng vì lợi ích bản thân mà không nghĩ cho Trường Giang - Lan Ngọc.