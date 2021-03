Rosé (BLACKPINK) solo với On The Ground: Người khen đỉnh cao, kẻ chê hát ngang phè chói tai, chuyển cảnh gây nhức mắt

Đúng 12g00 (giờ Việt Nam), ngày 12/3, Rosé (BLACKPINK) chính thức phát hành MV solo đầu tiên trong sự nghiệp có tên On The Ground. Được biết đây là thành viên thứ 2 được YG cho solo debut sau Jennie và On The Ground cũng là ca khúc do chính Rosé đảm nhận vai trò viết lời.

On The Ground là ca khúc thuộc thể loại pop rock, với ca từ 100% bằng tiếng Anh. Tuy nhiên phản ứng ban đầu về ca khúc lại chưa mấy khả quan khi nhiều netizen cho rằng On The Ground mang hơi hướng US-UK quá nhiều.

Rosé (BLACKPINK) - On The Ground

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng On The Ground nghe khá ngang. Vì ca khúc sử dụng tiếng guitar làm chủ đạo nên giọng của Rosé nghe rất chói. Vốn nhiều lần bị chê bai giọng hát chua như chanh nên việc Rosé hát toàn bộ ca khúc khiến người nghe cảm thấy không quen. Ngoài ra phần chuyển cảnh cũng diễn ra nhanh nên chưa tạo được ấn tượng gì quá mạnh với màn solo debut này.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng vì đây là dòng nhạc mới được Rosé thông báo sẽ thử sức để làm mới bản thân nên chắc chắn sẽ khiến nhiều người chưa quen, thế nhưng đây vẫn là ca khúc hay, được YG đầu tư mạnh về mặt hình ảnh.

Tọa hình của Rosé trong MV On The Ground.

Ca khúc solo của Rosé vấp phải phán ứng trái chiều.

Rosé sẽ bắt đầu quảng bá On The Ground vào thứ 7 tuần này.