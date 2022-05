Robert Pattinson có gì ở tuổi 35: Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh cũng bị "tan nát con tim" vì bạn gái phản bội, tình yêu hiện tại có phải là bến đỗ cuối cùng?

Trước khi gây bão với tác phẩm điện ảnh "The Batman", Robert Pattinson từng thành công vang dội với series phim "Chạng Vạng" cách đây nhiều năm. Giới chuyên môn cũng không tiếc lời khen cho Robert Pattinson bởi diễn xuất tiến bộ cùng sự đầu tư cho nhân vật lần này của nam tài tử.

Cùng với "sức nóng" của tác phầm này, netizen cũng tò mò về chuyện đời tư phức tạp của Robert Pattinson.

Nam thần "Edward Cullen" đã đi một chặng đường từ chàng thiếu niên nổi loạn đến tình trường dài "đằng đẵng" với những bóng hồng đình đám. Để có được chỗ đứng trong làng giải trí Hollywood như hôm nay, tài tử này đã phải nỗ lực và đánh đổi rất nhiều công sức.

Từ học sinh cá biệt đến tài tử hạng A của Hollywood

Robert Pattinson sinh năm 1986 trong một gia đình có kinh tế ổn định tại London, Anh. Nam diễn viên được học tập tại một ngôi trường mà nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Tom Hardy hay Jack Whitehall cũng từng theo học.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Robert đã thành thật chia sẻ về việc anh quá quậy phá đến mức từng bị đuổi học. Không chỉ thế, nam tài tử cũng từng bị giáo viên ở trường trung học đánh giá thấp về khả năng diễn xuất và khuyên anh không nên theo đuổi công việc này. Chính vì lý do đó mà Robert thậm chí còn không dám thử vai cho các vở kịch ở trường vì cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin.

Năm 2004, Robert Pattinson khi ấy mới 18 tuổi đã may mắn có được vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Vanity Fair” với sự tham gia của nữ diễn viên Reese Witherspoon. Tuy nhiên nam diễn viên vẫn chưa kịp ăn mừng tác phẩm đầu tay thì đã hụt hẫng vì nhân vật này bị cắt khỏi phim sau quá trình biên tập. Chính Robert Pattinson cũng không hề biết rằng vai diễn của mình đã bị cắt cho tận đến khi anh tham dự buổi chiếu phim.

Dù bước đầu không thuận lợi nhưng "trong cái rủi lại có cái may". Chính nhờ bộ phim bị cắt ấy mà Robert mới có được vai diễn đáng nhớ đầu tiên trong phần phim “Harry Potter and the Goblet of Fire” (Harry Potter và chiếc cốc lửa - 2005). Bởi một sự trùng hợp hiếm hoi mà quản lý bộ phận tuyển chọn diễn viên của series Harry Potter lại chính là người phụ trách nhân vật của phim "Vanity Fair". Chính vì thế mà người này ngay lập tức "nhắm" được Robert cho vai diễn phù thủy Cedric Diggory vừa điển trai lại học giỏi, là nam thần của mọi thiếu nữ.

Tạo hình phù thủy Cedric Diggory của Robert đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim các fan nữ.

Sau này, khi nhớ lại cơ duyên quý giá ấy, nam diễn viên vẫn không khỏi cảm thán: "Thật tuyệt khi trở thành một phần của tác phẩm điện ảnh. Trải nghiệm ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi". Dù chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ của cả loạt phim đình đám nhưng Robert Pattinson lại để lại ấn tượng trong lòng khán giả màn ảnh. Đây cũng có thể coi là bước tiến đầu tiên cho sự nghiệp nở rộ sau này của nam diễn viên.

Năm 2008, Robert may mắn được chọn vào vai nam chính trong series "Twilight” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer. Bộ phim huyền thoại này thành công đã xây dựng lên hình tượng chàng ma rà rồng đẹp nhất lịch sử Hollywood cho Robert Pattinson. Vai diễn ấy đã giúp anh có được giải MTV Movie Awards, People's Choice cùng nhiều giải thưởng và đề cử khác.

Dàn diễn viên đình đám với nhan sắc cực phẩm của series "Twilight” năm nào.

Năm tập phim được sản xuất với chi phí tổng cộng hơn 400 triệu USD nhưng doanh số cả series lại lên tới 3,3 tỷ USD. Tiếng vang của "Twilight” trở thành đòn bẩy đưa Robert ra thế giới, "Edward Cullen" đã trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu trái tim khán giả trên toàn cầu.

Tiếp bước "Chạng vạng", Robert Pattinson liên tục góp mặt trong những tác phẩm mang tính nghệ thuật và nhân văn cao như The Rover, The Lost City of Z, Good Time, The Lighthouse, Tenet. Đây đều là những vai diễn đánh dấu sự "lột xác" của nam diễn viên.

Màn 'lột xác" đỉnh cao của Robert Pattinson trong phim The Lighthouse.

Suy sụp vì bị mối tình 4 năm "cắm sừng"

Sau khi chia tay mối tình đầu vào năm 2006, Robert gác lại chuyện yêu đương để tập trung phát triển năng lực diễn xuất. Mãi đến năm 2009, khi phần đầu của "Twilight" vừa ra mắt khán giả thì tin đồn Kristen Stewart và Robert Pattinson hẹn hò được lan truyền khắp nơi. Thậm chí các tay săn ảnh cũng đã chụp được cảnh hai người đi chơi riêng. Tuy vậy, cả hai diễn viên đều một mực phủ nhận.

Đến năm 2010, cặp đôi cuối cùng cũng chính thức thừa nhận với truyền thông rằng họ đang yêu nhau. Robert đã không ngần ngại mà công khai bạn gái lên mạng xã hội. Khi ấy câu chuyện "phim giả tình thật" của Kristen và Robert đã làm chấn động dư luận và khiến người hâm mộ náo loạn suốt một thời gian dài.

Kristen Stewart và Robert Pattinson từng được coi là mối tình xứng đôi nhất nhì hollywood.

Trong suốt quãng thời gian ở bên nhau, cặp đôi "Twilight" luôn ngọt ngào dành cho đối phương những lời khen "có cánh". Kristen liên tục ca tụng tài năng diễn xuất của bạn trai, còn Robert thì hạnh phúc chia sẻ rằng bạn gái chính là nguyên nhân chính khiến anh vượt đường xa từ Anh sang Mỹ để tham gia casting nhân vật Edward Cullen. Mãi sau này khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Kristen cũng thừa nhận, bạn diễn và đồng thời là người yêu cũ - Robert Pattinson là một nửa hoàn hảo với cô ngay từ những ngày đầu tham gia bộ phim.

Hai diễn viên "dính như sam" trong các sự kiện.

Trong 4 năm yêu nhau, cặp đôi đình đám vướng vào không ít tin đồn lợi dụng chuyện yêu đương để quảng cáo cho phim hay đôi bên bị cho là có "hợp đồng tình yêu", mục đích chung là đưa danh tiếng cả hai lên tầm cao. Cuối cùng, vào năm 2014, Robert và Kristen đã chính thức "đường ai nấy đi" sau khi bức ảnh "nhà gái" hôn thắm thiết đạo diễn Rupert Sanders được lan truyền.

Kristen Stewart bị "tóm sống" cảnh thân mật, ôm hôn đạo diễn Rupert Sanders.

Vụ việc vỡ lở đã khiến Robert Pattinson tuyệt vọng trong một thời gian dài. Có nguồn tin thân cận với nam tài tử đình đám tiết lộ: "Robert chỉ phát hiện ra vụ việc khi người của tờ US Weekly liên lạc. Kristen đã giấu cậu ấy về chuyện mình qua lại với người khác. Chính vì vậy, Robert đã hoàn toàn suy sụp khi biết mọi việc".

Sau ấy, Kristen cũng đã thú nhận lỗi lầm: "Tôi vô cùng xin lỗi vì những tổn thương và rắc rối đã gây ra cho mọi người. Sai lầm này đã hủy hoại điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, người tôi yêu thương và tôn trọng nhất, Robert. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi rất xin lỗi". Tuy vậy, mặc kệ bạn gái thành khẩn lên tiếng xin lỗi thì Robert Pattinson vẫn quyết định rời khỏi ngôi nhà hai người đang sống chung ở Los Angeles mà không nói một lời nào.

Sau scandal, cặp đôi đã từng cố gắng hàn gắn, cố gắng tha thứ để níu giữ tình yêu nhưng không thành để rồi chấm dứt mối quan hệ vào tháng 5/2013. Cái kết cho câu chuyện tưởng chừng như bước ra từ tiểu thuyết là một vụ ngoại tình chấn động cùng "cặp sừng" cho Robert Pattinson.

Tình trường ồn ào cùng toàn chân dài

Thực tế, Kristen Stewart không phải mối tình đầu tiên trong cuộc đời Robert Pattinson. Mối tình đầu của nam tài tử là cô bạn học có tên Nina Schubert. Cặp đôi quen nhau khi còn đang theo học tại trường kịch London vào năm 2003. Khi ấy nam diễn viên mới chỉ là một chàng sinh viên "vô danh tiểu tốt", chưa có bất kỳ tên tuổi nào trong ngành điện ảnh. Câu chuyện tình yêu thời còn ngồi trên ghế nhà trường ấy kéo dài 3 năm, hai người thậm chí còn được cho rằng đã từng sống chung và vô cùng sâu đậm.

Robert Pattinson và cô bạn gái thời đại học - Nina Schubert

Sau mối tình với bạn gái đầu tiên, Robert Pattinson gắn bó với Kristen Stewart suốt 4 năm và chỉ kết thúc khi người đẹp bị phát hiện "cắm sừng" anh. Chưa đầy nửa năm thì đến tháng 9/2013, Robert Pattinson đã dính tin đồn hẹn hò với Dylan Penn - con gái của Sean Penn và Robin Wright. Cả hai bị bắt gặp xuất hiện ở club The Viper Room - nơi hội tụ của những ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Robert và Dylan còn rất tình tứ khi đứng cạnh nhau.

Robert Pattinson và Dylan Penn

Thậm chí có người hâm mộ còn khẳng định đã tận mắt trông thấy nam thần "Twilight" ôm người đẹp từ phía sau và hôn lên cổ cô. Họ rời khỏi club lúc 1 giờ sáng và đi ăn khuya tại khách sạn Chateau Marmont. Sau đó, cả hai lên xe và đi thẳng về nhà Robert. Tuy nhiên, nữ người mẫu cũng đã lên tiếng khẳng định cô và tài tử chỉ là bạn bè.

Robert bị chụp lại cảnh hẹn hò với Dylan ở quán bar.

Đến đầu tháng 9/2014, ngôi sao "Twilight" lại tiếp tục dính tin đồn tình cảm với nữ ca sĩ đa tài FKA Twigs. Thời điểm mới công khai, nhiều người cho rằng nhan sắc nữ ca sĩ không xứng với tài tử hạng A vừa nổi tiếng lại điển trai. Bỏ qua những định kiến từ dư luận, nam diễn viên vẫn lựa chọn bảo vệ Twigs.

Truyền thông nhiều lần ghi lại được những khoảnh khắc Robert Pattinson chiều chuộng bạn gái giữa phố hay thoải mái âu yếm người yêu giữa những sự kiện đông người. Cặp đôi ở bên nhau 2 năm và cùng tham gia một số sự kiện thảm đỏ, thậm chí họ còn tuyên bố đính hôn sau 6 tháng hẹn hò.

Tuy nhiên mối tình chóng vánh cũng đã đến hồi kết khi nam diễn viên tuyên bố chia tay và hủy hôn với FKA Twigs vào năm tháng 10/2017. Trang The Sun đã viết: "Họ đã bắt đầu trở nên xa cách và dành ít thời gian cho nhau hơn. Robert đã mệt mỏi vì điều đó. Anh ấy hủy hôn ước và nói với bạn bè rằng họ đã chia tay. Mặc dù vậy, giữa họ đã có nhiều kỷ niệm với nhau, nên cảm xúc dành cho nhau vẫn còn mạnh mẽ".

Dù khi ấy cặp đôi đưa ra lý do chia tay là vì những sự khác biệt về tính cách. Nhưng đến sau này, vào khoảng đầu năm 2021, khi được phóng viên hỏi về quãng thời gian yêu đương với Robert Pattinson, FKA Twigs đã hé lộ về việc bị phân biệt chủng tộc từ phía người hâm mộ của nam diễn viên. Chính điều này đã tạo cho nữ ca sĩ những áp lực nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của họ.

Không lâu sau đó, đến giữa năm 2018, Robert Pattinson bất ngờ tuyên bố hẹn hò với người mẫu Suki Waterhouse. Từ ngày công khai mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên bị chụp lại những khoảnh khắc tình tứ khi cùng dạo phố, xem phim hay bí mật hẹn hò.

Robert Pattinson và người mẫu Suki Waterhouse.

Cặp đôi hơn kém nhau 5 tuổi nên dễ dàng thấu hiểu đối phương.

Ngôi sao điện ảnh sinh năm 1986 khá kín tiếng và ít khi trực tiếp nhắc đến bạn gái trước công chúng kể từ lần đầu tiên họ công bố hẹn hò. Tuy vậy, nhiều nguồn tin hé lộ, Robert rất biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người yêu. Nam tài tử thường xuyên hỏi ý kiến Suki trước khi quyết định một vấn đề gì đó kể cả là việc nhỏ hay lớn.

Cùng với đó, dù ít khi công khai tình tứ trên mạng xã hội nhưng cặp đôi cũng không "thoát" được ống kính của tay săn ảnh. Những bức hình nam diễn viên nắm chặt tay bạn gái khi đi trên đường hay khoảnh khắc "khóa môi" cực lãng mạn của họ đã không ít lần làm dân tình "đổ rầm rầm".

Robert và Suki trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ngay giữa công viên.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, người mẫu trẻ sống cùng bạn trai trong biệt thự ở London - nơi Robert Pattinson thuê để ghi hình phim "Batman". Tháng 12/2019, TMZ từng đưa tin chàng ma cà rồng "Edward Cullen" đã lên ý định sẵn sàng để cầu hôn bạn gái. Vào tháng 7/2020, Suki Waterhouse để lộ nhẫn ở ngón áp út khi cặp đôi đang đi dạo ở London, dân tình đang lan truyền tin đồn cặp đôi đã đính hôn sau 2 năm bên nhau.

Thế nhưng công chúng vẫn chưa biết được liệu có phải là "bến đỗ" cuối cùng của nam thần "Chạng Vạng" hay không. Bởi trước đó, Robert Pattinson cũng từng đính hôn rồi lại tuyên bố chia tay vị hôn thê khiến công chúng ngỡ ngàng.

