"Rap Việt": Xuất hiện thí sinh khủng từng hợp tác với Hương Giang, Hồ Ngọc Hà, Binz thừa nhận mắc sai lầm cực lớn

Không dừng lại ở sàn đấu âm nhạc dành cho những bạn trẻ yêu rap đến thể hiện tài năng, Rap Việt tiếp tục khẳng định độ quy mô và đẳng cấp khi liên tiếp xuất hiện nhưng thí sinh "khủng" tìm đến sân chơi để khẳng định chính mình.

Dù không phải lần đầu xuất hiện những thí sinh có vị thế nhất định trong cả mainstream lẫn underground nhưng Rap Việt vẫn rất khéo trong việc khiến các rap fan phải trầm trồ và ngạc nhiên vì độ hot của các chiến binh. Ngay từ đoạn teaser chớp nhoáng, Rap Việt đủ khiến dân tình sục sôi vì sức nóng của tập 5 với sự xuất hiện của rapper R.Tee trên sân khấu.

R.Tee.

Chàng rapper sinh năm 1996 Lã Thành Long – rap name R.Tee nắm giữ cho mình list những nghệ sĩ đã từng hợp tác khiến ai cũng phải há hốc vì quá đỉnh như: Hương Giang với MV 16+ Em Không Hối Tiếc dậy sóng một thời, Let Me Go của Han Sara hay kết hợp cùng Suni Hạ Linh đến tận 3 MV và hơn thế nữa là ca khúc không thể không nhắc đến Bức Thư Tình Để Lại của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà.

Ở R.Tee, người ta vẫn bắt gặp có chút gì đó rất ngông nhưng cũng đầy tình cảm và luôn giữ một tinh thần tích cực ngay trong lối viết lyric. Những ca từ của cậu truyền đi nguồn năng lượng đủ sức để người nghe phải đâm nghiện và replay tá lần.

Chia sẻ về lần "đánh úp" Rap Việt đầy bất ngờ, R.Tee cho biết: "Lý do em đến Rap Việt một phần vì trước giờ mọi người biết đến R.Tee là featuring với rất nhiều nghệ sĩ, giờ em đến chương trình để khẳng định mình là 1 rapper solo và em muốn đây là bước đệm cũng như bệ phóng thật tốt để em bước tiếp trên con đường rapper và hip hop".

Sẽ chẳng sai nếu ví tập 5 Rap Việt là tập All – Star khi có thêm cái tên siêu ấn tượng được tung ra, đó là Châu Hải Minh hay còn được mọi người biết đến nhiều hơn với rapname Dế Choắt. Chàng thợ xăm sinh năm 1996 đến từ Sóc Trăng là cái tên từng gây sốt trên nhiều bảng xếp hạng lẫn cộng đồng Underground.

Dế Choắt.

Ở chàng rapper "xăm trổ" này, khán giả luôn dành dành cho anh sự tôn trọng, khâm phục vì nghị lực đáng nể trên con đường chinh phục giấc mơ âm nhạc cùng rap. Dế Choắt từng được biết đến với vai trò viết nhạc chính cho phim điện ảnh 798 Mười của Dustin Nguyễn với tựa đề Thằng Anh Em nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả hay gần đây là bản rap Cố Nhân Tình – OST Web drama Thập Tứ Cô Nương của Nam Thư.

Hơn thế nữa, Dế Choắt còn khiến những người ngoại đạo phải há hốc với thành tích MV triệu view đáng ngưỡng mộ, trong đó nổi bật nhất là Đời Lạ Lắm À Nghen đạt hơn 53 triệu view trên Youtube.

Trong âm nhạc của Dế Choắt, khán giả dễ dàng nhận ra sự gai góc và rất đời, lối kể chuyện trong các bài hát lôi cuốn kèm tư duy âm nhạc độc lạ khiến người nghe không thể dứt khỏi. Chia sẻ về sự xuất hiện bất ngờ của mình tại Rap Việt, Dế Choắt cho biết: "Sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao Dế tham gia Rap Việt. Cũng như cái tên Dế Choắt của mình thôi! Dế choắt là 1 nhân vật làm cho dế mèn có nhiều cảm xúc, cũng như có nhiều độc giả có cách nhìn nhận khác về nhân vật này.

Hôm nay, Dế cũng vậy, Dế muốn mình là một nhân vật nhỏ bé đến với cuộc chơi để có được cơ hội cọ xát và thử thách bản thân. Đến với chương trình với tâmnguyện mang âm nhạc của mình tiếp cận gần gũi với nhiều fan hơn, vì khi Dế là 1 người chơi tự do thì mọi người sẽ biết Dế qua hình ảnh rất ngầu, rất đường phố nhưng mà Dế không chỉ làm được những điều đó, Dế có thể làm được nhiều hơn và Dế đến sân chơi này để muốn tất cả mọi người đều có thể là fan của mình".

Có quá nhiều yếu tố siêu hot ở tập 5 tuần này khiến các fan phải mong đợi và tự hỏi các huấn luyện viên sẽ phải dùng đến chiêu thức gì để chiêu dụ những rapper tài năng đẳng cấp.

Loạt moment đắt giá tiếp tục được chương trình tung ra khiến ai cũng phải tò mò không ngớt, nhất là tình huống 2 giám khảo Rhymastic và JustaTee bị MC Trấn Thành buông lời cay đắng: "Xin cảm ơn sự ba phải của hai giám khảo, từ nãy giờ các anh đã lựa chọn giùm em nó cả 4 huấn luyện viên luôn rồi!".

Hay giây phút hiếm có của HLV Binz khi lần đầu thừa nhận mình mắc sai lầm trước tiết mục của thí sinh bí ẩn: "Anh không chọn em, có thể là quyết định tệ nhất của anh từ đầu chương trình đến giờ! Em là sự hối hận lớn nhất của anh trong chương trình..". Thậm chí đối diện với dàn thí sinh cực nóng tuần này, giám khảo JustaTee cũng bất ngờ đòi chương trình cấp cho bàn đạp chọn thí sinh về đội: "Em hiểu là em làm gì và nếu chương trình có 1 cái bàn đạp chọn để JustaTee có thể giậm chân chọn bạn này về đội thì mình rất mong chương trình cấp cho mình 1 cái như thế ngay!".

Teaser tập 5 Rap Việt

Tập 5 Rap Việt sẽ đến với khán giả cả nước lúc 20h thứ Bảy - 29/08 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.