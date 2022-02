Rihanna - "bà bầu ngầu nhất" Hollywood: Cuộc tình độc hại kết thúc bằng những cú đấm trời giáng, tìm thấy chân ái sau vô vàn khổ đau

Trên thị trường âm nhạc Âu Mỹ, Rihanna được mệnh danh là biểu tượng đương đại của dòng nhạc Pop. Cô nàng là chủ nhân của những bản hit đình đám Umbrella, We found love, Diamonds, Take a bow, Love the way you lie, The Monster, Where have you been...

Cùng với đó, nữ ca sĩ cũng sở hữu thành tích vô cùng nổi bật với 9 giải Grammy, 13 giải Âm nhạc Mỹ, 12 giải thưởng Âm nhạc Billboard và 6 kỷ lục Guiness thế giới.

Dạo gần đây, Rihanna lại tiếp tục gây sốt bởi thông báo mang thai con đầu lòng với bạn trai rapper ASAP Rocky. Khi khán giả vẫn chưa khỏi bất ngờ trước tin vui ấy thì nàng ca sĩ lại làm cho fan "mãn nhãn" trước hình ảnh mẹ bầu lên đồ cực phong cách và thời thượng tại các sự kiện. Dân tình ai nấy đều gật gù, quả không hổ là ngôi sao hạng A, Rihanna dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng giữa đám đông.

Tuổi thơ ám ảnh bởi sự bạo hành từ người cha nghiện ngập

Sinh năm 1988 tại thành phố Saint Michael thuộc Barbados, Rihanna lớn lên trong một gia đình nghèo với bố mẹ và 5 anh chị em. Là chị cả trong nhà, nên cuộc sống của nữ ca sĩ khi đó không mấy êm đềm bởi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nữ ca sĩ phải sống trong roi vọt cùng sự bạo hành của người cha nghiện ngập suốt những tháng ngày thơ ấu.

Cha Rihanna thường xuyên ở trong trạng thái say xỉn. Thậm chí, ông dùng một nửa số tiền kiếm được vào bia rượu và mua chất cấm. Mỗi khi lên cơn, cha Rihanna thường xuyên sử dụng bạo lực với mẹ và cô. Rihanna từng tiết lộ về một trong những trận đánh mà cô phải chịu đựng từ người cha của mình khi còn nhỏ. Theo nữ ca sĩ, trận đánh đến quá bất ngờ và thậm chí cô còn không biết bản thân đã làm sai điều gì. Từ bé, Rihanna đã phải chứng kiến cảnh cha giáng vô số trận đòn roi xuống người mẹ mỗi khi ông lên cơn.

Rihanna có tuổi thơ thiệt thòi hơn rất nhiều những đứa trẻ khác.

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi cha của Rihanna mất việc. Thời điểm đó, gia đình rơi vào hoàn cảnh cùng cực tới nỗi thức ăn không có, trong nhà chỉ toàn thấy kim tiêm. Rihanna còn chứng kiến cảnh cha cô hút chích và ở trong trạng thái phê thuốc. Chính điều này đã khiến tâm lý Rihanna gặp vấn đề và dần trở nên khép kín không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Nữ ca sĩ luôn ở trong trạng thái căng thẳng tới nỗi đầu liên tục xuất hiện tình trạng đau dữ dội. Rihanna đã phải đi khám không ít lần vì nghĩ bản thân bị mắc bệnh u não.

Nỗi ám ảnh tuổi thơ chỉ thực sự kết thúc khi cha mẹ Rihanna chính thức ly hôn khi cô 14 tuổi. Thời điểm đó, Rihanna phải giúp đỡ mẹ nuôi 2 em trai, ra ngoài kiếm tiền từ công việc thu ngân và bán quần áo trên vỉa hè.

May mắn dần đến với Rihanna khi cô được phát hiện nhờ tài năng âm nhạc. Cuộc đời Rihanna bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới sau khi được nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers nâng đỡ, dìu dắt. Có thể nói, Rihanna chính là một trong những nữ ca sĩ solo thành công nhất trong lịch sử Hollywood.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Rihanna còn được mệnh danh là đóa hồng quyền lực của giới thời trang xa xỉ. Nhà thiết kế Tom Ford từng đánh giá gu thời trang của Rihanna với ba điểm "táo bạo, dạn dĩ và không ngừng phát triển". Thế giới của cô không có khái niệm thanh lịch. Hình ảnh cô muốn truyền tải đến công chúng là một quý cô nổi loạn, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn.

Năm 2017, nữ ca sĩ hợp tác cùng ông lớn LVMH và cho ra đời dòng mỹ phẩm Fenty Beauty. Bộ sản phẩm của Rihanna đã thành công trong việc chiều lòng các phân khúc khách hàng khác nhau và nhanh chóng kiếm được 100 triệu USD doanh thu chỉ sau 40 ngày mở bán.

Vào tháng 5/2019, nữ ca sĩ đầu quân cho đế chế đồ xa xỉ lớn nhất thế giới - LVMH và trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đứng đầu một thương hiệu thời trang tại tập đoàn. Rihanna là người đầu tiên khiến họ không đi theo lối truyền thống, sẵn sàng để cô sáng lập một thương hiệu thời trang cho LVMH.

Ngỡ tưởng chân ái mà lại thành nạn nhân của sự bạo lực

Đối với Rihanna, ám ảnh về người cha nghiện ma túy và luôn đánh đập con cái đã không thể xóa nhòa trong cô. Vậy nhưng đến khi đã nổi danh và hẹn hò với Chris Brown thì sự bạo hành đó lại đeo bám nữ ca sĩ. Ban đầu khi mới hẹn hò, ai cũng nghĩ Rihanna và Chris Brown là một cặp đôi đẹp nhất nhì Hollywood.

Rihanna và Chris Brown từng là cặp đôi đình đám nhất nhì nước Mỹ lúc bấy giờ.



Chuyện tình kỳ lạ hiếm thấy giữa Rihanna và Chris Brown làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Tin đồn hẹn hò bắt đầu từ khi Rihanna xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi hết sức hoành tráng của Chris Brown vào năm 2007. Sau đó thì số lần cặp đôi xuất hiện bên nhau ngày càng tăng.

Điều này như một lời khẳng định cho việc hẹn hò. Những ngày đầu của mối tình chớm nở, câu chuyện của họ đẹp như một bức tranh khi cả hai đều có nhiều thành tựu trong sự nghiệp, được công chúng công nhận và luôn dành thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuy vậy, đến 8/2/2009 tức là sau 3 năm hẹn hò, bi kịch bạo hành một lần nữa tái diễn trong cuộc đời Rihanna. Ngay trước đêm diễn ra lễ trao giải Grammy lần thứ 51, Rihanna đã bất ngờ hủy bỏ lịch biểu diễn vào phút cuối mà không có một lời giải thích, khiến ban tổ chức được một phen điêu đứng. Ngay sau đó, những bức ảnh về Rihanna được TMZ công bố tràn ngập trên các trang báo mạng khiến công chúng sốc nặng.

Trong ảnh không ai có thể nhận ra cô ca sĩ vốn xinh đẹp nóng bỏng lại có bờ môi rách toác và khuôn mặt đầy vết bầm tím.

Cũng không ai có thể ngờ tác giả đứng đằng sau lại chính là Chris Brown - bạn trai Rihanna. Ai mà ngờ chàng rapper từng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái lại có thể làm một điều khủng khiếp như vậy với người mình yêu.

Nguyên nhân của sự việc sau này mới được tiết lộ là do Rihanna phát hiện Chris Brown qua lại với cô gái khác sau lưng cô từ một tin nhắn trên điện thoại. Ngay sau đó, Rihanna đã chất vấn Chris Brown trên ô tô khi cả hai về nhà. Cặp đôi có cuộc tranh cãi nảy lửa cho đến, tiếp đó nam ca sĩ bất ngờ vung nắm đấm vào thẳng mặt Rihanna. Cái kết cho kẻ bạo hành chính là việc Chris Brown bị tòa tuyên án 5 năm quản chế và 6 tháng lao động công ích.

Khuôn mặt bầm dập của Rihanna sau khi bị Chris Brown bạo hành.

Hạnh phúc viên mãn bên tình yêu đích thực!



Kết thúc với Chris Brown, 3 năm sau, Rihanna may mắn gặp được tình yêu của đời mình. Thực chất, dù ASAP Rocky và Rihanna đã có cơ hội làm việc với nhau để ra mắt ca khúc Fashion Killa, tuy nhiên cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên dính nghi vấn hẹn hò.

Đến mãi tháng 5/2021, nam rapper ASAP mới lên tiếng xác nhận về tin đồn tình ái với người đồng nghiệp lâu năm. Trong cuộc phỏng vấn với QG, chàng rapper tài năng chia sẻ: "Thật tốt nếu bạn có một người ở bên cạnh. Một mình cô ấy còn quan trọng hơn tất cả những người khác cộng lại. Cô ấy là duy nhất đối với tôi".

Rihanna và ASAP Rocky cực tình tứ trong MV ca khúc Fashion Killa.

Loạt ảnh nữ ca sĩ khoe bụng bầu cùng bạn trai dạo phố dưới trời New York từng khiến netizen choáng ngợp.

Ngày 30/1 vừa qua, Rihanna đã khiến cả thế giới "bật ngửa" trước hình ảnh cô nàng khoe bụng bầu vượt mặt, tung tăng dạo phố New York cùng ASAP Rocky. Dù mang bầu nhưng phong cách thời trang "cool ngầu" cùng nhan sắc đỉnh cao của nữ ca sĩ vẫn không khiến người hâm mộ thất vọng.

Bà bầu Rihanna xuất hiện tại các sự kiện với "gu" ăn mặc không thể chất hơn.

Trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, có lẽ đây chính là cái kết được xem là viên mãn và hạnh phúc dành cho Rihanna. Không rõ trong tương lai sẽ xảy ra việc gì, chỉ cần biết ở thời điểm hiện tại, đây là người đàn ông mang đến cho Rihanna sự hạnh phúc mà trước giờ cô chưa từng được hưởng.

