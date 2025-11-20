Rồng Xanh năm nay: Nhìn đâu cũng thấy tình yêu!

Nếu bạn nghĩ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) chỉ là nơi vinh danh nghệ thuật, thì bạn đã lầm to! Năm nay, Rồng Xanh còn là sân khấu của những màn "phát cẩu lương" công khai và những khoảnh khắc tình tứ ngọt lịm tim, khiến khán giả phải thốt lên: "Nhìn đâu cũng thấy tình yêu!". Không chỉ có cặp đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin, mà ngay cả "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo và bạn gái Lee Sun Bin cũng khiến dân tình chìm đắm trong tình yêu ngất ngây.

Cụ thể khi Lee Kwang Soo lên sân khấu nhận giải, Lee Sun Bin bên dưới đã vỗ tay chúc mừng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Nhưng chưa dừng lại tại đây, cô tiếp tục tạo dáng "mắt cú" để trêu chọc bạn trai. Trên sân khấu, Lee Kwang Soo vừa hạnh phúc nhưng cũng phải nhịn cười để tiếp tục phát biểu. Cử chỉ hài hước, tự nhiên và đáng yêu của cặp đôi yêu nhau 8 năm khiến ai cũng phải phát cuồng.

Lee Sun Bin vừa chúc mừng, vừa trêu chọc Lee Kwang Soo cực hài hước

Khi Lee Kwang Soo lên sân khấu nhận giải...

... Lee Sun Bin không giấu được niềm hạnh phúc

Tuy nhiên rất nhanh chóng, cô tạo dáng mắt cú để trêu chọc bạn trai

Lee Kwang Soo đã phải nhịn cười để tiếp tục phát biểu

Chuyện tình giữa Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin được xem là một trong những mối quan hệ bền bỉ và đáng yêu nhất Kbiz. Họ gặp nhau lần đầu trên chương trình Running Man năm 2016, khi Lee Sun Bin công khai nói rằng Lee Kwang Soo là mẫu người lý tưởng, nhiều người nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc giải trí. Thế nhưng duyên số đã đưa họ trở thành một cặp thực sự ngoài đời.

Sau khi bị bắt gặp hẹn hò, công ty quản lý xác nhận cả hai chính thức yêu nhau từ năm 2018 và đến nay vẫn luôn đồng hành bên nhau. Không ồn ào phô trương, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin chọn xây dựng tình yêu theo cách chậm rãi, trưởng thành – họ ủng hộ sự nghiệp của nhau, hiếm khi nhắc công khai nhưng luôn lặng lẽ xuất hiện phía sau mỗi bước tiến.

Lee Sun Bin từng tiết lộ chính cô là người chủ động tỏ tình, nhưng Lee Kwang Soo mới là người “giữ lửa” cho mối quan hệ suốt nhiều năm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi được công chúng kỳ vọng sẽ sớm “về chung một nhà”, nhưng cả hai cho biết họ muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, ưu tiên sự ổn định và tin tưởng trước khi nghĩ đến hôn nhân. Tình yêu của cặp đôi không rực rỡ như phim, nhưng bền bỉ, chân thành và đầy ấm áp – giống như cách họ chọn nắm tay nhau đi qua ánh hào quang.

Cặp đôi nên duyên từ chương trình Running Man

Nguồn: X



