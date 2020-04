Review son kem lì MAC Powder Kiss mới ra: Chi nhiều hơn chút nhưng bù lại được đánh chất son siêu thích, nhiều màu xinh thôi rồi

Đây là một màu cam cháy đẹp, không quá rực rỡ khó chơi và cũng không hề nhạt nhẽo, tôi phải thú thực với bạn là như thế. Dù bạn đánh nhạt ở lòng môi rồi tán ra hay đánh đậm cả môi đều rất ổn. Chất son xốp, dễ tán nên việc chồng nhiều lớp cũng dễ dàng cực kỳ. Màu này phù hợp với nhiều tông da, đặc biệt là ai có da trắng hồng. Ai có da ngăm hơn hoặc tông da trung bình đánh Sorry Not Sorry cũng OK thôi nhưng nó sẽ không khiến bạn mặt bạn sáng bừng ngay lập tức đâu nhé.