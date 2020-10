Rap Việt: Tez so kè với G.Ducky, còn được Wowy hứa hẹn "chống lưng", thế trận ngày càng gay cấn

Tập 12 Rap Việt vòng Bứt Phá tiếp tục gây nên thế trận "vô tiền khoáng hậu" khi những "chiến binh" cực khủng từ 4 team cùng lọt vào 1 tập. Vẫn tiếp tục với 2 chủ đề Thành ngữ - Tục ngữ và Câu nói trending, cả G.Ducky, Tony D., Lor, RTee, Duy Andy và Tez sẽ cùng thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình để đoạt tấm vé chung kết.

Đấu 4 nhưng chỉ chọn 1 khiến vòng Bứt Phá trở thành "ải lớn" cực cam go. Ở tập trước, bảng B đã lộ diện 2 thí sinh trong bảng là Thành Draw của team Binz với bản rap bùng nổ Rồng Rắn Lên Mây và AK49 đến từ team Suboi cùng bản rap cảm xúc The Real Picture. Tập 12 Rap Việt tuần này sẽ tiếp tục xuất hiện 2 thí sinh còn lại của bảng B từ team Wowy, Karik và 4 thí sinh thuộc bảng C.

Xét về thế trận thì ở 2 bảng đấu lần này sẽ khó lòng có thể phân định ai đang nắm giữ "kèo trên" và ai đang nằm "kèo dưới". Duy Andy từng 2 lần sở hữu Nón Vàng với khả năng cảm nhạc và biến hóa cực tài tình; Lor - chàng rapper điềm tĩnh "bình chân như vại" nhưng một khi bước lên sân khấu thì luôn khiến mọi đối thủ phải "lo" và Tony D - chàng trai cực đa dạng trong ý tưởng lẫn phong cách sẽ cùng lên sóng tập 12.

Duy Andy.

Lor..

Tony D.

Từng là cựu thành viên team Karik, việc rơi vào bảng đấu lần này khiến Tez phải đối đầu cùng đồng đội cũ. Tez chia sẻ: "Mình cảm thấy hơi lo ngại bởi vì team Karik khá thân thiết với Tez và mình đã hiểu khả năng của họ đến đâu". Để lên dây cót tinh thần cho Tez, Wowy khuyên: "Em hãy tập trung vô chính mình. Ở thời điểm hiện tại, em giống như một viên ngọc mà thay đổi môi trường. Em sẽ được sự hỗ trợ của team Wowy". Wowy khẳng định đã "tỉa tót" biến Tez từ chàng trai gai góc trở thành "bông hồng mong manh xinh đẹp". Thêm vào đó Binz nhận định: "Bài hát này là một cú lừa". Do đó, tiết mục của Tez hứa hẹn sẽ khiến các rapfan nóng lòng chờ đợi và biết đâu sẽ có 1 trận tái đấu giữa Tez và G.Ducky "nổ ra".

Tez.

G.Ducky.

Rapper thuộc hệ ma mị RTee - người từng hạ cả chàng trai vàng trong làng nhặt nón Ricky Star cũng xuất hiện trong bảng đấu nghẹt thở lần này. Dù giành chiến thắng vang dội ở vòng Đối Đầu nhưng RTee đã không ngủ quên trong chiến thắng: "Khi chiến thắng Ricky Star, em quá là ngạc nhiên nhưng bản thân em chưa cảm thấy đủ! Em nghĩ một phần là do mình vẫn còn may mắn và rõ ràng là vòng này em sẽ phải chơi hơn như thế nữa". Trong vòng Bứt Phá, RTee sẽ thả "con thú hoang" và mở giới hạn của mình ra để thi đấu cùng đối thủ.

RTee.

Được cho là "trùm cuối" của team Karik, G.Ducky tỏ ra lo lắng: "Bảng đấu này không hề dễ dàng một chút nào cả". HLV Karik cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho anh chàng: "Bảng này rất căng! Em cứ tưởng tượng đi khi mà mọi người coi tập vừa rồi của em thì mọi người sẽ chuẩn bị "súng ống" đầy đủ.... Em phải chuẩn bị tinh thần là mình sẽ bị hội đồng". Nói về đề tài lần này, G.Ducky cho biết: "Mình tin rằng không cần là 1 con quái vật với sức mạnh cực lớn mới có thể là người chiến thắng mà ai xử lý đề bài 1 cách khéo léo nhất, ai mang đến những thông điệp thú vị nhất và chạm đến người nghe nhất mới là người chiến thắng". Như 1 lời hứa hẹn, Karik khiến ai cũng phải mong đợi vào phần thi của G.Ducky khi chia sẻ: "Thay vì lần trước, Karik cho G.Ducky chạy trốn thì lần này sẽ cho G.Ducky đối mặt. Tập trước, G.Ducky là chú vịt thanh lịch thì hôm nay G.Ducky là chú vịt tinh nghịch". Liệu ai sẽ rơi vào bảng đấu cùng G.Ducky và kết quả cuối cùng của vòng đấu sẽ như thế nào là câu hỏi lớn mà các fan đang mong mỏi tìm được lời đáp.

Preview tập 12 Rap Việt

Tập 12 vòng Bứt Phá Rap Việt sẽ đến với khán giả lúc 20h thứ Bảy - 17/10 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.