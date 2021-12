Review 2 sản phẩm mới toanh nhà Moroccanoil: Có đáng để đầu tư như món dầu dưỡng "vàng lỏng"

Nhắc đến Moroccanoil, chắc hẳn dầu dưỡng tóc là sản phẩm mà các nàng sẽ có ấn tượng đầu tiên. Ra đời năm 2007, đến nay là 14 năm, Moroccanoil đã chiếm được tình cảm của các tín đồ làm đẹp.

Với mình, ấn tượng nhất đối với hãng chính là sản phẩm dầu dưỡng tóc. So với các sản phẩm dầu dưỡng khác thì dầu dưỡng của Moroccanoil có giá không hề rẻ, 1 chai full size có giá trên dưới 900k (tùy chỗ bán và cũng tùy vào dịp săn được sale nữa).

Không nhận là tín đồ làm đẹp, nhưng sản phẩm nào hot và được nhiều chị em quan tâm là mình cũng muốn thử. Về sản phẩm dầu dưỡng, mình đã mua chai fullsize cách đây hơn 1 năm và đến hiện tại vẫn còn khoảng 1/3 chai. Nếu tính ra thì giá cũng không quá đắt vì dùng rất tiết kiệm.

Mới đây, nhà Moroccanoil đã cho ra mắt sản phẩm mới là Xịt xả khô đa năng All in one leave in conditioner và Xịt dưỡng tăng phồng Volumizing mist. Cùng Đẹp review 2 sản phẩm mới toanh này nhé.

Thiết kế

Cả 2 sản phẩm đều là chai nhựa với màu sắc đặc trưng của hãng, chai xịt với thiết kế đầu pump khá tiện lợi. Nếu ngửi qua, bạn sẽ thấy 2 sản phẩm này có mùi hương đặc trưng và giống với mùi của sản phẩm dầu dưỡng.

Xịt xả khô đa năng Moroccanoil All in one leave in conditioner

Về sản phẩm Xịt xả khô đa năng, đây là sản phẩm có tác dụng giúp giúp dưỡng ẩm và gỡ rối tóc. Thành phần chính gồm dầu argan, các axit béo thiết yếu và chất chống oxy, amino axit tinh khiết cùng hỗn hợp siêu thực phẩm như dầu hạt hướng dương, chiết xuất hạt Quinoa, chiết xuất lúa mạch.

Mình tin chắc rằng thời tiết mùa đông ở miền Bắc chính là "ám ảnh" đối với team tóc xoăn dài vì tóc thường hay bị rối ở phần đuôi. Với team tóc ngắn như mình, vấn đề rối ít hơn nhưng tóc lại thường hay bị tích điện, bông xù lên.

Sau khi dùng sản phẩm xịt khô đa năng Moroccanoil All in one leave in conditioner, mình ấn tượng nhất là khả năng dưỡng ẩm và giúp tóc suôn mượt tức thì. Cảm nhận mái tóc được ẩm mượt và suôn hơn ngay sau khi xịt, với các nàng hay sử dụng các công cụ tạo kiểu thì mình nghĩ nên dùng loại xịt này trước để bảo vệ tóc và cũng để giúp tóc vào nếp hơn.

Ưu điểm:

+ Dễ sử dụng, tia xịt trải đều và cảm nhận thấy tóc mượt ngay sau khi dùng

+ Với tóc xoăn, giúp lọn xoăn không bị xù và vào nếp hơn

+ Có thể sử dụng hàng ngày mà không sợ tóc nhanh bết hay gàu

Nhược điểm:

+ Chưa có size mini

+ Hương thơm có thể hơi nồng với một số bạn không quen

Xịt dưỡng tăng phồng Moroccanoil Volumizing mist

Với các nàng tóc mỏng hay thích tạo độ phồng thì sản phẩm xịt dưỡng tăng phồng Volumizing mist khá thích hợp. Thành phần cũng bao gồm dầu argan, các axit béo thiết yếu và chất chống oxy. Nhưng khác ở chỗ là xịt phồng còn được bổ sung thêm Muối Biển Chết và amino axit từ gạo.

Sản phẩm này khiến mình khá bất ngờ vì khả năng làm phồng mà không khiến cho tóc bị cứng, thậm chí sợi tóc còn rất tơi và mượt. Mình sử dụng chủ yếu là xịt vào phần chân tóc và sau đó dùng máy sấy để sấy khô. Khác xịt dưỡng đa năng, tia xịt của xịt dưỡng tăng phồng ngắn hơn, tập trung vào 1 điểm chứ không có độ lan tỏa, có lẽ điểm khác nhau này là do tính năng của từng sản phẩm. Sản phẩm được cảnh báo là dễ cháy nên bạn cũng cần cẩn thận khi bảo quản, bên cạnh đó cũng tránh để sản phẩm dính vào mắt nữa nhé.

Ưu điểm:

+ Cách sử dụng đơn giản

+ Giúp tóc phồng và dày lên tới 50% sau khi dùng

+ Có thể sử dụng hàng ngày mà không sợ tóc nhanh bết hay gàu

Nhược điểm:

+ Chưa có size mini

+ Hương thơm có thể hơi nồng với một số bạn không quen

Nơi mua: Moroccanoil Việt Nam