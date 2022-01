Running Man còn đang rần rần, Liên Bỉnh Phát đã ra MV, bạn gái mới có đẹp như Lan Ngọc - Thúy Ngân?

Sau 2 ngày thả thính khán giả bằng bài đăng hé lộ ngày "debut làm ca sĩ", Liên Bỉnh Phát đã chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay. Lần đầu thử sức với âm nhạc, nam diễn viên đã quyết định kết hợp song ca cùng nữ ca sĩ Ngọc Kayla.

Liên Bỉnh Phát - Ngọc Kayla ra MV mới

Bên cạnh đó, thay vì debut với 1 sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới thì bé Bỉnh lại lựa chọn cover 2 ca khúc có chủ đề mùa đông vô cùng quen thuộc với khán giả đó là Tuyết yêu thương và Cô bé mùa đông. Sau khi MV lyrics lên sóng, Liên Bỉnh Phát nhận được rất nhiều lời khen từ netizen Việt vì giọng hát quá ấm áp, ngọt ngào.



Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla.

Hiện tại, Liên Bỉnh Phát vẫn đang là thành viên chính thức của Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy. Nam diễn viên thường xuyên được đẩy thuyền cùng Thúy Ngân và Lan Ngọc - những thành viên nữ ở Running Man Vietnam mùa này.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Tuyết yêu thương và Cô bé mùa đông trong lần đầu thử sức với âm nhạc, Liên Bỉnh Phát cho biết: "Có 3 lý do chính khiến Phát lựa chọn 2 ca khúc này. Lý do đầu tiên, cả Phát và Ngọc đều thích nghe nhạc cũ. Lý do thứ 2 đó là cả Phát và Ngọc đều yêu thích giai điệu cả những bài hát này. Và cuối cùng, đây là 2 bài hát về mùa đông, rất phù hợp với không khí những ngày cuối năm, se lạnh, mát mẻ. Chính vì những lý do trên mà bản mashup cover được ra đời".

Liên Bỉnh Phát.

Liên Bỉnh Phát cũng dành tặng rất nhiều lời khen "có cánh" cho người bạn đồng hành Ngọc Kayla. Vì Ngọc Kayla là một ca sĩ chuyên nghiệp nên khi song ca cùng, Liên Bỉnh Phát cảm thấy vô cùng tự tin. Hơn thế nữa, nam diễn viên cũng bật mí, Ngọc Kayla chính là người rèn luyện cho anh cách tự tập hát tại nhà nhằm hướng tới hình tượng 1 nghệ sĩ đa năng.

Ngọc Kayla.

Là một người đồng nghiệp, một người bạn thân của Liên Bỉnh Phát, Ngọc Kayla cũng có những lời nhận xét về anh chàng: "Đây là lần đầu tiên Ngọc song ca cùng 1 nam diễn viên. Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên nghe thấy giọng hát của anh Phát, Ngọc đã bị bất ngờ. Chuyên môn của anh là diễn xuất nhưng giọng hát của anh đủ tiêu chuẩn để trở thành 1 ca sĩ. Ngọc thấy vui khi được trở thành người đồng hành cùng anh trong dự án âm nhạc lần này".

