Rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Cả nước đang trong kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tuy nhiên, những ngày này các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của KKL tăng cường khiến nền nhiệt trong những ngày đầu năm Nhâm Dần giảm sâu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao hoạt động yếu dần nên đêm nay và ngày mai (3-2) ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ c, vùng núi 6-9 độ c, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ c và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6-2 (mùng 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 2 đến 5-2 (tức mùng 2-5 Tết) có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 6-2 nhiệt độ có xu hướng tăng chậm. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết có mưa vài nơi, trời rét, riêng phía Bắc từ ngày 2 đến 5-2 có rét đậm, hét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C, phía Nam 16-19 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm mùng 3 đến mùng 6 Tết có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 9từ mùng 2 đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ nay đến mùng 6 Tết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

https://afamily.vn/ret-dam-ret-hai-o-mien-bac-keo-dai-den-bao-gio-20220202174948914.chn