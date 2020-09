RÒM: 7 chi tiết mà khán giả vô tình bỏ qua nhưng lại chứa đựng những ẩn ý đầy thú vị

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc)



RÒM của đạo diễn Trần Thanh Huy sở hữu nhiều chi tiết được cài cắm kỹ lưỡng với không ít ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc.

1. Chiếc áo số bảy may mắn

Ở nửa sau bộ phim, khán giả bắt gặp hình ảnh nhân vật Ròm (Trần Anh Khoa) thường gắn liền với chiếc áo màu đỏ in con số 7. Trong quan niệm phương Tây, số 7 được xem là một con số may mắn của các cuộc chơi "đỏ đen". Trong trò chơi Jackpot, nếu người chơi quay được cùng lúc ba số 7 thì họ sẽ giành được giải thưởng cao nhất.

Qua lời kể của Ròm ở đầu phim, cậu bé từng là một người rất may mắn. Chi tiết chiếc áo số 7 Ròm mặc đã bị phai màu, cũ kĩ là ngầm ý nói rằng sự may mắn của cậu bé chỉ nằm trong quá khứ.

2. Những cặp số lặp lại

Có 3 lần chiếc đồng hồ xuất hiện trong RÒM với những cặp số được lặp lại. Ngay từ trailer của phim, khán cũng có thể nhìn thấy con số 23h23p xuất hiện trên chiếc đồng hồ của cậu bé Ròm. Đối với những người mù quáng tin vào những "con số may mắn", sự lặp lại này được xem là điềm báo. Vì là một bộ phim xoay quanh chủ đề số đề, nên có thể thấy các con số trong RÒM đều mang những ý nghĩa sâu xa nào đó.

3. Nghề nghiệp của bà Ba

Bà Ba (nghệ sĩ Thiên Kim) là một trong những nhân vật phụ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả sau khi xem RÒM. Nếu quan sát kĩ căn của bà với rất nhiều sách, chiếc bảng đen trong căn phòng, người xem có thể đoán được nhân vật này là một nhà giáo đã về hưu. Bên cạnh đó, địa điểm bà Ba đi bán bánh tráng hàng ngày cũng là trước cổng trường. Đây có lẽ là nơi bà từng làm nghề giáo. Khán giả có thể hiểu rằng vì quá lưu luyến với thời một thời vàng son không thể quên nên bà vẫn muốn gắn bó với ngôi trường này.

4. Ý nghĩa của góc máy nghiêng

Ròm là bộ phim rất đặc biệt khi gần như 100% cách cảnh quay được thực hiện với một góc máy nghiêng. Đây chính là chủ đích của hai đạo diễn hình ảnh khi muốn khắc hoạ các mảnh đời bấp bênh, không bằng phẳng trong RÒM. Trong cảnh quay ở mid-credit, khán giả sẽ một lần hiếm hoi được thấy góc máy được căn chỉnh thẳng trở lại. Đó cũng là giây phút hiếm hoi Ròm tự tìm thấy sự cân bằng cho mình sau những lần chạy miệt mài không ngừng nghỉ.

5. Cuốn sách "Cả thế gian trong túi"

Trong chồng sách của bà Ba, có một cuốn sách mang tên "Cả thế gian trong túi". Đây là thời điểm mà bà Ba chỉ sống bằng việc bấu víu vào những con số đề may rủi với hy vọng giữ lại được căn nhà. Bà đã dốc hết tất cả gia tài vào con số đề cuối cùng. Tựa cuốn sách như đang nói lên số phận và hi vọng mà bà đặt vào cuộc đỏ đen.

6. Quá khứ của ông Khắc

Ông Khắc (Mai Trần) là nhân vật dị biệt nhất trong RÒM và cũng là nhân vật mang nhiều nỗi đau trong quá khứ. Ban đầu, khán giả thấy ông không bị cuốn vào trò chơi số đề đang khiến cả chung cư điêu đứng. Ông thề chỉ đặt niềm tin vào con số khi tìm được phần mộ đã thất lạc của vợ con mình. Trong cả cuộc đời hành nghề đóng hòm cho người đã khuất, nỗi thương nhớ vợ con là điều duy nhất ám ảnh ông Khắc.

Ngay cả khi bị buộc phải rời bỏ chung cư, ông cũng nhất quyết không để hũ tro cốt của vợ con bị đập bỏ.

7. Xuất thân của cặp vợ chồng trong chung cư

Cũng như nhiều nhân vật khác trong phim, cặp vợ chồng do diễn viên Mai Thế Hiệp và Thanh Tú thủ vai không được giới thiệu nhiều về thân thế. Tuy nhiên thông qua cách bài trí căn phòng của họ, có thể đoán nhân vật của Mai Thế Hiệp là một hoạ sĩ nghèo, còn người vợ (Thanh Tú thủ vai) làm nội trợ. Vì hoàn cảnh gia đình túng quẫn người vợ đã sa vào đam mê với số đề. Hai vợ chồng chỉ mong ước con số may mắn sẽ mang đến cho họ cơ hội mở một tiệm may nhỏ để thay đổi cuộc đời.

RÒM sở hữu hệ thống nhân vật phụ phong phú nhưng sống động và chân thật. Tuy mỗi nhân vật chỉ có thời lượng xuất hiện ít ỏi nhưng đều có cho riêng mình số phận và nét khắc hoạ đặc biệt. Mỗi khung hình đều được đạo diễn sắp đặt các chi tiết dù nhỏ nhưng hỗ trợ hiệu quả cho câu chuyện của từng nhân vật.

RÒM hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.