Rất nhiều sản phẩm giảm cân chứa chất cấm bị thu hồi, chị em muốn sử dụng sản phẩm nào cũng cần đối chiếu để "kiềng mặt ra"!

Giảm cân luôn là một chủ đề được hội chị em phụ nữ quan tâm. Để giảm cân nhanh, hiệu quả, chúng ta nghĩ đến những sản phẩm hỗ trợ giảm cân như thuốc giảm cân, kẹo giảm cân, trà giảm cân... Đa dạng và phong phú, các sản phẩm giảm cân trên thị trường hiện nay có đủ hình dáng, thể loại, mẫu mã... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dụng. Thế nhưng trong thị trường đầy rẫy sản phẩm giảm cân, luôn xuất hiện những sản phẩm chứa chất cấm đe dọa sức khỏe. Danh sách sản phẩm giảm cân dưới đây từng bị thu hồi, cũng là thứ chị em cần "cạch mặt" nếu muốn giảm cân an toàn và hiệu quả nhất:



1. Sản phẩm giảm cân 365 SKINNY High Intensity

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng sản phẩm 365 SKINNY High Intensity, một sản phẩm được quảng cáo để giảm cân vì chứa chất cấm sibutramine. Đây là một chất được kiểm soát đã bị loại bỏ khỏi thị trường vào tháng 10 năm 2010 vì lý do an toàn.

Sản phẩm gây ra mối đe dọa cho người tiêu dùng vì sibutramine được biết là làm tăng đáng kể huyết áp và/hoặc nhịp tim ở một số người và có thể gây ra nguy cơ đáng kể cho những người có tiền sử bệnh mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim hoặc đột quỵ. Sản phẩm này cũng có thể tương tác, theo những cách đe dọa tính mạng, với các loại thuốc khác mà người tiêu dùng có thể đang dùng. Hiện, sản phẩm đang được bán trên nhiều trang web thương mại điện tử khác nhau, tại nhiều quốc gia, và các hệ thống bán lẻ... cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng.

2. Sản phẩm MONE Macha Cocoa

Cuối năm 2020, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng sản phẩm giảm béo MONE Macha Cocoa. Nguyên nhân bởi trước đó, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) gửi thông tin cảnh báo về việc sản phẩm giảm béo MONE Cocoa có chứa sibutramine.

Thành phần được in trên nhãn của sản phẩm MONE Macha Cocoa gồm: Matcha, Dark Cocoa, Slendesta (Potato Extract), Guarana Extract, Treha (Trehalose), Nutriose (Dextrin0.08h/Sachet), Garcinia Cambogia Extract, Green Coffee Bean Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Organic Aloe Vera.

Sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) rà soát lại và phát hiện từ 1/1/2015 đến nay, sản phẩm này chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng MONE Macha Cocoa và thông báo với cơ quan chức năng gần nhất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có bán sản phẩm này.

3. Trà thảo mộc Vy&Tea

Vào tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi lô Trà thảo mộc Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất cấm. Lô hàng của Công ty Hà Vy ở Bình Phước, bị phát hiện có chất Sibutramine và Phenolphthaleine - hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Đại sứ quán Hàn Quốc, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra công ty này. Lô hàng bị dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ.

Trong khi chất Sibutramine tạo cảm giác no và không thèm ăn nhưng tăng nguy cơ co giật, đau tim, loạn nhịp tim và đột quỵ thì Phenolphtalein có nguy cơ gây ung thư và cũng có thể gây suy tim sung huyết hoặc đột quỵ với bệnh nhân có tiền sử bệnh động mạch vành. Do đó không an toàn cho người tiêu dùng sử dụng.

4. Trà giảm cân Hoa Sâm Đất

Tháng 8/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thu hồi sản phẩm giảm cân. Trà thảo mộc Hoa Sâm Đất của công ty Hoàng ZN vì có chứa chất cấm Sibutramine. Sản phẩm được quảng cáo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như giảm béo từ bên trong, thải độc gan, đẹp da, phòng chống đột quỵ và ung thư...

5. Thuốc giảm cân Đông Y gia truyền họ Nguyễn

Tháng 6/2018 , Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn bộ thuốc giảm cân an toàn Đông y họ Nguyễn do chưa được cấp phép đầy đủ điều kiện lưu hành, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Thành phần trên bao bì mập mờ, không rõ ràng về định lượng.

6. Thuốc tăng, giảm cân Đông y Tiến Hạnh

Tháng 6/2018 Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Việt Đông và Nguyễn Thị Bình về tội "vi phạm quy định về sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm". 2 đối tượng này đã sản xuất hàng nghìn gói thuốc giảm cân Đông y Tiến Hạnh bằng bột ngô, gạo nếp và chất cấm Sibutramine. Phát hiện chất cấm trong sản xuất tăng cân là Cinnarizine gây đau vùng thượng vị, uống sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày và có thể gây ngủ gà, ngủ gật. Dùng dài ngày cho người cao tuổi có thể xuất hiện triệu chứng loạn áp, trầm cảm.

7. Trà giảm cân mang nhãn hiệu Cường Anh

Cũng vào tháng 6/2018, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) đưa ra thông báo các sản phẩm viên uống tăng, giảm cân Cường Anh có chứa chất cấm Sibutramine và Dexamethasone.

Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm chứa Sibutramine và phenolphthalein

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia), sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn nhưng sau khi xuất hiện những trường hợp tử vong do tim mạch có liên quan, chất này đã bị cấm sử dụng từ tháng 10/2010. Trong khi đó, phenolphthalein là một hóa chất từng được sử dụng trong điều trị táo bón nhưng nghiên cứu cho thấy có khả năng là chất gây ung thư nên bị hạn chế dùng. Đặc biệt, FDA đã cấm lưu hành các loại thuốc điều trị táo bón có chứa chất này mà bán không cần toa bác sĩ từ năm 1999.

Giới chuyên gia khuyến cáo, đây chỉ là những sản phẩm được phanh phui, trước thị trường sản phẩm hỗ trợ giảm cân đầy rẫy trên thị trường, người dân cần tỉnh táo lựa chọn sản phẩm phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe, sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng từ những nhà sản xuất uy tín.

Tuyệt đối không chạy theo quảng cáo, nhất là những quảng cáo hoa mỹ như giảm cân quá nhanh trong một thời gian siêu ngắn. Những sản phẩm như vậy thường không phát huy hiệu quả thực sự, hoặc nếu có thì chắc chắn có chứa chất cấm.