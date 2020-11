Rơi nước mắt chia sẻ của mẹ nam sinh GTVT về lần trò chuyện cuối cùng trước khi con trai tử vong vì "viên đạn oan nghiệt"

Tối 3/11, mẹ của nam sinh cho biết, gia đình vừa xong thủ tục làm lễ 3 ngày cho con trai, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa hết hoang mang, sự việc quá đột ngột khiến gia đình bà C. không tin đây sự thật.



Chia sẻ về đứa con ngoan, bà C. cho hay, Đ.A là con trai cả, dưới Đ. A. là em gái đang học lớp 12. Khi biết tin anh mất, em gái liên tục khóc ngất.

Theo bà Chính, 4 năm học đại học Đ.A luôn là đứa con ngoan, chịu khó học hành, tuy không thường xuyên về nhà nhưng đều đặn vẫn điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em gái.

"2 năm đầu thì con về nhiều hơn, tuy nhiên do tập trung cho việc học và tham gia vào các hoạt động đoàn của nhà trường nên Đ.A ít về dần".

Bà C. nói thêm, lần nói chuyện gần đây nhất là khoảng 21h41 ngày 30/10, Đ.A. nhắn tin cho bà khoe được học bổng.

Yin nhắn của Đ.A gửi mẹ

Theo bà Chính, khi tìm hiểu được biết thời điểm trước khi vụ việc đau lòng xảy đến, con trai bà đang đứng trước một cửa hàng chờ, người bạn bán hàng xong để cùng đi về: "Nội dung con nhắn gần đây nhất là 'Tiền học đợt 2 kỳ này con có học bổng với hỗ trợ nên đóng hết rồi nha mẹ', nói xong con cười". Tuần trước tôi bảo Đ.A. là 'con về chơi với mẹ đi' nhưng nó bảo 'đợt này con bận lắm mẹ à, con phải tham gia các công tác đoàn nên lại không về được'. Chỉ đợt nào gia đình có công việc hay nghỉ dài ngày thì tranh thủ về thôi", bà C. chia sẻ.

Tin nhắn này, bà C. còn chưa kịp trả lời thì đã nhận hung tin. Bà chính nói, rất có thể chỉ vài giây sau tin nhắn này, con trai bà đã gục xuống vì "viên đạn oan nghiệt".

"Sau tin nhắn đó cũng muộn rồi nên tôi lại đi ngủ, không đọc được tin nhắn cuối của Đ.A. gửi về. Hơn 10h tối thì cuộc gọi tiếp theo, tôi bắt máy thì đầu dây bên kia bảo 'Cô ơi cô, anh Đ.A. bị chảy máu mũi và hộc máu miệng nhiều lắm. Con đưa vào Bệnh viện Đống Đa rồi nhưng bác sĩ bảo không kịp nữa rồi, sau đó tắt máy'", bà C. nói.

Sau cuộc điện thoại trên, bà C. tức tốc chạy lên Hà Nội, khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Bà C. chi sẻ thêm, sau sự việc xảy ra gia đình rất bối rối, hôm thứ Bảy vừa qua cơ quan công an có mời gia đình lên làm việc. Gia đình bà C. ủy quyền cho một người thân làm việc với cơ quan công, đến sáng hôm nay thì có thông tin.

Nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến vụ việc, chiều 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, theo báo cáo ban đầu, ngày 30/10, một nam thanh niên nhà ở quận Đống Đa mang khẩu súng nén khí (dạng súng hơi) mua trên mạng ra quán nước gần nhà ngồi cùng bạn bè.

Trong lúc thử súng, viên đạn vô tình trúng vào một nam sinh viên năm thứ 4 đại học ở bên kia đường ở khoảng cách 40m. “Sau khi phát hiện đạn bắn trúng vào người khác, nam thanh niên sử dụng khẩu súng cùng bạn bè nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi” – ông Xô nói.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa vào cuộc làm rõ vụ việc.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, người sử dụng khẩu súng là trung úy Nguyễn Xuân T. đang công tác tại công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là vụ việc vô ý làm chết người chứ không phải mâu thuẫn thù hằn cá nhân.

Hiện trung úy Nguyễn Xuân T. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc trên.