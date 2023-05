Rosé và Jennie tại Met Gala như minh chứng cho câu: Cô ấy 10 điểm nhưng chưa khiến chúng ta phải "Wow"

Vậy là Met Gala 2023 với chủ đề "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" đã chính thức khép lại. Bữa tiệc lộng lẫy "Oscar của thời trang" năm nay quy tụ rất nhiều những gương mặt nổi bật của nền văn hoá đại chúng, trong đó không thể không kể đến cô nàng IT Girl xứ sở Kim Chi - Jennie Kim. Điều này đồng nghĩa với việc BLACKPINK là nhóm nhạc K-POP duy nhất tính tới thời điểm này có tới 2 thành viên tham dự đại tiệc thời trang vô cùng danh giá này.

Ngắm nhìn màn ra mắt của Jennie tại Met Gala 2023, cư dân mạng không khỏi nhớ đến lần xuất hiện của "cô em cùng nhóm" Rosé tại Met Gala 2021. Bên cạnh visual tràn màn hình miễn chê, hình ảnh của cả hai nữ nghệ sĩ tại sự kiện cũng vô cùng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Có điều, tạo hình của hai "mẩu" BLACKPINK tại Met Gala xem ra vẫn thiếu sức thuyết phục và quá đỗi an toàn đối với giới mộ điệu.

Rosé

Rosé tại Met Gala 2021

Công bằng mà nói, tạo hình của Rosé tại Met Gala không tệ nhưng không đủ ấn tượng

Tham dự Met Gala 2021 với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion" đậm chất Mỹ, Rosé đánh dấu lần đầu xuất hiện tại đại tiệc thời trang danh giá với một thiết kế từ Saint Laurent - thương hiệu mà cô đang làm Đại sứ Toàn cầu. Việc Rosé chọn một chiếc đầm đen Little Black Dress, một trong những loại trang phục có sức ảnh hưởng và quan trọng nhất những năm 1930s ở Mỹ, đã được nhiều tạp chí thời trang danh tiếng đánh giá là đúng chủ đề. Đồng thời, nó cũng tôn được body size 0 vốn là thế mạnh của chính chủ.

Bên cạnh đó, việc là thành viên BLACKPINK đầu tiên tham dự một sự kiện thời trang tầm cỡ như Met Gala, hình ảnh của "bông hồng nước Úc" tại sự kiện cũng vô cùng viral trên mạng xã hội. Cô nàng cũng là người nổi tiếng được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian sự kiện này diễn ra.

Được biết, chiếc đầm đen nhỏ Saint Laurent với hoạ tiết nơ trắng to ở phần ngực của Rosé được lấy cảm hứng từ một chiếc váy đã từng được mặc bởi biểu tượng thời trang nước Mỹ - cố minh tinh Marilyn Monroe

Tuy giải đề bài đúng hướng là vậy, tạo hình này của Rosé vẫn bị cộng đồng mạng đánh giá là tương đối an toàn, so với một chủ đề quá đỗi thú vị và có nhiều hướng để khai thác. Việc chọn một mẫu đầm cocktail cho lần đầu tham dự một sự kiện được ví như "Oscar của thời trang" cũng bị netizen đánh giá là ngoan hiền, thậm chí là có phần tẻ nhạt và nhàm chán.



Khi đồng hành cùng Giám đốc Sáng tạo của Saint Laurent - Anthony Vaccarello, cô chẳng khác nào thiếu nữ được bố dắt tới tiệc trưởng thành. Rosé luôn ghi điểm mạnh mẽ ở các kì Fashion Week với những tạo hình cực bén nhưng khi tới Met Gala, cô lại khoác lên mình tấm áo non nớt và có phần lạc lõng.

Nỗ lực cá tính hóa thông qua cách makeup mắt khác lạ không đủ để giúp Rosé vượt ải Met Gala

Jennie

Jennie sang chảnh tại Met Gala 2023

Cho lần đầu tham dự Met Gala, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Jennie đã chọn đồng hành cùng nhà mốt Chanel. Không chỉ bởi vì đây là thương hiệu mà cô đang giữ danh phận Đại sứ thương hiệu, mà còn bởi chủ đề của Met Gala 2023 là "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", nhằm tôn vinh những cống hiến vô giá của cố nhà thiết kế người Đức với làng thời trang thế giới, trong đó không thể nào bỏ qua những thiết kế mê hoặc lòng người của ông tại "vương quốc hoa trà".

Bên cạnh đó, tạo hình của Jennie ngày hôm nay được team Chanel recreate theo một look nằm trong BST Fall/ Winter 1990, do chính huyền thoại Karl Lagerfeld thiết kế. Chiếc váy quây xếp ly ngang đùi được tạo điểm nhất với một bông hoa trà - biểu tượng của nhà mốt nước Pháp - thắt ngang eo, đã đem tới cho main rapper BLACKPINK một diện mạo vô cùng "chic", sang chảnh và yêu kiều. Makeup look của cô nàng cũng nhẹ nhàng, đúng chất một nàng tiểu thư. Nhưng nếu so với 7749 màn công phá Fashion Week, Jennie tại Met Gala lại chưa đủ khả năng để lấn át tất cả.

Giống như Rosé, việc Jennie lựa chọn một chiếc đầm cocktail tham dự một đại tiệc thời trang nơi các ngôi sao không ngại lên đồ "lồng lộn" chặt chém hết mực bị netizen đánh giá quá "hiền". Công bằng mà nói, chiếc mini dress này vẫn phù hợp với phong cách của Jennie, chỉ có điều người hâm mộ có lẽ mong chờ một thiết kế "lắt léo" và nhiều kiểu cách hơn ở một IT Girl như Jennie. Jennie vẫn rất xinh đẹp và chỉn chu, đúng chuẩn một nàng "công chúa hoa trà", thứ thiếu duy nhất ở tạo hình này là một yếu tố khiến người xem phải thốt lên một tiếng "wow"

Cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy chưa khiến người ta phải "Wow"

Bình luận trái chiều của cư dân mạng về tạo hình của Jennie tại Met Gala 2023:



- Dù thích Jennie nhưng phải công tâm là không hề đẹp.

- Bộ này Jennie mặc lên nhìn sang và đẹp lắm, đậm vibe của Chanel. Hơn cả là nó đúng chủ đề!

- Thực ra bộ này đẹp và có ý nghĩa nhưng đi Met Gala thì hơi bình thường. Mình đoán đây cũng là ý của nhãn hàng để sau này nếu ra mấy bộ tựa tựa như này lại cháy hàng.

- So với các bộ khác thì thấy khá chìm.

- Đẹp rất đẹp nhưng chưa đủ "slay" với một sự kiện như Met Gala, nhưng mà đẹp thật. Chắc lần đầu dự nên cũng chọn lựa an toàn chút.