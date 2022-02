Rating "Đời này có em" cao ngất, Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm đẹp miễn bàn vậy mà Douban thấp khó hiểu

Phim truyền hình Đời này có em do Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm đóng chính vừa kết thúc phát sóng với rating có phần sụt giảm so với những ngày đầu. Nguyên nhân dẫn đến việc rating giảm sút là do vào thời điểm hiện tại, khán giả đổ dồn xem các chương trình mừng năm mới, không còn nhiều người xem phim của Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm.

Chung Hán Lương đóng vai Nhiếp Vũ Thịnh.

Chưa dừng lại đó, ekip sản xuất Đời này có em còn đón nhận tin dữ là Douban mở điểm chỉ có 6.3 điểm. Con số này không phải mức quá tệ, nhưng so với thành tích về rating và nhiệt độ mà Đời này có em đạt được ở giai đoạn đầu thì quả là hơi thấp.

Một số khán giả cho rằng Đời này có em quá cũ kỹ, tình tiết theo kiểu ngôn tình bi thương, xem từ đầu đến cuối chỉ mang lại cảm giác nặng nề, sến súa. Thêm nữa, dù Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm trẻ đẹp nhưng không mang đến cảm giác "tươi mới" như các Tiểu Sinh - Hoa Đán lứa tuổi 9X.

Dù diễn xuất của Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm rất tốt nhưng khán giả vẫn không thể chấm điểm cho Đời này có em quá cao.

Rating của Đời này có em khá tốt.

Với vai diễn Nhiếp Vũ Thịnh trong Đời này có em, Chung Hán Lương được khen là diễn xuất tinh tế, có chiều sâu. Ở đoạn phát hiện ra sự thật rằng Lý Tiểu Nhiễm (Đàm Tĩnh) đã âm thầm sinh con trai cho mình, Chung Hán Lương có đoạn gào khóc rồi ngã xuống sàn trông vô cùng đau đớn. Cách Chung Hán Lương diễn làm khán giả tin rằng anh đang giằng xé, bi thương thật sự.

Điểm Douban của Đời này có em chỉ có 6.3 điểm.

Thêm nữa, Chung Hán Lương cũng rất nhập tâm với các cảnh ôm hôn. Từ khi Đời này có em chiếu đến giờ, đã có 2 cảnh Chung Hán Lương hôn Lý Tiểu Nhiễm nóng mắt đến mức khán giả phải gán cho cái mác 18+. Đặc biệt, cảnh ôm hôn rồi vồ vập của Chung Hán Lương với Lý Tiểu Nhiễm trong phòng tắm càng thổi bùng cơn sốt hâm mộ.

Đời này có em Tình cảm, đô thị

45 phút

Thứ Hai đến Chủ Nhật - Youku Đời này có em được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình khá nổi tiếng, nội dung bộ phim như sau: 7 năm trước, vào một đêm mưa gió, chàng trai Nhiếp Vũ Thịnh với trái tim tan vỡ đã nhẫn tâm buông ra những lời cay nghiệt với Đàm Tĩnh - cô gái mà anh yêu hơn sinh mạng. Đó là khi Đàm Tĩnh nói rằng cô chưa từng yêu anh và đã bỏ đi đứa con của 2 người. 7 năm sau, Đàm Tĩnh trở thành bà mẹ một con, cuộc sống vô cùng khó khăn và cơ cực. Còn Nhiếp Vũ Thịnh lúc này đã là bác sĩ trẻ đầy triển vọng của khoa ngoại tim mạch ở một bệnh viện lớn. Thế rồi duyên phận trớ trêu đưa đẩy khiến Nhiếp Vũ Thịnh trở thành bác sĩ điều trị chính cho con trai Đàm Tĩnh. Đạo diễn: Lưu Tuấn Kiệt Diễn viên: Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm

