Review chi tiết chiếc NỒI NẤU CHẬM cho bé: Nhỏ xinh, thông minh, rất nhiều tiện ích cho mẹ lười mà giá thì vô cùng đáng yêu

Nồi nấu chậm là gì?

Nồi nấu cháo chậm có vẻ ngoài tương tự một chiếc nồi cơm điện nắp rời. Loại nồi này dùng điện năng gia nhiệt từ từ giúp đồ ăn nhừ dần mà không làm mất chất dinh dưỡng.

Review nồi nấu cháo chậm cho bé

Nồi nấu cháo chậm Bear

Thương hiệu Bear là một trong những thương hiệu lớn của Trung Quốc, với các dòng sản phẩm gia dụng được đánh giá cao về cả chất lượng và kiểu dáng siêu xinh. Trong đó nồi nấu cháo chậm là một trong những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng yêu thích.

Nồi nấu cháo chậm Bear được đánh giá khá tốt so với các sản phẩm khác cùng phân khúc. Ngoài công dụng nấu cháo thì nó còn có thể nấu nhiều món khác rất đa năng. Dung tích của nồi rất đa dạng 0,8L – 1,6L cho các bạn thoải mái lựa chọn.

Có chế độ giữ ấm kép giúp cho các món ăn của bé ấm lâu hơn. Đun hầm dạng cách thủy nên các món ăn của bé sẽ giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Lõi nồi được làm bằng sứ trắng giúp cho các món ăn mau chín, không thoát hơi làm mất đi các chất dinh dưỡng có trong các món ăn và còn truyền nhiệt và giữ nhiệt rất tốt.

Ưu điểm của nồi nấu chậm này?

- Thiết kế vừa hầm, vừa hấp đa năng: Sản phẩm được thiết kế với 1 lồng hấp đi kèm, có thể dùng để hấp bánh bao, sủi cảo hoặc ngô khoai. Bên cạnh đó, phía dưới nồi còn trang bị thêm một nồi sứ 0.8l, rất thích hợp để hầm canh, nấu cháo hay làm đồ ngọt.

- 6 chế độ nấu cho người dùng lựa chọn: Thật tuyệt vời khi tất cả các chế độ nấu cùng được tích hợp trong một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và không thể tiện lợi hơn. Giờ đây các món hấp, luộc, hầm canh, cháo dinh dưỡng, làm đồ ngọt trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

- Chế độ hẹn giờ trước tới 9,5 giờ: Công việc bận rộn mỗi ngày khiến bạn không có nhiều thời gian để chăm sóc bữa ăn cho chính mình. Nhưng làm thế nào được khi bạn vừa muốn đảm bảo tiến độ công việc mà chuẩn bị bữa cơm lại tiêu tốn rất nhiều thời gian?

- Trang bị tính năng an toàn tuyệt đối: Một số chi tiết thiết kế nhỏ ở trong sản phẩm này cũng là một điểm mà người dùng nên quan tâm. Nồi Hầm Đa Năng Kèm Lồng Hấp Bear luôn ưu tiên đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu với: Tay cầm chống bỏng, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm bất cứ khi nào; Chức năng bảo vệ an toàn khi cạn nước, tự động ngắt điện để hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ; Khả năng chống tiếng ồn thấp, không làm phiền đến giấc ngủ của bạn.

- Lõi sứ cao cấp: Không giống như những sản phẩm khác được làm từ thép, gang. Nồi hầm đa năng được thiết kế với lõi sứ trắng từ gốm tự nhiên cao cấp. Nhờ vậy, mọi món ăn khi chế biến từ thiết bị nhà bếp này luôn giữ nhiệt độ rất ổn định, khả năng chịu nhiệt cao. Đặc biệt, gốm sứ là vật liệu cực kỳ an toàn trong quá trình sử dụng. Cho dù đun nấu ở nhiệt độ cao thì bạn không cần lo lắng rằng chúng sẽ sinh ra chất độc làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giá nồi nấu cháo chậm cho bé: 490,000 đồng.

https://afamily.vn/review-chi-tiet-chiec-noi-nau-cham-cho-be-nho-xinh-thong-minh-rat-nhieu-tien-ich-cho-me-luoi-ma-gia-thi-vo-cung-dang-yeu-20220413142739518.chn