Tối 14/11, đêm Chung kết 2 của Rap Việt đã được diễn ra. Kết quả, với hơn 196 nghìn lượt bình chọn, Dế Choắt đã vượt qua G.Ducky để giành ngôi vị Quán quân.

Trên sân khấu đêm Chung kết, Dế Choắt đã cùng HLV Wowy mang đến phần dự thi tên Chim Sẻ và Dâu Tây. Những giai điệu, ca từ đến những cái ôm thật chặt vào cuối bài của 2 thầy trò khiến khán giả đi từ hứng khởi đến vỡ òa cảm xúc. Dế Choắt chia sẻ hình ảnh của chim sẻ và dâu tây ẩn dụ cho bản thân anh và HLV của mình, chứng kiến cả một quá trình đi đến thành công của HLV Wowy đã truyền cho anh nhiều động lực và cảm hứng.

Tuy nhiên phần chiến thắng của Dế Choắt đã vấp phải nhiều tranh cãi của khán giả khi cho rằng nam rapper chưa xứng đáng so với G.Ducky, bởi lẽ anh chàng đã có sẵn tên tuổi, cũng như câu chuyện đời tư trước đó. Thế nên so với sự đột phá thì G.Ducky vượt trội hơn hẳn. Từ vòng đầu tiên với bản rap Đôi mắt, tiếp đến là Chạy rồi Tiền nhiều để làm gì và cuối cùng là The right journey, các tiết mục của anh chàng không chỉ bùng nổ trong cuộc thi mà còn viral cực mạnh trên các trang mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn cho rằng đây chẳng khác gì cuộc thi vote chứ chẳng phải thi rap. Thậm chí, có khán giả còn đòi chương trình kiểm lại số phiếu bầu để đòi lại công bằng cho G.Ducky.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Dế Choắt khi cho rằng hành trình đến với ngôi vị Quán quân của anh không phải dễ dàng nên không thể phủ nhận chỉ vì giành được số vote cao hơn G.Ducky.