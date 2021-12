Running Man: Liên Bỉnh Phát có sự quan tâm với Lan Ngọc, chung đội Diễm My nhưng vẫn xỉu ngay khi Lan Ngọc thắng

Tập 14 của chương trình truyền hình Running Man Vietnam 2021- Chơi là chạy vừa lên sóng vào tối 19/12/2021.

Diễm My 9X - Liên Bỉnh Phát - Lan Ngọc.

Trong tập này, cặp đôi yếu nhất là Trường Giang - Thúy Ngân đã giành được chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại. Vào thời điểm ekip sản xuất công bố thông tin đội Trường Giang - Lan Ngọc giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát đã nói với Lan Ngọc rằng: Đọc xong kết quả là xỉu luôn cho xem.

Và y như rằng, khi ekip sản xuất xướng tên Lan Ngọc - Trường Giang giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát đã lăn đùng ra xỉu. Liên Bỉnh Phát quả là có sự quan tâm nhất định dành cho Lan Ngọc.

Liên Bỉnh Phát ngất xỉu khi Lan Ngọc thắng.

Ở cuối tập 14, Liên Bỉnh Phát và Diễm My 9X gây thích thú cho khán giả khi chia sẻ ấn tượng đặc biệt dành cho nhau. Diễm My 9X nói rằng tuy không thắng được như Lan Ngọc nhưng vẫn rất hài lòng vì đã chơi hết mình, đồng thời xây dựng được tình cảm anh em đồng nghiệp tốt đẹp cùng Liên Bỉnh Phát.

Diễm My - Liên Bỉnh Phát.

Khi nghe Diễm My - Liên Bỉnh Phát nói về nhau, các thành viên còn lại đều ra sức chọc ghẹo. Trường Giang thậm chí còn gài hàng bằng cách hỏi Liên Bỉnh Phát có thương Diễm My 9X hay không. Tuy nhiên, cách Liên Bỉnh Phát - Diễm My 9X trả lời câu hỏi lại khá huề vốn vì chẳng làm lộ thêm bất cứ thông tin gì có khả năng làm nảy sinh drama tình ái.

Tập tiếp theo của Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy sẽ lên sóng vào tối Chủ nhật, 26/12/2021 trên HTV7.