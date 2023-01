Rét đậm, người dân co ro đốt lửa giữa phố tìm hơi ấm

Lạnh kèm theo mưa nhỏ tại thành phố Vinh (Nghệ An) khiến mọi người co ro trong giá lạnh, nhất là với những người lao động phải làm việc ngoài trời hay khi đêm xuống. Nền nhiệt được ghi nhận từ 12-14 độ C. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm.