Rap Việt: Ricky Star bị réo tên "điên cuồng" sau khi 3 học trò của Binz lên sân khấu hỗ trợ MCK "diệt" Hành Or

Tối 25/10, tập 13 Rap Việt đã chính thức lên sóng. Kết quả, anh chàng MCK team Karik là thí sinh giành chiến thắng bảng D và bước tiếp vào chung kết. Đặc biệt, màn trình diễn của MCK còn có sự hỗ trợ từ 3 thí sinh team Binz là Thành Draw - 16 Typh - Gonzo.

Ở phần nhận xét, khán giả không khỏi thích thú với khoảnh khắc Binz ôm đầu khi thấy 3 học trò của mình lên sân khấu hỗ trợ team đối thủ để "diệt" Hành Or. Nam rapper đã nhận xét: "Thế là chết Hành Or của anh rồi!" và quả nhiên, MCK đã vượt qua Hành Or để giành chiến thắng.

Tự động phát sau 3 Current Time 0:00 / Duration 2:08 Rap Việt: Phần biểu diễn MCK 00:02:08 Rap Việt: Phần biểu diễn MCK

Có thể thấy, đa số các thí sinh của Binz giảm sút phong độ ở vòng Bứt Phá. Từ R.Tee, 16 Typh và mới nhất là Hành Or đều bại trận trước đối thủ thuộc ba đội còn lại, bất chấp những ấn tượng mạnh mẽ từng thiết lập tại vòng Chinh phục và từng khiến khán giả nhận định đội Binz sẽ là đội Quán quân. Chính vì lẽ đó, không ít khán giả không khỏi đặt câu hỏi team Binz sẽ "đi đâu, về đâu" khi ở tập tiếp theo, anh chàng Ricky Star - thí sinh từng bị chính Binz loại được đánh giá cực mạnh sẽ xuất hiện?

Ricky Star chính là cái tên đang được chú ý nhất trong bảng tiếp theo bởi anh chàng tức khiến 4 giám khảo phải tranh giành, tới khi bị Binz loại vẫn được Karik cứu cho bằng được.

Ở vòng đầu tiên, Ricky Star ghi điểm với bản rap lấy cảm hứng từ ca khúc Bắc Kim Thang, phối khí mang màu sắc ma mị vf được cả bốn huấn luyện viên quăng nón vàng giành quyền lựa chọn. Tiếp đó, Ricky Star được Binz sắp xếp đối đầu với đồng đội R.Tee trong trận chiến mang chủ đề Sơn Tinh - Thủy Tinh. Tuy nhiên, cuối phần thi, Ricky Star bị loại, sau đó, anh được Karik quăng nón cứu.

Ricky Star đang là cái tên được réo gọi nhiều nhất sau chuỗi ngày "thua đậm" của đội Binz.

Được biết anh chàng Yuno Bigboi đội Binz sẽ có màn chạm trán với cái tên Ricky Star ở vòng Bứt Phá, với một thí sinh vốn được đánh giá quá mạnh liệu rằng Yuno Bigboi của team Binz sẽ có chiến thuật gì để vượt qua Ricky Star?

Đón xem Rap Việt phát sóng vào lúc 20g00, Thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.