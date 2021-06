Rúng động: Nữ cảnh sát Mỹ phơi bày tội ác kinh tởm trong 5 năm làm nghề, bị đồng nghiệp cưỡng hiếp tập thể và đày đọa tinh thần, bằng chứng in hằn trên cơ thể

Những ngày gần đây, một vụ kiện của cựu nhân viên Sở cảnh sát thành phố New York được công khai đang khiến dư luận "bùng nổ", người ta không ngờ được rằng trong thế giới của những người mang danh nghĩa bảo vệ bình an cuộc sống, bảo vệ công lý, lẽ phải lại có những chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra. Điều đáng nói là nạn nhân đã phải âm thầm chịu đựng suốt một thời gian dài trước khi nghỉ việc và nộp đơn kiện. Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với người phụ nữ ấy?

Nữ cảnh sát âm thầm "chịu nhục" 5 năm mà không dám lên tiếng

Maria Mendez đã có 14 năm công tác trong lực lượng cảnh sát thuộc Sở cảnh sát thành phố New York. Ngày 15/6, Maria đã trình lên tòa án Quận phía Nam của New York (một tòa án liên bang có thẩm quyền địa lý bao gồm 8 quận của bang New York) đơn kiện tố cáo tội ác của hơn 10 người đều là những đồng nghiệp trước đây của cô. Cô tuyên bố nơi làm việc của mình chứa đầy sự phân biệt đối xử về giới tính, môi trường làm việc đầy thù ghét, công tác tuyển dụng, đào tạo và giám sát thì cẩu thả, và không có sự can thiệp xử lý hay kỷ luật. Điều khiến người ta sốc hơn cả là việc Maria cho biết trong suốt 5 năm, cô đã liên tục bị bạo hành tình dục, lạm dụng tinh thần, quấy rối và đe dọa. Tất cả đã khiến cô rơi vào trầm cảm, có ý định tự tử, mắc chứng lo âu và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Maria Mendez tuyên bố cô đã nhiều lần bị hai sĩ quan cảnh sát, một thám tử và một lính cứu hỏa, cưỡng hiếp và hành hung.

Tháng 1 năm 2019, Maria đã không thể chịu đựng được nữa mà xin thôi việc. Ngay sau đó, cô đã gửi đơn tố cáo lên Văn phòng Biện lý Quận Manhattan. Tuy nhiên, cơ quan này đã từ chối khởi tố vụ án với lý do không đủ bằng chứng.

Chịu quá nhiều uất ức mà không thể bắt những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa, Maria muốn theo đuổi đến cùng để rồi đi đến quyết định đệ đơn kiện lên tòa án ở New York vào ngày 15/6 mới đây.

Tờ đơn khiếu nại dài 61 trang phơi bày sự thật kinh tởm

Theo tờ đơn khiếu nại dài 61 trang kể chi tiết sự việc và có cả hình ảnh đi kèm mà Maria đã gửi lên tòa án, vụ lạm dụng bắt đầu vào năm 2014, khi Maria trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh. Cô được đồng nghiệp tên Ryan Marrero cho uống 2 viên oxycodone. (Oxycodone là một loại opioid - thuốc giảm đau gây ngủ tương tự như morphine. Loại thuốc này có thể gây nghiện và chỉ những trường hợp được chỉ định mới nên sử dụng). Hắn nói với cô rằng chúng sẽ giúp cô giảm đau bụng. Maria tuyên bố cô không biết những viên thuốc là gì cho đến khi cô uống chúng.

Khi Maria đe dọa sẽ báo cáo hành vi đê hèn của Ryan với cấp trên thì hắn lại quay ra dọa ngược lại và nói rằng sẽ làm tất cả để khiến cô gặp rắc rối.

"Chính điều này bắt đầu quãng thời gian ác mộng triền miên của cô ấy về bạo lực tình dục và lạm dụng tinh thần", đơn kiện tuyên bố.

Trong vài tháng tiếp theo, Ryan bị cáo buộc đã bạo hành tình dục và lạm dụng tinh thần Maria. Hắn còn bắt cô chụp ảnh khỏa thân, buộc cô phải mua bữa ăn trưa cho hắn và làm thay hắn trong những ca làm việc mà cô được nghỉ.

Đỉnh điểm, vào đêm tiệc Giáng sinh tháng 12 năm 2014, tên Ryan đe dọa sẽ kể hết với chồng của Maria và cho anh ta xem ảnh khỏa thân của cô nếu cô không đi dự tiệc Giáng sinh. Khi bữa tiệc kết thúc, Ryan tóm cổ Maria, dí khẩu súng ngắn vào miệng cô và ép cô vào ghế sau xe của hắn.

Vết sẹo vẫn còn trên cơ thể của Maria.

Sau đó, Ryan bị cáo buộc đã nhét thêm nhiều viên thuốc vào miệng Maria rồi cưỡng hiếp cô và còn bóp nghẹt cổ nạn nhân đến bất tỉnh, đơn kiện cáo buộc.

"Maria cáo buộc rằng cô ấy đã cầu xin tên Ryan dừng lại nhưng hắn yêu cầu cô ấy im lặng, Ryan bảo cô ấy không được chống cự, nếu không hắn sẽ chụp ảnh và gửi cho chồng cô ấy", theo nội dung đơn kiện. "Tên Ryan sau đó được cho là đã nói với Maria rằng hắn đã liên hệ với một sĩ quan đồng nghiệp, Peter Montalbano, đến để anh ta cũng có thể vui vẻ với một cô gái người Dominica như cô ấy". Cứ thế, tên Ryan đã khống chế Maria và làm trò đồi bại mà cô không thể kháng cự.

Đơn kiện của cựu cảnh sát Maria tuyên bố cô bị dị tật ở âm đạo và hậu môn cần phải phẫu thuật sau những lần bị cưỡng hiếp và đày đọa.

Khi gã cảnh sát Peter đến, hắn cũng lao vào băng ghế sau với ý định cưỡng hiếp Maria nhưng cô đã tận dụng cơ hội đó để lấy giày của mình và chạy vào tòa nhà trong khuôn viên.

"Cô ấy sợ phải nói với một người giám sát vì ai sẽ tin rằng một cảnh sát được đào tạo lại có thể bị tấn công tình dục bởi một cảnh sát khác", đơn khiếu nại nêu rõ.

Sau đêm đó, tên Ryan bắt đầu "được đà lấn tới", hắn cảm thấy dường như đã khống chế hoàn toàn được Maria nên liên tục có hành vi cưỡng hiếp và lạm dụng tinh thần cô nhiều lần, cả trong và ngoài giờ làm việc.

Đơn kiện cáo buộc rằng từ tháng 7 năm 2014 đến ngày 28 tháng 1 năm 2019, tên Ryan đã ép Maria uống oxycodone, thuốc lắc và rượu, thực hiện các hành vi quan hệ tình dục với hắn ở khắp các địa điểm tại Manhattan và Queens, bao gồm cả trong xe cảnh sát và xe cá nhân, phòng tắm nữ và các phòng thay đồ, ở nhiều địa điểm công cộng, thậm chí ngay cả khi có các cuộc gọi khẩn cấp.

Trong những lần đó, một số lần diễn ra tại khách sạn, tên Ryan còn đấm và đá Maria, bóp cổ cô cho đến khi cô bất tỉnh và khiến cô bị chảy máu cam.

Trong một lần điều tra cuộc gọi về một nghi phạm có vũ trang, tên Ryan đã ép Maria lên mép một mái nhà và đe dọa ném cô xuống bên dưới. Hắn còn dùng tay đấm vào bên trong bộ phận sinh dục của Maria khiến cô đau đớn, bầm tím và phải được chăm sóc y tế.

Tên Ryan đe dọa đăng ảnh khỏa thân và video sex của Maria (với tư cách là một phụ nữ gốc Dominica) lên các trang web khiêu dâm để ép cô tham gia vào các cuộc hoan ái (Orgy hay còn gọi là bữa tiệc tình dục) kinh tởm mà hắn bày ra.

Vụ lạm dụng cũng liên quan đến một số yếu tố tài chính. Cụ thể, tên Ryan đã ép Maria phải mua cho hắn 3 chiếc vé cho một trận đấu quyền anh và một đôi bông tai kim cương với giá 3.000 USD, cho hắn vay hơn 30.000 USD từ quỹ hưu trí của cảnh sát, và chuyển hơn 300.000 USD cho hắn. Hắn đã sử dụng số tiền đó để mua một ngôi nhà ở Long Island.

Những bằng chứng mà Maria thu thập lại để gửi cho tòa án.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi tên Ryan chia sẻ hình ảnh và video về việc Maria bị xâm hại tình dục, một số tên sĩ quan cảnh sát khác, bao gồm thám tử Michael Ganz và sĩ quan Jimmy Gutierres, bắt đầu tiếp cận cô, yêu cầu "đáp ứng nhu cầu" tình dục của bọn chúng.

Cô cũng bị buộc phải mua ma túy từ Evan Santana làm việc tại Sở cứu hỏa thành phố New York (FDNY) và quan hệ tình dục với gã này.

Một sĩ quan cảnh sát khác, tên Julio Calle, bị cáo buộc trong đơn kiện rằng hắn liên tục yêu cầu Maria đút thức ăn bằng thìa cho hắn nằm trên giường "vì cô là người Dominica".

Đơn khiếu nại của Maria cũng nêu ra hành vi sai trái của Thượng sĩ Alfred Gallicchio. Ông này bị cáo buộc đã chụp ảnh một đồng nghiệp nữ đang hút sữa mẹ. Sau đó, Alfred Gallicchio còn đổ lỗ cho một thám tử ăn cắp và uống sữa của cô trong khi chính ông ta mới là thủ phạm.

Maria cho biết những người giám sát không hề có động thái gì sau khi cô báo cáo vụ lạm dụng. Maria nói vào năm 2019: "Một nữ trung úy nói với tôi rằng tất cả là lỗi của tôi. Cô ấy không quan tâm".

Trong đơn khiếu nại, Maria cáo buộc rằng khi cô đến gặp Trung úy Filastin Srour để báo cáo việc mình bị lạm dụng tình dục, Filastin Srour đã văng tục và đe dọa sẽ hành động chống lại Maria nếu cô không ngừng đưa ra những cáo buộc sai trái làm ảnh hưởng đến danh dự của "những sĩ quan tốt".

Sự việc ví như "giọt nước tràn ly" xảy ra vào tháng 1 năm 2019. Tên Ryan đã đánh Maria bất tỉnh trong một khách sạn ở Queens. Điều này dẫn đến việc cô xin nghỉ việc vào ngày hôm sau.

Vào tháng 7 năm 2019, Phòng Nội vụ của Sở Cảnh sát thành phố New York và các thành viên Đơn vị Tội phạm Tình dục của Quận Manhattan đã thẩm vấn Maria. Cô đã cung cấp cho họ hàng đống bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình, bao gồm thiết bị di động, 20 nhật ký hoạt động, hơn 100 cặp đồ lót "bẩn" và một mẫu ADN. Tuy nhiên, sau đó, cô nhận được thông báo rằng họ sẽ không khởi tố vụ án của cô vì họ không thể "chứng minh một cách hợp lý rằng hành vi phạm tội đã xảy ra".

