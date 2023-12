Rộ tin Cục An ninh mạng chưa nhận được đơn trình báo vụ Phương Mỹ Chi bị đồn lộ clip nhạy cảm, phía quản lý nói gì?

Những ngày gần đây, Phương Mỹ Chi dính vào "tai bay vạ gió" khi bị đồn là nhân vật xuất hiện trong clip nhạy cảm. Để thông tin thất thiệt không bị lan truyền thêm, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết ekip nỗ lực tìm kiếm, tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An và đã được tiếp nhận.

Chiều 14/12, sau 1 ngày Phương Mỹ Chi đang đàn liên quan đến sự việc bị đồn lộ clip nhạy cảm thì quản lý của nữ ca sĩ lên tiếng bổ sung thông tin. Cụ thể, phía đại điện của Phương Mỹ Chi làm rõ đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của nữ ca sĩ: "Bên mình làm việc với A05 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), không phải là PA05 (Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Mình thông tin rõ để tránh nhầm lẫn".

Phía Phương Mỹ Chi cho biết làm việc với A05 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) để làm rõ tin đồ clip nhạy cảm

Đến tối 14/12, rộ thông tin Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trực thuộc Bộ Công an chưa tiếp cận lá đơn của Phương Mỹ Chi dù đã nắm được sự việc. Liên quan đến vấn đề này, đại diện nữ ca sĩ trao đổi với chúng tôi: "Tôi có hỏi A05 (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) về việc xin gửi hình chụp đơn gửi truyền thông, và họ cho biết nếu phóng viên nào cần coi đơn có thể lên văn phòng của họ để xem. Chứ chụp gửi cho báo chí tôi không được chụp vì giấy tờ trong quá trình điều tra là bảo mật".

Đại diện cho biết cơ quan chức năng yêu cầu bảo mật thông tin trong quá trình điều tra nên không thể công khai đơn trình báo

Trước đó, Phương Mỹ Chi xác nhận đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc và quyết điều tra rõ vụ việc này để lấy lại danh dự. Á quân Giọng hát Việt nhí nói: "Phương Mỹ Chi và ekip đã nỗ lực tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công An và đã được tiếp nhận. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Phương Mỹ Chi không phải nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ.

Thời gian điều tra có thể kéo dài, cho đến khi có kết quả chính thức. Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, Chi đã xem đây là 1 hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân".

Liên quan đến clip nhạy cảm, Phương Mỹ Chi cho biết đây là một thủ thuật tinh vi, nhiều nghệ sĩ cũng từng là nạn nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ, nhận định rằng đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Và không chỉ riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này. Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo, do đó Chi chưa thể thông báo đến các bạn sớm hơn được". Deepfake là công nghệ kỹ thuật số có thể thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác.