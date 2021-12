Running Man: Diễm My 9X cắn Thúy Ngân trên sóng truyền hình, còn đâu mỹ nữ Tình yêu và Tham vọng của VTV

Tập 13 của chương trình truyền hình Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vừa lên sóng với loạt tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Orange - Diễm My 9X - Hòa Minzy. Khi thi đấu trực diện cùng Thúy Ngân, Diễm My 9X bất ngờ sử dụng "võ cắn" và làm khán giả cười nghiêng ngả.

Diễm My 9X cắn Thúy Ngân trên sóng truyền hình.

Chẳng còn giữ hình tượng ngọc nữ dịu dàng, xinh đẹp, Diễm My 9X tận dụng tối đa mọi chiêu trò, thậm chí là không ngại nhận bình luận trái chiều vì màn ôm chân cắn Thúy Ngân. Chứng kiến cảnh tượng này, Thúy Ngân chỉ biết cười trừ. Hài hước hơn cả, cô nàng Thúy Ngân còn đăng lại bức ảnh bị Diễm My 9X cắn lên Facebook cá nhân rồi nhắc nhẹ: "Ủa chị My ơi cái chai bên kia. Này là cái chân em".

Thúy Ngân phản ứng bất ngờ khi bị Diễm My cắn chân trên sóng truyền hình.

Về phần khán giả, nhiều người hài hước chia sẻ rằng Diễm My thực sự năng nổ và lăn xả. Chuyện các sao nữ đến với Running Man thì chịu cảnh te tua, bầm dập là quá bình thường nhưng xông xáo đến mức cắn chăn đối thủ, quả là có một không hai, xưa nay chỉ có Diễm My 9X mới dám làm điều này.

Trong tập 13 của Running Man Vietnam 2021, Diễm My 9X được phân ở cùng đội với Liên Bỉnh Phát. Đây quả là lợi thế lớn cho Diễm My, bởi Liên Bỉnh Phát là 1 trong 2 thành viên mạnh nhất chương trình năm nay. Được Liên Bỉnh Phát bảo vệ, Diễm My không phải lo chuyện bị tấn công hay chọc ghẹo. Điều mà nữ diễn viên cần nhất lúc này là bình tĩnh, tự tin để đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc xé bảng tên vào thời khắc cuối cùng.

Tập tiếp theo của Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy vừa lên sóng vào tối Chủ nhật tuần sau trên HTV7.