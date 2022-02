Rau lá xanh giúp giảm cân nhưng chỉ có 1 loại chuẩn 3 "siêu" hút mỡ nhanh, da tóc cũng hưởng lợi, mạch máu trẻ hóa, tránh cả ung thư

Đó chính là rau cải bó xôi!

Rau cải bó xôi hay còn có những tên gọi khác là rau bina, rau chân vịt. Loại rau này mới đây được giới khoa học đưa ra nhận định là loại rau lá xanh tốt nhất để giảm cân. Bên cạnh rất nhiều công dụng khác.

Thực tế, có rất nhiều lý do khiến chị em không thể không ăn rau xanh mỗi ngày. Ăn rau xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm huyết áp và cholesterol. Chưa kể đến việc giữ cho não bộ của bạn luôn nhạy bén.

Có rất nhiều loại rau lá xanh khác nhau như cải xoăn, bắp cải, rau diếp... mang lại cho bạn một loạt lợi ích sức khỏe. Thế nhưng chỉ có một loại rau lá xanh giúp giảm cân, duy trì bụng phẳng cực tốt trong số đó. Khoa học nhận định đó là rau cải bó xôi.

Vì sao rau cải bó xôi là loại rau lá xanh giúp giảm cân tốt nhất?

Đầu tiên, theo TS Jenny Champion (chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn cho Eat This, Not That!), cải bó xôi là loại rau lá xanh "siêu ít calo".

Theo Healthline, 99g rau cải bó xôi chỉ có 23 calo. Trong khi đó, ai cũng biết, cắt giảm calo là một phương pháp lâu đời để giảm cân và nó vẫn luôn hiệu quả cho đến tận bây giờ.

Thứ hai, TS Champion nhận định, loại rau lá xanh này "siêu ít carbs". Thật vậy. Theo Healthline, 99g rau cải bó xôi chỉ chứa 36g carbs, ít hơn rất nhiều so với các loại rau xanh khác.

Trong khi đó, các nghiên cứu đã chỉ ra hết lần này đến lần khác, việc cắt giảm tinh bột thúc đẩy quá trình giảm cân. Bổ sung rau bina là một cách tuyệt vời nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng ít carb.

Thứ ba, TS Champion cho rằng, rau bina là loại rau xanh "siêu chất xơ". Chất xơ không chỉ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn mà còn giúp hệ tiêu hóa vận hành cực tốt. Tất cả những điều này đều rất tuyệt vời nếu bạn đang muốn cắt giảm khẩu phần ăn để giảm cân.

Ngoài công dụng giảm cân, ăn rau cải bó xôi còn đem lại những tác dụng gì?

1. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Theo Medicalnewstoday, rau cải bó xôi chứa axit alpha-lipoic, giúp làm giảm mức đường huyết, tăng độ nhạy insulin. Đồng thời ngăn ngừa những thay đổi do quá trình oxy hóa gây ra do căng thẳng ở bệnh nhân tiểu đường.

Các nghiên cứu về axit alpha-lipoic cũng cho thấy giảm các biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường như bệnh lý hệ thần kinh ngoại vi.

2. Ngăn ngừa ung thư

Rau cải bó xôi và các loại rau xanh khác có chứa chất diệp lục. Một số nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu năm 2013 được thực hiện trên 12.000 động vật, đã cho thấy chất diệp lục có hiệu quả trong việc ngăn chặn tác nhân gây ung thư từ các amin dị vòng. Các amin dị vòng thường được tạo ra khi nướng thực phẩm ở nhiệt độ cao.

3. Phòng chống hen suyễn

Một nghiên cứu trên 433 trẻ em mắc bệnh hen suyễn trong độ tuổi 6 - 18 tuổi và 537 trẻ em không mắc bệnh hen suyễn cho thấy, nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn thấp hơn ở nhóm trẻ được bổ sung đều beta-carotene.

Trong khi đó, rau cải bó xôi lại là một nguồn beta-carotene tuyệt vời.

4. Hạ huyết áp

Do hàm lượng kali cao, cải bó xôi được khuyến khích sử dụng cho những người bị huyết áp cao. Nguyên nhân bởi kali có thể giúp giảm tác động của natri trong cơ thể.

5. Cải thiện sức khỏe xương

Lượng vitamin K thấp có liên quan đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Thế nên việc tiêu thụ đủ vitamin K rất quan trọng để có xương khớp khỏe mạnh.

Nguyên nhân bởi vitamin K hoạt động như một chất điều chỉnh của protein nền xương, cải thiện sự hấp thụ canxi. Đồng thời có thể làm giảm lượng canxi thải ra khỏi cơ thể trong nước tiểu.

6. Thúc đẩy tiêu hóa đều đặn

Rau bina có nhiều chất xơ và nước. Cả hai đều rất tốt để ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy một đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Do đó, bạn đang gặp tình trạng táo bón thì nên bổ sung loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày.

7. Da, tóc khỏe đẹp

Rau cải bó xôi rất giàu vitamin A, giúp điều hòa việc sản xuất dầu trong lỗ chân lông và nang lông của da để dưỡng ẩm cho da và tóc. Vitamin A cũng cần thiết cho sự phát triển của tất cả các mô cơ thể, bao gồm cả da và tóc.

Rau cải bó xôi và các loại rau lá xanh khác cũng chứa nhiều vitamin C, rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì collagen, cung cấp cấu trúc cho da và tóc.

Thiếu sắt cũng là nguyên chân chính dẫn đến chứng rụng tóc. Trong khi loại rau này rất giàu chất sắt, có thể cải thiện tình trạng này.

Lưu ý khi sử dụng rau cải bó xôi ăn hàng ngày

- Không lạm dụng, chỉ ăn như một phần của chế độ ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng.

- Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như warfarin, khuyến cáo không ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin K - loại vitamin đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu.

- Hạn chế dùng thực phẩm giàu kali như rau cải bó xôi đối với người đang mắc bệnh thận. Nếu thận không thể loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi máu, bạn có thể bị tử vong. Điều quan trọng là những người có vấn đề về thận không tiêu thụ lượng kali ở mức nguy hiểm.

