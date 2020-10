Rap Việt: TLinh bại trận vẫn không quên ôm MCK trên sân khấu, team Karik gần như không có đối thủ vì quá mạnh

4 thí sinh TLinh, RPT MCK, F và Hành Or ở bảng D đã có những màn thi tài đáng nhớ tại hành trình Rap Việt với tập 13 lên sóng tối 24/10. Với đề tài Thành ngữ - Ca dao - Tục ngữ, các thí sinh đã thể hiện sự quyết tâm cũng như sáng tạo của mình một cách tốt nhất.

Nhận thấy RPT MCK chưa thật sự chơi hết sức ở 2 vòng trước, lần này Karik đưa ra yêu cầu cậu chơi 1 bài thật ngầu đậm chất cá nhân. Lựa chọn câu thành ngữ sát với mình nhất "Giàu vì bạn, sang vì vợ", thánh melody – RPT MCK không chỉ khiến Karik cảm thấy thú vị mà còn làm cho sân khấu Rap Việt "thất thủ" trước sức cháy cực khủng mà cậu cùng 3 người anh em - RPT Gonzo, 16 Typh, Thành Draw mang lại.

Vẫn phát hết công năng của thế mạnh rap melody, RPT MCK còn thể hiện tài chơi chữ, punchline đầy choáng ngợp với bản rap Giàu Vì Bạn, Sang Vì Vợ, sở hữu những câu cực đắt giá như: "Ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" hay "nhà nào mà chả có mái". Với sự giúp đỡ từ những người anh em cùng khả năng rap hơn người, RPT MCK đã tạo nên những khoảnh khắc có 1-0-2.

Dù là thí sinh nữ duy nhất còn lại của chặng đua quán quân Rap Việt nhưng TLinh lại không hề thua kém bất cứ đối thủ nào. Quyết định cho cô học trò rũ bỏ hình tượng cute vốn có ở 2 vòng trước, tại vòng thi này, các fan không khỏi ấn tượng với màn lột xác về ngoại hình lẫn thăng hạng trong âm nhạc của TLinh.



Bản rap Mặc Sự Đời với câu thành ngữ "Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" đã lột tả hết khả năng của TLinh mà khán giả chưa có cơ hội thấy. Đó là một TLinh sexy, mãnh liệt, chơi melody thuộc hàng đỉnh...

Giám khảo JustaTee hào hứng chia sẻ ngay: "Anh không biết nói gì hơn! Chúc cho mái nhà của MCK còn nguyên vẹn sau tiết mục này, xem tiết mục này cuốn cực kỳ luôn! Cái body language của em nó làm cho mọi người phải dán mắt vào nhìn tất cả những gì em đem lên sân khấu biểu diễn. Tiết mục hôm nay của em đã lột xác hơn những gì mà em từng mang đến cho Rap Việt".

Luôn theo sát và đồng hành cùng từng thí sinh, đối với Hành Or thì Binz cho rằng thế mạnh của cậu là ngôn ngữ và bản thân anh cảm thấy Hành Or có những bước tiến chậm nhưng mà rất là chắc. Đứng trước bảng đấu không dành cho những chiến binh mềm yếu lần này, Hành Or tỏ ra vô cùng quyết tâm. Tiếp tục giữ vững thế mạnh của mình ở 2 vòng cộng với những bước vũ đạo giúp phô diễn khả năng ngôn ngữ hình thể, Hành Or đã tạo nên 1 hiệu ứng cực kỳ to lớn.

Con beat với tempo nhanh như bơm năng lượng cùng lyric hay ho của bản rap Có Chí Thì Nên khiến khán giả nhún nhảy không ngừng trong suốt màn trình diễn. Karik khen ngợi: "Hành Or luôn biết cách cho mọi người thấy được sự thay đổi liên tục, Karik rất bất ngờ với phần trình diễn vừa rồi". HLV Wowy tiếp lời: "Wowy nhận định rằng từ đầu đến giờ em là thí sinh duy nhất của team Binz mà vẫn giữ được bản chất raw mộc mạc của mình".

Bằng những lời khuyên và sự động viên của Wowy, F đã củng cố tinh thần và dùng bản rap Trăm Nghe Không Bằng Một Thấy để chứng minh thực lực của mình. Với kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, F tin rằng mình có thể làm tốt phần lyric, cậu mong muốn khai thác thế mạnh của mình trong melody và trap dùng đoạn beat quyến rũ đầy năng lượng để thể hiện câu ca dao tục ngữ "trăm nghe không bằng một thấy" với ý nghĩa mới. Thậm chí, F còn xin Touliver cho tự tay tạo ra con beat chiến tại vòng đấu này.

Màn kết hợp lạ tai bắn rap trên nền nhạc violin du dương khiến không ai có thể quên. Dù ở 2 vòng trước, F chưa thật sự tạo được ấn tượng mạnh với khán giả nhưng đến vòng đấu lần này anh đã khiến nhiều người phải thay đổi nhận định.

Kết thúc bảng đấu, kết quả bình chọn là 2 - 4 lần lượt thuộc về TLinh và RPT MCK. Như vậy, RPT MCK đã trở thành thành viên thứ 2 của team Karik sở hữu tấm vé vào chung kết Rap Việt.

Nằm cùng bảng E với người thầy cũ RPT Gonzo khiến Tage đã sớm ý thức được độ cam go của vòng Bứt Phá, Tage nói: "Cái mà em cảm nhận rõ rệt nhất, khiến cho mình nghĩ đến nhiều nhất đó chính là Gonzo. Cái tên cứ ám ảnh mình mãi từ lúc đấy đến bây giờ luôn! Thật sự mình chưa bao giờ mất niềm tin vào Gonzo cả".

Bật chế độ "không có bố", boy cool ngầu Tage đã có 1 màn thi để đời với câu thành ngữ - tục ngữ "Đầu đội trời chân đạp đất". Ngoại hình đẹp, sáng sân khấu cộng thêm tài dìu dắt của HLV Suboi đã giúp Tage hoàn thiện bản thân mình hơn.

Và dĩ nhiên với phần thể hiện xuất sắc của mình, Tage đã nhận về loạt lời khen vô giá. HLV Wowy nói ngay: "Màn trình diễn rất ấn tượng về cách thể hiện. Điều này, Wowy nghĩ chỉ có Suboi mới làm được thôi! "

Trái ngược với sự lo lắng của Tage, RPT Gonzo cho rằng đây là bảng đấu thú vị vì có cậu học trò cũ. HLV Binz tràn đầy tự tin: "Mọi thứ nó rõ ràng quá rồi. Tage rất nể phục tài năng của em nhưng mà lần này em gặp trúng thầy Nam thì quá xui cho em". Và câu thành ngữ - tục ngữ cậu chọn cho bản rap Thầy Nam là "Không thầy đố mày làm nên" khiến Binz vô cùng phấn khích.

Việc không đi theo trend và dùng giá trị vượt thời gian của mình để chinh phục người nghe, một lần nữa RPT Gonzo đã cho mọi người thấy khả năng chơi chữ bậc thầy của mình: "... Vì nếu đen đủi sẽ bị thầy Nam trị như thằng nhóc từ lớp 13", "Vài lần lệ đổ để đổi về độ nể" hay "Không có thầy ta đố mày làm nên, nhưng trò ngoan thì không nên làm cho thầy phải đố".

Quá xuất sắc, RPT Gonzo nhận về hàng triệu tiếng hò reo, HLV Binz phải cúi mình khâm phục. Còn Karik thì không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng chơi lyric của Gonzo.

Khép lại tập 13, RPT MCK sẽ có mặt tại đêm chung kết cùng với Thành Draw, Dế Choắt, GDucky. 2 thí sinh còn lại của bảng E sẽ có mặt trong tập 14 vòng Bứt Phá - Rap Việt lúc 20g00, Thứ Bảy, ngày 31/10, phát sóng đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.