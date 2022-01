Review những vụ ngoại tình hết hồn ở 1 công ty nọ: Có 5-6 người yêu "rải khắp các khu vực là chuyện bình thường"

Review phim, review đồ ăn, review quán xá... đã quá quen thuộc với thời 4.0 này. Nhưng có bao giờ bạn được nghe những câu chuyện review ngoại tình chưa?

1 topic cuối năm được khá nhiều người quan tâm và hăng hái review. Sau đây là những câu chuyện đảm bảo đọc xong bạn sẽ được "mở mang đầu óc":

Bài viết nhận được sự quan tâm của cư dân mạng

Câu chuyện số 1:

"Hồi mình đi làm 1 công ty trên Bắc Ninh có 1 cuộc tình tay 3. Cô A vs anh B là chung xưởng rồi yêu nhau (2 người đều có gia đình ở quê). Cô A thì làm cơ động anh B thì làm QC ( khác chuyền). Hai anh chị về sống chung với nhau ở xóm trọ đi làm thì đèo nhau đi, về thì đèo nhau về, được 1 thời gian thì do công ty sắp xếp thế nào mà 2 anh chị lại đi làm khác ca nhau. Anh đi chị về và ngược lại. Rồi cái anh kia lại tòm tem được 1 cô (tạm gọi là C) ở cùng ca làm ở bộ phận chuyên đi bắt lỗi người khác. Một hôm chị A đi làm đêm về và không thấy anh B đâu nên gọi anh B nhưng anh B không bắt máy đem lòng sinh nghi thế là chị A xin nghỉ hẳn 1 buổi rồi theo dõi thì bắt được anh B lên trọ cô C ngủ ở đấy. Chị A liền về trọ thu hết quần áo anh B lên vứt ở cửa trọ cô C và đi về. Sáng hôm sau chị A lên khoe với cả tổ của tôi và nói câu: 'Mai lại phải kiếm mối khác' làm tôi ghê hết người".

Câu chuyện số 2:

"Chả riêng gì công ty SS đâu. Ở đâu chả có, có điều là có bị phát hiện ra không thôi. Đợt năm ngoái tôi đi làm có con bé có chồng con cả rồi vào công ty được có 2 tháng đã ngoại tình ngay với tay kĩ thuật viên. Trong khi đấy 2 vợ chồng ở trọ chung với nhau mà dám dắt trai về phòng ngủ, mãi sau này anh chồng mới biết được".

Câu chuyện số 3:

"Chả cần đến SS, ngay tổ thợ xây của chú tôi có ông ở quê lên cặp với bà góa già về nhà bà ấy ở luôn. Con bà ấy lấy vợ có cháu lớn rồi vẫn nấu cơm ăn chung, tiền hàng tháng gửi về cho vợ ở quê.

Trong tổ còn có ông chú kia vợ đi xa vẫn cặp với cô người tỉnh bên, chồng cô kia ở nhà chả biết gì. Cô vợ ra về đi làm cùng thì cô kia nghỉ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đấy là thợ xây dựng sáng đi tối về thôi nhá, chứ ở trọ như công nhân nhà máy thì dễ lắm".

Ảnh minh họa

Và còn rất nhiều câu chuyện ngoại tình nhan nhản khác chứng minh 1 điều: Ngoại tình không chừa 1 ai, ngành nghề nào, độ tuổi nào.

1 cư dân mạng bày tỏ quan điểm: "Chung thuỷ là 1 phần nhưng cái thiên thời địa lợi nhân hoà cũng góp phần không nhỏ vào cái ngoại cảnh ngoại tình đó. 1 mình thân con gái làm cùng 6-7 thằng đàn ông xong gặp phải thằng ga lăng giúp đỡ mình thì có đứa nào không rung động? 10 đứa may ra được 1 đứa nghiêm túc thôi. Ngay cả người yêu tôi hiện tại đây, chung thuỷ 1 lòng, mà chính người yêu kể nếu mà vào đó không giữ tinh thần thép nói rằng 'Em có người yêu rồi' thì bản thân người yêu tôi cũng bị hạ gục lâu rồi. Làm thời vụ nửa tháng sắp Tết thôi mà thằng nào cũng lăm le xin info, quét mã qr zalo, xong sân si ngồi cạnh để bắt chuyện rồi giúp đỡ đến phát sợ ý. Nên thôi quan điểm của tôi, dù có vất vả tới đâu, làm 15-16 tiếng 1 ngày cũng được nhưng tương lai không bao giờ tôi cho vợ tôi đi làm công nhân ở công ty".

Nhưng có người lại cho rằng: "Nếu vợ chồng mà vững lòng, nếu cả 2 đều ý thức được việc mình đã có gia đình, cần vun đắp cho gia đình ấy thì có đi xa thế nào, làm ở nơi đâu cũng không thể cám dỗ được họ. Đừng đổ tại cho hoàn cảnh".

Chủ đề này khá nhiều ý kiến khác nhau. Thế mới biết chúng ta cần "phòng" trước khi "chống". Ngoại tình cũng như 1 căn bệnh vậy, nếu trang bị cho mình sức đề kháng tốt để chống trọi thì sợ gì "bệnh" ập đến.

https://afamily.vn/review-nhung-vu-ngoai-tinh-het-hon-o-1-cong-ty-no-co-5-6-nguoi-yeu-rai-khap-cac-khu-vuc-la-chuyen-binh-thuong-20220127232439389.chn