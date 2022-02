Rosé ở "level" khác rồi, lên ngôi đại sứ chưa đầy 1 năm đã giúp Tiffany & Co. đạt kỷ lục về doanh thu là biết trình nàng ở đâu!

Mới đây, cô Rosé nhà BLACKPINK đã được xướng tên trong báo cáo tài chính năm 2021 của tập đoàn LVMH - tập đoàn sở hữu thương hiệu Tiffany & Co. vì những ảnh hưởng không hề nhỏ mà cô mang lại cho hãng trang sức xa xỉ này. Theo đó, trong năm qua, thương hiệu Tiffany & Co. làm ăn rất ổn áp, lập nhiều kỷ lục về doanh thu, đạt lợi nhuận cao. Lý do làm nên thành công đó là nhờ hãng đã có những sự đổi mới táo bạo nhưng kịp thời và đặc biệt đưa ra quyết định sáng suốt khi "chốt đơn" Rosé làm đại sứ toàn cầu kiêm gương mặt đại diện cho dòng trang sức Hardwear cá tính.

Sức ảnh hưởng của Rosé thì khỏi phải bàn cãi rồi. Lần nào nàng lên tạp chí hay xuất hiện tại các sự kiện thời trang cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ mọi người. Chẳng phải tự nhiên lại được cả 2 thương hiệu lớn như Tiffany & Co. và Saint Laurent "chọn mặt gửi vàng".

Rosé trong ảnh quảng cáo trang sức Tiffany & Co.

Cũng giống như các thương hiệu khác, Tiffany & Co. cũng đãi ngộ nàng đại sứ bằng những hình thức sang chảnh như tài trợ trang sức cho những lần trình diễn trên stage, chụp ảnh họa báo và thường xuyên gửi tặng quà, thư tay vào những dịp quan trọng. Có cô đại sứ "đỉnh của chóp" như vậy không đãi ngộ cao mới là chuyện lạ!

Rosé chăm diện Tiffany & Co. trên stage lắm nha

Nguồn: Internet

https://kenh14.vn/rose-o-level-khac-roi-len-ngoi-dai-su-chua-day-1-nam-da-giup-tiffany-co-dat-ky-luc-ve-doanh-thu-la-biet-trinh-nang-o-dau-20220202235537759.chn

