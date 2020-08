Rap Việt: Xuất hiện thí sinh bùng nổ nhưng dàn HLV lại tranh nhau quá “hời hợt” khiến Rhymastic bức xúc lao xuống sân khấu

8 gương mặt trong tập 3 Rap Việt vừa lên sóng đã ghi dấu thành công hình ảnh và tài năng âm nhạc ấn tượng trước hàng triệu rap fan với những màn thể hiện bung hết chất mình trên sân khấu.

Là 1 thành viên khác đến từ OTD, sau màn phá đảo 4 nón vàng ghi dấu lịch sử của Ricky Star, sự xuất hiện của Lăng LD trở thành tâm điểm thu hút chú ý của nhiều người. Chàng rapper Nguyễn Tuấn Kiệt - rap name Lăng LD khuấy đảo sân khấu cùng bản rap Tình Ca, dựa trên ca khúc gốc Quỳnh Hương khiến bộ 6 quyền lực vô cùng hưng phấn.

Lăng LD.

Liên tiếp chinh phục được Wowy, Karik và sau đó là Suboi, Binz, Lăng LD thực sự đã có một màn trình diễn ấn tượng. Đầy chân thành, Lăng LD đã nói lên suy nghĩ khiến ai cũng phải tán thưởng: "Với em, danh tiếng không phải là thước đo ở bộ môn này. Sự cảm nhận và cách mà mình lột tả cái bên trong ra ngoài để mọi người có thể nghe được, kiếm được mình ở những bài hát đó và họ tự an ủi được họ thì mới là niềm hạnh phúc của em".

Không thoát khỏi sức hút của những lời rap đậm chất trữ tình, Karik cho rằng: "Điều thú vị là cách bạn chọn bài hát rất thông minh. Trong bài nhạc này, có quá nhiều thứ để khen và không biết phải khen gì trước, vì bạn đã mang màu sắc và góc nhìn rất khác để đưa vào bài hát này". Dù là huấn luyện viên không "mặn nồng" lắm với những bản rap tình yêu, nhưng Wowy cũng bị ấn tượng bởi những tư liệu câu chữ, hình ảnh mà Lăng LD đưa vào lời rap.

Nhìn thấy màn chiêu mộ thí sinh của các huấn luyện viên, giám khảo Rhymastic vô cùng "bức xúc": "Tại sao 1 thí sinh tài năng thế mà mọi người giành nhau hời hợt vậy nhỉ?''. Kèm ngay sau đó, Rhymastic đã lao xuống sân khấu đổi chỗ với Wowy và lần lượt đóng giả điệu bộ, ngôn ngữ hình thể và chất giọng của Wowy, Karik, Binz để thị phạm cách giành thí sinh. Quá tài tình, Rhymastic khiến ai cũng bất ngờ lẫn chào thua với "màn cosplay" ấn tượng. Bình luận với màn thi của Lăng LD, giám khảo JustaTee chia sẻ: "Anh rất thích con người của em hiện tại, em đứng ở đây và rap lên những câu rất chân tình. Bài hát của em hôm nay không có gì để chê cả". HLV Binz từ tốn nhận xét: "Vẫn là em với cách gieo vần khó lường, không thể đoán trước. Anh nghĩ em đến đây, em chỉ có nhận thêm thôi chứ không mất đi điều gì cả".

Đứng trước sự lựa chọn của các huấn luyện viên, Lăng LD đã được chọn về đội HLV Wowy.

Phần thi của Lăng LD

Dù là nữ thí sinh đầu tiên xuất hiện ở chương trình, nhưng Nguyễn Thảo Linh – Rapname Tlinh (20 tuổi) đã không hề bị lép vế trước dàn thí sinh nam của Rap Việt. Bằng sự mềm mại, đáng yêu cùng chất giọng rap đầy thiện cảm, cô nàng đã biến hit Chiếc Khăn Gió Ấm lừng lẫy một thời thành phiên bản rap gây nghiện với cái tên Tình Yêu Bận Bịu nói về nam nữ tuổi 20 đầy ý nghĩa.

Tlinh.

Các HLV Suboi, Karik và cả Wowy đã bấm chọn với mong muốn có được Tlinh trong team của mình. Đứng trước tài năng mang nhân tố thiên bẩm của cô gái trẻ, giám khảo JustaTee không khỏi ngạc nhiên: "Cái cảm nhạc của em về hip hop, rap và cả melody nữa, nó rất Tây thật sự làm anh phải bất ngờ". Còn với HLV Karik, bản thân anh thừa nhận bị cuốn hút bởi năng lượng khổng lồ mà cô gái này tỏa ra: "Xem cách bạn khuấy động sân khấu, cách bạn chuyển biến melody…, làm cho mọi người đứng ngồi không yên và mình phải ngồi xuống đứng lên mấy lần để vỗ tay".

Binz chia sẻ: "Thời gian em tiếp xúc với thể loại âm nhạc này nó quá ngắn và em làm nó quá tốt. Anh không chọn em là vì anh không muốn tác động vào những gì đang xảy ra hết. Nó giống như ngọc trai vậy đó chứ không phải là kim cương được mài đâu, dần dần nó sẽ tự tròn".

Cuối cùng Tlinh quyết định chọn về đội của Suboi.

Phần thi của TLinh

Xuất hiện đầy bí ẩn không cất lên lời nào kèm theo mẫu giấy lý giải nguyên nhân: "Em đang bị dính 1 lời nguyền, rap xong em mới nói được với mọi người", chàng rapper 17 tuổi Lê Trọng Hoàng Long - Rapname Gừng, khiến người xem đi từ tò mò sang ngạc nhiên trước khả năng rap cực đỉnh. Cách chơi chữ thông minh biến hóa không ngừng trong bản rap Unexpected – trên nền beat Gene của Binz đã giúp chàng rapper 17 tuổi nhận được 4 chọn từ các huấn luyện viên.



Gừng.

Sau một hồi nghe phân tích và tranh luận, Gừng quyết định về với đội của Suboi.

Đầy liều lĩnh, chàng du học sinh Nhật - Lương Nguyễn Quốc Đạt, rap name Đạt Dope chọn ca khúc Nguyên Team Đi Vào Hết của HLV Binz cho bài thi của mình. Càng bất ngờ hơn khi anh chàng đã cực thành công nhờ hóa hit khủng lừng danh thành bản rap dễ gây nghiện mang tên Nguyên Team Latin Hết. Flow chất, cách gieo vần chơi chữ điệu nghệ, Đạt Dope nhanh chóng được Binz chọn và dù nhận thấy thính luôn hướng về Binz nhưng Suboi vẫn quyết định lựa chọn để ủng hộ năng lực cho Đạt Dope. Kết quả, Đạt Dope về với team Suboi.

Đạt Dope.

Giảng viên tiếng Anh Nguyễn Trần Thái Nam, rapname RPT Gonzo (25 tuổi) khiến hit Kathy Kathy của Lam Trường tỏa sáng 1 lần nữa trên sân khấu. Lyrics dễ hiểu, ngắn gọn nhưng truyền tải nội dung đầy xúc cảm, Gonzo đã chinh phục được Binz.

Trong khi Karik nhận thấy cách nhả chữ của RPT Gonzo sẽ phù hợp với Binz hơn nên không chọn, thì HLV Suboi lại thừa nhận vì do quá mê mẩn theo bài hát mà quên đạp cần chọn khiến khán giả cười ngất.

RPT Gonzo.

Với tấm vé có được ở team Binz, giám khảo JustaTee mong muốn RPT Gonzo sẽ mang đến hình ảnh khác và bùng nổ hơn ở vòng sau.

Tiếp theo là chàng rapper giàu nghị lực và tâm huyết với nghề đến từ Ninh Bình - Nguyễn Đình Việt, rapname VVSIX, mang bản rap Không Dừng Lại dưa trên ca khúc gốc On My Way đã chinh phục thành công Wowy.



Được kết nạp vào team Wowy, VVSIX hứa hẹn sẽ bung cực cháy trên sân khấu Rap Việt trong vòng kế tiếp.

Bên cạnh những màn thi bùng nổ đi vào vòng trong, những màn thi chưa thật sự thể hiện được chất riêng cũng gây nhiều tiếc nuối. Chàng thợ xăm năng động 26 tuổi Nguyễn Lữ - Rapname LU V và Nguyễn Tuấn Duy – Rapname Ogenus đã chưa chinh phục thành công các HLV. LUV dù mang ca khúc gốc Anh Là Sinh Viên của Karik hóa thành bản rap Tình Yêu Bigboi, nhưng chưa tạo được sự chú ý từ Karik lẫn 3 HLV còn lại.



Trong khi đó ca khúc Anh Chịu Thôi của Ogenus lại khiến Suboi phải lên tiếng: "Chị thấy mấy nội dung này thường mấy em trẻ yêu ai không được thì hạ bệ người đó để cho mình nâng lên, nó bình thường quá!".

LU V.

Ogenus.

8 thí sinh, 8 màu rap khác nhau đã cống hiến những màn thi đầy nhiệt huyết. Kết thúc tập 3, đội hình các team có sự thay đổi: Suboi đem về thêm 3 thành viên tài năng là Đạt Dope, Gừng và nữ rapper Tlinh – nâng tổng thành viên của team cô lên 6 người. Theo sát Suboi là team Binz với thí sinh mới RPT Gonzo. Wowy cũng kết nạp thêm được 2 thành viên là VVSIX và Lăng LD. Riêng team Karik thì vẫn giữ nguyên đội hình cũ 3 thành viên.

Tập 4 Rap Việt sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h Thứ 7 – 22/08 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.