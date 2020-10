Rộ tin thí sinh "bản sao Nhã Phương" của Hoa hậu Việt Nam 2020 đang hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện danh sách người mà cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang theo dõi trên Instagram bất ngờ có thêm tài khoản của Doãn Hải My - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Thậm chí, đây còn là cô gái Việt Nam duy nhất mà cầu thủ sinh năm 1999 này theo dõi.

Ngược lại, Doãn Hải My cũng đang theo dõi tài khoản mạng xã hội của Đoàn Văn Hậu.

Động thái này của cả hai đang khiến dân tình xôn xao đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang theo dõi nhau trên Instagram

Doãn Hải My hiện đang là một trong những thí sinh được chú ý nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô gái sinh năm 2001 được gọi là "bản sao Nhã Phương" vì có nhiều nét hao hao đàn chị. Doãn Hải My cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu nhờ nhan sắc khả ái và thành tích học tập nổi bật. Hiện tại, Hải My đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của làng bóng đá Việt Nam. Sau khi làm nên kỳ tích cùng đội tuyển U23, Đoàn Văn Hậu liên tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp, có cơ hội ra nước ngoài thi đấu mà nhiều cầu thủ mong ước.