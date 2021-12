Review tinh chất được đánh giá là "siêu nhân" giúp da mềm mịn và chống lão hóa

Nhắc đến thương hiệu Belif, chắc hẳn các tín đồ làm đẹp không ai không biết đến sản phẩm kem dưỡng The True Cream Aqua Bomb. Mới đây, hãng lại cho ra mắt thêm dòng sản phẩm mới Super Drops.

Dòng Super Drops thuộc nhóm Ampoule. Ampoule được ví như một dạng thuốc bổ dành cho da, do có chứa nhiều tinh chất đặc nên ampoule thẩm thấu sâu hơn và tác dụng lên da nhanh hơn so với các loại tinh chất thông thường khác. Với dòng mới này, hãng cho ra mắt 3 loại tinh chất gồm: Super Drops PHA 5% (giúp làm mềm mịn và tẩy tế bào chết); Super Drops Vitamin C 8% (giúp dưỡng sáng và làm mờ vết thâm); Super Drops Niacin-hydra duo 10% (cải thiện tình trạng lỗ chân lông).

Mặc dù mới ra mắt không lâu nhưng sản phẩm Super Drops PHA 5%, với sắc màu khá giống với kem dưỡng The True Cream Aqua Bomb đang được các tín đồ làm đẹp khen ngợi hết lời. Cùng Đẹp Review nhanh "em" tinh chất mới toanh này nhé:

Đánh giá chung

* Bao bì

Các sản phẩm Belif luôn thu hút bởi màu sắc đơn giản, trendy, và rất chắc chắn. Tên sản phẩm, thành phần, dung tích, hướng dẫn sử dụng được in trực tiếp trên chai. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng tìm được ngày sản xuất và hạn sử dụng ngay ở phần đáy chai tinh chất.

Chai Super Drops PHA 5% với đầu bóp cao su rất tiện lợi dễ sử dụng.

* Thành phần

Sản phẩm tinh chất Super Drops PHA 5%: Ngoài thành phần tẩy da chết hóa học 5% PHA (polyhydroxy acid) có tác dụng dịu nhẹ hơn hẳn AHA và BHA, thì nó còn có thành phần giấm chiết xuất từ quả lựu giúp kháng viêm, cải thiện lỗ chân lông và chống oxy hóa.

Với thành phần PHA, mặc dù không mạnh như "người anh em" AHA hay BHA, nhưng nó lại có kha khá nhiều ưu điểm và phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm cũng có thể bổ sung PHA vào chu trình skincare của mình mà không lo da bị kích ứng hay nổi mụn. Do kết cấu phân tử PHA lớn hơn so với AHA và BHA nên cơ chế hoạt động của PHA chỉ diễn ra trên bề mặt biểu bì da, khó thấm sâu và làm tổn thương các tầng mong manh phía dưới. Ngoài ra, phân tử PHA có khả năng hút ẩm tốt, giúp da không bị khô ráp sau khi tẩy tế bào chết.

Với sự kết hợp của PHA 5% cùng giấm lựu, sản phẩm tinh chất này không chỉ giúp làm mềm da, cải thiện tình trạng da sần sùi và cũng giúp cấp ẩm hiệu quả. Với các nàng muốn bổ sung acid vào chu trình chăm sóc da hàng ngày mà sợ da bị bong tróc hay kích ứng thì đây là sản phẩm không thể bỏ qua.

* Texture

Sản phẩm dạng Ampoule hơi sệt nhẹ, không dính dớp. Khi apply lên da thấm nhanh và không hề bị dính hay bóng mặt. Vì thành phần acid kèm thêm chiết xuất giấm lựu nên ngửi kĩ bạn sẽ thấy mùi serum hơi chua, tuy nhiên không quá nồng và mùi cũng không quá "hóa học" khó ngửi.

Trải nghiệm thực tế

Da mình vốn khá nhạy cảm, đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm có chứa hoạt chất acid mạnh như AHA hay BHA, tuy nhiên đối với em tinh chất PHA này, khi apply lên da khá nhẹ nhàng, không có cảm giác bị châm chích. Ấn tượng nhất chính là khả năng thẩm thấu nhanh, chỉ cần 3 - 4 giọt là đủ để thoa đều khắp khuôn mặt rồi. Với các sản phẩm ampoule, thường kết quả sẽ thấy sau 2 hoặc 3 tuần, mình thấy khoảng thời gian này là ổn vì dưỡng da không thể nhanh được, không có sản phẩm nào bôi 1 hôm là hôm sau đẹp luôn, tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn chăm sóc hàng ngày, lựa chọn sản phẩm phù hợp và cả thói quen sinh hoạt nữa.

Vì đây là sản phẩm có chứa acid nên hãng cũng khuyến cáo nên dùng cách ngày với các sản phẩm có chứa Vitamin C và retinol. Bên cạnh đó, với các nàng mới bắt đầu thử acid vào chu trình skincare thì mình nghĩ có thể thử với tần suất 3 lần/tuần, sau đó tăng dần lên để da được quen dần.

Review Ampoule Belif Super drops PHA 5%

