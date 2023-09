Rộ xu hướng mua nhà cho con "du học" tại chỗ ở Hà Nội

Xu hướng mua nhà cho con từ sớm



Là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, ông Quốc Huy (trú ở phân khu Ngọc Trai, Vinhomes Ocean Park) chia sẻ, mặc dù rất muốn con được phát triển toàn diện, tiếp cận với tư duy toàn cầu nhưng thay vì để con đi du học như nhiều bạn bè đồng trang lứa, gia đình lại ưu tiên cho con học tập tại Việt Nam.

Bà Phương (vợ ông Huy) cho biết dù đi du học có nhiều lợi ích, nhưng không thể phủ nhận những khó khăn khi con phải sống ở một môi trường hoàn toàn mới và phải tự lập từ A-Z. "Gia đình tôi chưa sẵn sàng để con đi du học khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Chưa kể tại Việt Nam bây giờ không thiếu các mô hình giáo dục toàn cầu, các con được tiếp cận với chương trình học quốc tế trực tiếp với người bản địa nên vợ chồng tôi vẫn yên tâm để con học tại Việt Nam", bà Phương chia sẻ.

Suy nghĩ như vợ chồng ông Huy bà Phương không phải là cá biệt, mà đang dần trở nên phổ biến đối với nhiều gia đình thành đạt và ít con tại Việt Nam. Các bậc phụ huynh lo sợ sau 12 năm đèn sách, con chưa được tiếp xúc và trải nghiệm nhiều sẽ dễ bị "ngợp" khi ra nước ngoài, bên cạnh đó cần thêm thời gian trau dồi kiến thức xã hội mới có thể phát huy tốt trong môi trường quốc tế. Trong khi đó, các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng không thiếu trường đại học với mô hình và chất lượng tiệm cận các quốc gia tiên tiến, mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội học tập và phát triển toàn diện chuẩn quốc tế.

Nhiều phụ huynh chọn cho con "du học tại chỗ" để con vẫn được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến từ các nước phát triển vừa không phải xa con

Chính vì lẽ đó, ngay khi Duy Hưng – cậu con trai của ông Huy bà Phương sắp tốt nghiệp cấp 3, gia đình đã định hướng cho con vào đại học VinUni (Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm) để có thể thụ hưởng chất lượng giáo dục tinh hoa toàn cầu mà vẫn có thể vừa học vừa "hành" tại công ty của gia đình. Mong muốn con có thể trải nghiệm sống độc lập nhưng vẫn đảm bảo an ninh, an toàn, ông bà đã chọn mua cho cậu con trai căn hộ 1 phòng ngủ tại tòa ZR1 The Zurich tại Vinhomes Ocean Park 1, để đến năm 2025, Duy Hưng sẽ có thể "ra riêng" và bắt đầu cuộc sống tự lập mới.



Tòa nhà mà gia đình ông Huy lựa chọn nằm kế cận nhiều trường đại học quốc tế và chuẩn quốc tế danh tiếng như VinUni, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Y khoa Tokyo,… hiện đang được áp dụng chính sách vô cùng hấp dẫn, phù hợp cho các phụ huynh nhắm mua hoặc thuê nhà cho con "du học" tại chỗ một cách an toàn, thuận tiện.

Sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ tại ZR1 The Zurich

Với chính sách "Mua nhà 8 năm không lo lãi suất", chủ đầu tư The Zurich mang tới cho khách hàng cơ hội hấp dẫn sở hữu căn hộ cao cấp bậc nhất Vinhomes Ocean Park 1. Với 4 chính sách, tiến độ thanh toán và thời gian nhận nhà linh hoạt cùng các gói vay ưu đãi của ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ, tối đa không lãi suất lên đến 8 năm, ZR1 The Zurich đang trở thành lựa chọn hấp dẫn bậc nhất cho các gia đình muốn mua nhà cho con "du học" tại chỗ.

Cư dân trẻ của ZR1 The Zurich sẽ có cơ hội sống trong môi trường văn hoá đa dạng như một công dân toàn cầu khi là thành viên của cộng đồng hơn 60 nghìn người đã về sinh sống, trong đó có nhiều cư dân quốc tế. The Zurich tựa một "Thụy Sĩ thu nhỏ" được kiến tạo bởi những cảnh quan đặc trưng như quảng trường, tháp đồng hồ Zurich, hồ Geneva, Zurich Fountain hay đài phun nước Rhine Fall… mang lại trải nghiệm như đang sống giữa trời Âu cho các bạn trẻ.

Bên cạnh đó là các tiện ích đẳng cấp resort 5 sao ngay bên trong tòa ZR1 như vườn trên không sky garden; phòng tập gym và phòng tập yoga miễn phí, tổ hợp bể sục nóng thermal bath cùng với phòng xông hơi, phòng chườm đá nóng,… cực kỳ phù hợp với người trẻ yêu thích vận động và thích tận hưởng cuộc sống.

Cảnh quan đậm chất Thuỵ Sĩ cùng những đặc quyền sống sang trọng là những đặc quyền dành riêng cho những cư dân của The Zurich – phân khu được xem là cao cấp bậc nhất tại Vinhomes Ocean Park 1.

Quỹ căn The Zurich nằm trong lòng Vinhomes Ocean Park 1 - "Quận trung tâm" của "Thành phố điểm đến" Ocean City đã đi vào vận hành ổn định hơn 3 năm, thừa hưởng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon quy mô 6,1 ha; hồ Ngọc Trai trải cát trắng diện tích lên tới 24,5 ha; hơn 700 máy tập gym đa chức năng ngoài trời,… Đặc biệt, đây là khu căn hộ cao cấp bậc nhất tại Vinhomes Ocean Park 1, mang đến cho cư dân chất sống văn minh – hiện đại. Các bậc phụ huynh càng thêm phần yên tâm khi con sống và học tập trong môi trường được vận hành bài bản, quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn Vinhomes đã được bảo chứng trên các đô thị khắp cả nước.



Sở hữu chất sống tinh hoa phong cách Thuỵ Sĩ cùng chính sách bán hàng được coi là hấp dẫn bậc nhất từ trước tới nay, quỹ căn ZR1 The Zurich đang được nhiều phụ huynh "chọn mặt gửi vàng" khi mua nhà cho con tự lập.