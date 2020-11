Rong nho biển tốt đến mức độ nào mà khiến chị em "mê mẩn"?

Thời gian gần đây, rong nho biển trở thành siêu thực phẩm được đông đảo chị em săn lùng. Rong nho biển (Caulerpa lentillifera) có tên tiếng Nhật là Umibudo, tiếng Anh là Sea Grape. Loại rong nho biển này được phân bố tự nhiên ở vùng Đông và Đông Nam Á, Nhật Bản (xung quanh đảo Okinawa) Philippines và các đảo vùng Thái Bình Dương.

Rong nho biển được khai thác trong tự nhiên để sử dụng như một loại thực phẩm tươi sống. Đây là một thực phẩm có thể ăn thay rau nên vô cùng lành mạnh. Đặc biệt, nguồn dưỡng chất từ rong nho biển vô cùng dồi dào, cực tốt cho sức khỏe lại càng ăn càng đẹp dáng, da dẻ cứ hồng hào căng mịn trông thấy. Một thực phẩm có quá nhiều công dụng như thế được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày thì còn gì tuyệt vời hơn?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm), rong nho biển là một loại thực phẩm nếu được sử dụng thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Vị chuyên gia cũng công nhận, không chỉ tốt cho sức khỏe, rong nho biển cũng rất tốt cho việc giữ dáng, làm đẹp da. Một số những công dụng cụ thể của rong nho biển được chuyên gia điểm qua cụ thể là:

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Rong nho rất giàu protein, canxi và axit béo không bão hòa đa có trong nhóm omega3 (DHA, EPA, ALA), có tác dụng làm dịu chứng viêm và giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Tăng cường thị lực và sức khỏe tim mạch

Rong nho chứa các axit béo không no AA, LA, DHA, EPA và ALA giúp tăng cường thị lực và trí nhớ, giảm cholesterol, tăng độ đàn hồi của mạch máu, chống oxy hóa, duy trì cấu trúc collagen của động mạch, ngăn ngừa các bệnh tim mạch như đột quỵ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.

Ngăn ngừa tăng huyết áp và tiểu đường

Rong nho biển rất giàu canxi, kali và vitamin C, có tác dụng giảm huyết áp nhờ khả năng thúc đẩy bài tiết và duy trì huyết áp bình thường cho những người bị cao huyết áp. Ngoài vitamin C, rong nho biển còn giúp kiểm soát lượng đường và hoạt động của các gốc tự do, giảm sự tích tụ sorbitol trong tế bào và ức chế sự liên kết của glucose và protein, giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Giúp ngăn ngừa táo bón

Rong nho chứa rất ít calo và đường, tạo điều kiện cho vi khuẩn tốt tiêu hóa thức ăn và bài tiết chất thải nhanh chóng, có tác dụng ngăn ngừa táo bón.

Ngăn chặn bệnh bướu cổ

100g rong nho biển chứa khoảng 1,8mg i-ốt. Ăn 30g rong nho biển mỗi ngày có thể cung cấp đủ i-ốt cần thiết cho tuyến giáp, giúp ngăn ngừa bệnh bướu cổ.

Giúp làn da mịn đẹp và mái tóc mềm mượt hơn

Chất béo trong rong nho biển iúp bảo vệ màng tế bào, cải thiện độ đàn hồi và giảm độ thẩm thấu của thành mạch để giảm các triệu chứng khô da. Giàu vitamin A, C, rong nho biển có khả năng sản xuất collagen, chất chống oxy hóa và được coi là mỹ phẩm thiên nhiên giúp cải thiện vẻ đẹp của làn da, mái tóc và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngăn chặn béo phì

Rong nho biển ít đường lại giàu canxi, kẽm, sắt, protein thực vật, vitamin C và axit béo không bão hòa đa nên được coi là thực phẩm bổ dưỡng và an toàn cho người thừa cân cũng như người đang ăn kiêng giữ dáng.

Phòng chống ung thư



Fucoidan là một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong rong nho và nhiều dạng rong biển khác nhau như kombu, limu, wakame và mozuku, đồng thời có ở một số động vật biển như hải sâm. Nó được cho là một thành phần chống ung thư trong rong biển và tất nhiên không loại trừ rong nho biển.

Các nghiên cứu trong năm 2002 và năm 2005 coi Fucoidan là một thành phần mới thú vị có khả năng điều trị ung thư. Rong nho biển có chứa Fucoidan đã được phát hiện có hoạt tính chống khối u ở chuột. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Y sinh đã phát hiện ra rằng Fucoidan khiến các tế bào ung thư bạch cầu, ung thư hạch, ung thư ruột kết và dạ dày tự tiêu diệt. Fucoidan cũng được phát hiện có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch đáng kể, giúp giảm lượng cholesterol trong máu,và hiệu quả trong các trường hợp bị viêm màng não.