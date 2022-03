Không khó để nhận thấy làn da thâm sạm, xỉn màu, sẹo sau khi trị mụn là kẻ thù chung của không ít chị em phụ nữ. Da mình cũng gặp tình trạng tương tự sau khi điều trị mụn xong. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và sử dụng Vitamin C thì mình đã tìm được chân ái, còn các bạn thì sao? Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cảm nhận 4 loại Vitamin C mà mình đã sử dụng và cảm thấy tâm đắc nhất. Chị em tham khảo để chọn được loại phù hợp nhất nhé!

Gilaa Saffron tinh chất nhụy hoa nghệ tây (Giá khoảng 485k)

Lúc mới nhận được em này mình khá bất ngờ vì rất bé (chỉ 20ml thôi), nồng độ vitamin C cao nên hãng khuyến khích chỉ dùng trong 2 tháng sau khi mở nắp để tránh bị oxy hóa. Serum có thành phần chính là nhụy hoa nghệ tây (saffron) và Vitamin C nồng độ cao nên trị thâm mụn khá hiệu quả. Khi apply lên da thấm rất nhanh và tạo độ ẩm, tạo độ căng bóng cho da. Sau 2 tuần sử dụng mình đã thấy được các vết thâm mụn và vết nám được cải thiện, theo ý kiến cá nhân của mình thì kiên trì sử dụng từ tháng thứ 2 trở lên là sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt trên da. Tuy nhiên loại vitamin C này có điểm trừ là mùi hơi khó chịu.

Mad Hippie advanced skin care vitamin C (Giá khoảng 550k)

Là một đứa thích các sản phẩm có chiết xuất tự nhiên nên mình đã thử liền em này. Loại này mình highly recommend cho các bạn mới bắt đầu sử dụng vì giúp da thích ứng với nồng độ thấp rồi sau đó mới chuyển sang nồng độ cao hơn nhé.

Khi sử dụng mình thấy không bị kích ứng hoặc gây châm chích. Ngoài ra mình thấy không bị xỉn màu nhiều, nên bạn nào thường dùng Vitamin C vào buổi sáng thì yên tâm sử dụng em này. Muốn có làn da đẹp khi sử dụng Vitamin C thì không được vội nhé chị em, nên hãy kiên trì sử dụng để thấy hiệu quả rõ rệt.

Serum Balea vitamin C (Giá khoảng 350k)

Dòng này được cải thiện hơn các dòng trước mà mình dùng, với kết cấu hơi đặc nên dễ bảo quản, khó bị oxi hóa ở nhiệt độ thường. Khác với những dòng khác là loại này lúc apply lên mặt rất mát, không bị châm chích và không bị vệt trắng trên da. Một điểm cộng nữa ở đây là có thể kết hợp với BHA và mức giá siêu hợp lý. Da mình đã khỏe hơn và các vết thâm đã được mờ dần từ tuần thứ 3 trở đi.

Goodal green tangerine Vita C (Giá khoảng 500k)

Chân ái của mình là đây, em này không chứa Ethanol nên bạn nào có làn da dễ kích ứng đều có thể sử dụng được. Bên cạnh đó được chiết xuất từ các loại quả thiên nhiên từ Jeju nên rất thân thiện với da. Với chiết xuất từ quả quýt xanh nên có mùi rất thơm, mình cực thích mùi này luôn. Loại serum vitamin C này phù hợp với những vết thâm mụn mới và giúp căng sáng da. Một điểm cộng nữa là loại này rất hợp với da dầu, kiềm dầu rất ổn nên bạn nào da dầu nên xem xét em này nhé.





Một số lưu ý khi sử dụng Vitamin C



- Không nên sử dụng khi đang bị mụn viêm, mụn kích ứng.



- Việc sử dụng vitamin C vào buổi tối không vấn đề gì tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng AHA, BHA, hay Retinoids vào buổi tối thì bạn không nên sử dụng với vitamin C vì sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng.

- Nên sử dụng vitamin C vào buổi sáng: Vitamin C khi kết hợp với kem chống nắng phổ rộng sẽ giúp tạo ra khả năng bảo vệ tổn thương do ánh nắng gây ra cao hơn so với chỉ dùng mỗi kem chống nắng. Vì vậy được khuyên dùng vào buổi sáng kết hợp với kem chống nắng nhé!





