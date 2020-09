Rộ danh tính dàn sao của "Thanh xuân có bạn 3": Thái Từ Khôn có tên, Lisa (BLACKPINK) biến mất?

Thanh xuân có bạn mùa 2 đã khép lại với chiến thắng thuộc về 9 cô gái xinh đẹp, tài năng. Đến thời điểm hiện tại, nhóm nhạc The Nine được thành lập từ Thanh xuân có bạn 2 vẫn đang hoạt động năng nổ. Các cô gái liên tục gây bão trên mạng xã hội khi phát hành ca khúc mới, đóng phim, tham gia show thực tế.

Đúng lúc này, Weibo lại rò rỉ thông tin về Thanh xuân có bạn mùa 3.

Thái Từ Khôn.

Theo đó, Thái Từ Khôn được réo gọi với thông tin tiếp tục góp mặt trong show với vai trò PD. Mentor vũ đạo được đồn đoán là do Vương Gia Nhĩ - Jackson Wang đảm nhận. Mentor thanh nhạc do Thượng Văn Tiệp - Laure Shang đảm nhận. Mentor Rap cũng được đồn đoán là do Mãn Thư Khắc đảm nhận.



Lisa.

Điều đáng chú ý là vị giám khảo được yêu thích bậc nhất ở mùa trước - Lisa (BLACKPINK) lại không có tên trong danh sách này. Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng và còn nói rằng chương trình sẽ kém thu hút phần nào nếu như Lisa chẳng tham gia. Dẫu vậy, vẫn có khán giả đánh giá rằng khả năng Lisa tiếp tục ngồi ghế nóng là rất khó, bởi cô nàng còn lịch trình quảng bá các ca khúc mới cùng nhóm BLACKPINK, không thể dành quá nhiều thời gian cho Thanh xuân có bạn 3.

Nhóm The Nine.

Thanh xuân có bạn mùa trước là 1 trong những show thực tế tìm kiếm tài năng hấp dẫn, khắc nghiệt nhất CBiz. Với mỗi tập phát sóng, chương trình đều tạo nên chủ đề bàn tán sôi nổi cho khán giả. Ngoài câu chuyện liên quan đến các thí sinh thì hàng loạt tình tiết thú vị từ Thái Từ Khôn - Lisa cũng làm cho Thanh xuân có bạn trở nên sôi động hơn bao giờ hết.