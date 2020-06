Review kem chống nắng Some By Mi: Trừ mùi hương ra thì mọi thứ đều xuất sắc, là kem chống nắng Hàn bình dân "đỉnh" nhất nhì lúc này

Với một người có tính tò mò và "cuồng" kem chống nắng như tôi thì hễ nghe thiên hạ đồn về kem chống nắng nào đỉnh, tôi đều tăm tia rước về. Some By Mi Truecica Mineral 100 Calming Suncream tất nhiên cũng không ngoại lệ. Phải nói rằng, đây là kem chống nắng nhẵn mặt ở các shop mỹ phẩm, tung hoành trên các clip review Youtube của hàng loạt blogger với hàng loạt lời tung hô "có cánh".

Lúc đầu, tôi cũng nửa tin nửa không về hiệu quả thật sự nhưng khi rước về và dùng nom nửa tuýp, tôi khẳng định đây là kem chống nắng dành lành tính vô cùng đáng thử. Ngoài trừ mùi hương hơi khó ngửi ra thì tôi gần như chẳng tìm ra được điểm trừ nào.



Thiết kế: 4/5

Mang tông màu trắng/xanh quen thuộc của dòng sản phẩm chiết xuất tràm trà, thế nên thiết kế của Some By Mi Truecica Mineral 100 Calming Suncream không gây ấn tượng với tôi nhiều lắm. Dù là vậy, em nó vẫn trông thẩm mỹ, nhã nhặn, tạo được cảm giác rất yên tâm.

Thành phần: 4.5/5

Là kem chống nắng vật lý nên em ấy có chứa 2 hoạt chất "kì cựu" là Zinc Oxide và Titanium Dioxide. Ngoài ra, chiết xuất từ tràm trà cũng có công dụng kháng viêm, làm dịu và giảm sưng mụn. Chưa kể, siêu phẩm chống nắng nhà Some By Mi còn chứa đến 85% thành phần dưỡng ẩm, không chứa cồn, không hương liệu nên cô gái nào da đỏng đảnh khó chiều như tôi thì có thể dùng vô tư không phải "rén".

Những thành phần khác tôi cho rằng cũng là điểm sáng của sản phẩm này như rau má giúp phục hồi da, Niacinamide "dỗ dành" những nốt mụn, glycerin có tác dụng dưỡng ẩm và phức hợp độc quyền Truecica làm dịu những tổn thương.

Trải nghiệm: 5/5

Trước nay tôi thường dùng kem chống nắng có dạng sữa cho dễ tán và cực kì ngại những loại có kết cấu đặc, trắng. Vậy nên, ngay lúc đầu nhìn thấy chất kem của Truecica Mineral 100 Calming Suncream, tôi có hơi e dè. Tuy nhiên khi thoa em ấy lên da thì cảm giác khác hẳn. Nhìn bằng mắt thường, đúng là em ấy có dạng kem trắng, trông cũng khá đặc đấy nhưng thoa lên rồi mới biết, kem chống nắng trứ danh Hàn Quốc mỏng nhẹ và dễ tán vô cùng, nếu so sánh thì cứ như đang bôi kem dưỡng vậy, đặc biệt thấm nhanh mà không để lại cảm giác nhờn dính hay làm trắng mặt.

Với tôi, đây là một kem chống nắng vật lí vi diệu, lành tính và cũng khắc phục được nhược điểm phổ biến để lại vệt trắng trên da, trội bật hơn các sản phẩm chống nắng vật lí thông thường. Khi tán đều kem chống nắng lên da, tôi thấy da đều màu hơn, chỉ hơi nâng tông nhẹ xíu thôi nhưng tôi lại rất thích hiệu ứng này.

Chỉ có một điều tôi thấy không ưng lắm chính là khoản mùi hương. Có lẽ, do chứa tinh chất tràm trà nên em này có một mùi khá hắc. Dù dùng khá lâu nhưng tôi vẫn chưa quen với mùi hương sản phẩm.

Ở đặc tính kiềm dầu, tôi thấy có nhiều ý kiến trái chiều về Truecica Mineral 100 Calming Suncream khi người khen độ kiềm dầu khá, người lại cho rằng chỉ ở mức trung bình thôi. Với một người da hỗn hợp như tôi, tôi nghĩ độ kiềm dầu của em nó cũng phải đạt tầm 6-7 điểm nếu tính trên thang điểm 10.

Giá: 5/5

Chất lượng tính ra "cừ" phết nhưng mức giá của kem chống nắng Some By Mi thì lại cực kì phải chăng, dao động trong khoảng 250.000 VNĐ - 300.000 VNĐ nên những cô nàng học sinh, sinh viên muốn sở hữu hoàn toàn không khó. Với những ai đang tìm một loại kem chống nắng an toàn, không làm trắng mặt, không nhờn dính thì em này thực sự đáng đầu tư.