Rưng rưng tâm sự của công nhân nghèo nhiều năm không được về quê đón Tết

Công nhân nghèo nhận vé tàu xe miễn phí về quê đón Tết.

Sáng 17/1, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM tổ chức tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết. Theo đó, có 34 chuyến xe, trao tặng 1.500 phần quà đưa 1.500 đoàn viên, người lao động và gia đình về quê đón Tết các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc từ Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên đến Thanh Hóa.

Chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên TPHCM - cho biết, trong năm 2022, không ít doanh nghiệp TPHCM lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng... ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân, người lao động.

Công nhân TPHCM vui mừng nhận vé xe miễn phí về quê đón Tết sáng 17/1

“Tết Nguyên đán 2023 càng đến gần, các bạn công nhân càng thêm lo lắng với chi phí tiết kiệm ít ỏi trong năm, phải chắt chiu, cân đo đong đếm mọi thứ cho gia đình. Vì thế, để có được tấm vé trên tay cùng một chút quà nhỏ của những người con xa xứ trở về những ngày Tết có thể là ước mơ của rất nhiều gia đình công nhân khó khăn và có cả những gia đình đã nhiều năm qua vẫn chưa đủ “tự tin” để về quê đón Tết” - chị Hà nói.

Trước đó, tối 16/1, tại ga Sài Gòn, LĐLĐ TPHCM cùng Công đoàn các Khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM cũng đã đưa gần 400 thành viên (112 gia đình) là những công nhân khó khăn về quê đón Tết sum họp gia đình.

Chị Phan Thị Thương hạnh phúc khi được tặng vé tàu về quê.

Xúc động chia sẻ lần đầu tiên được nhận được tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán 2023, chị Phan Thị Thương (29 tuổi, quê Hà Tĩnh), 10 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Freetrend tại khu chế xuất Linh Trung 1 (TP Thủ Đức) cho biết, do phải mang chân giả, đi lại khó khăn nhưng chị Thương lại là trụ cột kinh tế gia đình.

“Chồng làm lao động tự do, đồng lương công nhân 6 triệu đồng/tháng (không tăng ca) của tôi là nguồn sống của cả nhà. Hy vọng trong năm 2023, công ty có nhiều đơn hàng hơn, giúp cho công nhân có thêm việc làm, ổn định cuộc sống” - chị Thương tâm sự.

Đưa gia đình cùng chồng và 2 con về quê, chị Ngô Thị Loan (quê Nghệ An), công nhân may làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) cho biết, đã hơn 5 năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình vì nhiều lý do khác nhau. Khi được tin Công đoàn trao tặng vé tàu cho cả gia đình cùng về quê đón Tết, cả nhà chị Loan mừng lắm, suốt mấy đêm rồi cứ chập chờn mong sao cho sớm đến ngày về.

Các gia đình công nhân nhiều năm không về quê đón Tết, nay đã thỏa niềm mong ước.

“Cảm ơn lãnh đạo thành phố, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đã quan tâm, sẻ chia cùng người lao động trong những lúc khó khăn nhất. Tấm vé nghĩa tình hay chuyến tàu mùa xuân còn là niềm động viên lớn lao, kịp thời giúp người lao động vững bước, nỗ lực nhiều hơn nữa để cống hiến, đóng góp cho doanh nghiệp, cho xã hội, xây dựng thành phố ngày càng phát triển” - chị Loan bộc bạch.

Chúc mừng năm mới các gia đình công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết sum vầy, đầm ấm, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao nỗ lực của người lao động thành phố, trong đó có nhiều người ngoài tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, cho đất nước.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương chương trình có ý nghĩa rất lớn, đã giúp cho người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê nay được đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

“Chúng tôi mong muốn công nhân, người lao động sớm trở lại thành phố đúng ngày, đúng giờ để bắt tay vào làm việc có hiệu quả, năng suất cao ngay từ những ngày đầu năm mới” - ông Hải nói.

Những hình ảnh xúc động khi công nhân được hỗ trợ về Tết tại TPHCM:

Công nhân tay xách nách mang thỏa ước mong về quê đón Tết đoàn viên

Ga Sài Gòn nhộn nhịp trong đêm 16/1

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - tặng quà cho công nhân