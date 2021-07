Rộ tin Ngô Diệc Phàm nhận 284 tỷ đồng để quay show với Triệu Lệ Dĩnh, mẹ nhà trai bỏ túi thêm 21 tỷ tiền "mua sắm"

Scandal của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày càng nhiều thông tin bất lợi cho nam diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau thông tin Ngô Diệc Phàm đã nhận đến 80 triệu NDT (284 tỷ đồng) để quay show 72 tầng kỳ lâu.

Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh từng cùng tham gia chương trình 72 tầng kỳ lầu.

Thêm nữa, ekip sản xuất 72 tầng kỳ lâu còn phải đưa mẹ Ngô Diệc Phàm đi mua sắm với chi phí lên đến 6 triệu NDT (21,3 tỷ đồng) để đổi lấy thái độ vui vẻ từ nam diễn viên.

Khi tin đồn vừa xuất hiện, phía quản lý của Ngô Diệc Phàm đã lập tức phủ nhận. Đơn vị này cho biết tất cả đều là bịa đặt, không có chuyện Ngô Diệc Phàm được trả cát xê cao như vậy. Tuy nhiên, cư dân mạng thì quyết chẳng chịu buông tha. Nhiều người còn lập hẳn chủ đề thảo luận, yêu cầu cơ quan chức năng truy ra giá trị từng hợp đồng mà Ngô Diệc Phàm đã ký xem có đúng với tin đồn hay không.

Tin đồn về việc Ngô Diệc Phàm nhận cát xê lên đến 80 triệu NDT xuất hiện ầm ĩ trên mạng xã hội.

Một điều đáng chú ý là 72 tầng kỳ tháp từng khiến Ngô Diệc Phàm vướng vào khá nhiều ồn ào vì phản ứng hóa học trên mức bạn bè đồng nghiệp với Triệu Lệ Dĩnh. Ngô Diệc Phàm bị bắt gặp có hành động ôm ấp thân mật Triệu Lệ Dĩnh dù tình huống cụ thể trong show thì không cần phải ôm như vậy.

Ngô Diệc Phàm.

Triệu Lệ Dĩnh.

Trai chưa vợ - gái chưa chồng quấn lấy nhau, kết quả làm tin đồn yêu đương xuất hiện ầm ĩ.Đến lúc Ngô Diệc Phàm - Triệu Lệ Dĩnh cùng lên sân khấu trình diễn ca khúc "Miss you", nhiều khán giả cứ mải mê soi biểu cảm giữa 2 người. Có thông tin cho rằng ca khúc Miss you là do Ngô Diệc Phàm viết, ý tưởng sáng tác dựa trên chuyện tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh.

Đến nay, khi Ngô Diệc Phàm vướng vào loạt scandal dụ dỗ gái trẻ, chuốc rượu rồi quan hệ tình dục cùng trẻ vị thành niên xuất hiện ầm ĩ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có bất cứ động thái phản hồi nào.