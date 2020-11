Rap Việt: Gonzo khiến Trấn Thành òa khóc, Tlinh làm Karik chết lặng với thần thái quốc tế

Đêm Chung Kết 1 Rap Việt được phát sóng tối 7/11 đã khiến người xem ngập tràn trong muôn vàn cảm xúc.

Không làm mọi thứ phức tạp hay viết về bản thân, RPT Gonzo quyết định làm về câu chuyện của người khác và bản rap Hy Vọng của cậu đã chạm tới cảm xúc của hàng triệu người nghe. Từng lời, từng chữ dù giản đơn nhưng lại lay động cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Những con beat sôi động, những lyric "hóc búa" được thay bằng âm thanh tuyệt hảo của dàn đồng ca hòa lẫn với lối kể chuyện như xoa dịu nỗi đau của RPT Gonzo khi truyền tải thông điệp hướng về miền Trung. RPT Gonzo khiến người nghe như tìm được "chiếc phao" tinh thần giữa những khó khăn của cuộc sống với thông điệp mà cậu mang đến – "mọi thứ rồi sẽ okay".

RPT Gonzo.

Đúng như mong ước mà JustaTee đã nói trước đây sẽ mang 1 dàn đồng ca lên sân khấu, sự cộng hưởng từ giai điệu của dàn đồng ca cùng những lời rap của Gonzo khiến ai cũng chực trào nước mắt. Trấn Thành nghẹn ngào nói: "Vì bạn mà người ta kêu tôi là Thành Cry một lần nữa".

Tại chặng đường cuối cùng mang tính chất quyết định này, Thành Draw đã mang lên sân khấu 1 bản rap dành cho chính mình mang tên Thành Thật. Người xem vẫn bắt gặp hình ảnh của 1 Thành Draw cực năng lượng và cháy bỏng, nhưng đến chặng về đích này họ lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy sự trưởng thành của cậu trong âm nhạc.

Làm chủ mọi thứ trên sân khấu, Thành Draw khiến Wowy phải thốt lên: "Khả năng trình diễn của em cho đến hiện tại nó đã sang 1 đẳng cấp khác… anh không nhìn ra em luôn!".

Thành Draw.

Bằng nghị lực cũng như sự động viên của HLV Karik, G.Ducky đã cống hiến 1 tiết mục mang màu sắc hoàn toàn mới đến với sân khấu Rap Việt tại đêm Chung Kết 1. Không cao trào kịch tính hay gai góc, bản rap The Right Journey của G.Ducky lại sở hữu sức "công phá" khủng khiếp với thông điệp vô cùng ý nghĩa. Tại sân khấu Rap Việt, "con quái vật" G.Ducky đã thay những bản rap mang màu sắc u tối, trầm ngâm thành bản rap tươi vui tràn ngập năng lượng khiến ai cũng thích thú và lưu lại tâm can.

G.Ducky.

Đúng như lời của Karik, Ricky Star đã mang chất ngày xưa diss Karik lên sân khấu và đốt cháy sàn đấu Rap Việt. Thể hiện mong muốn ngay từ đầu, Ricky Star chia sẻ: "Lần này Ricky Star mang đến 1 màu sắc đậm chất của Ricky hồi trước và nó sẽ hoàn toàn khác với 3 bài thi trước".

Bản rap Tiến Hóa một lần nữa thể hiện sự tinh tế chỉn chu của Ricky Star trong việc dàn dựng tiết mục. Flow nhạc biến hóa đòi hỏi kỹ thuật cao được Ricky Star xử lý cực mượt. Wowy đã khen ngợi: "Giọng vocal của Ricky Star rất hợp beat, rất strong, anh ngồi đây anh có thể bắt được hết cái ánh sáng hào quang đó. Quả là đơn giản mà hiệu quả". HLV Binz cũng không khỏi ấn tượng với tiết mục này của cậu học trò cũ, anh nói: "Anh đã làm việc với em 1 lần rồi và anh biết em rất chủ động trong những sản phẩm của mình. Chưa bao giờ làm anh thất vọng hết dù cho ở đâu thì em cũng có thể tỏa sáng…".

Ricky Star.

Luôn ghi điểm và tạo bất ngờ với những ý tưởng trong các phần thi của mình, Dế Choắt lần này quyết định mang một bản rap nhạc kịch với nội dung cực sâu sắc lên thi tài tại vòng Chung Kết.

Đưa ra cái tên vô cùng lý thú cho phần thi của mình là "?'', cậu lý giải: "Chủ đề vòng này Dế đem đến đó là dấu chấm hỏi. Dế cảm thấy đôi khi cuộc sống mình cũng sẽ có những dấu chấm mình không biết phải làm gì với nó hết, mình hãy hỏi và Dế đã tự hỏi bản thân mình rất là nhiều để có thể tìm ra mình và hiểu được mình nhiều hơn. Khi cuộc đời quá nhiều dấu chấm hãy hỏi". Bản rap "?" đậm chất nhạc kịch khiến người nghe sởn da gà vì không khí hùng hồn lẫn những biểu cảm thần thái của Dế Choắt.

Dế Choắt.

Ở những vòng trước, Lăng LD đã từng thành công khi rap về tình yêu, xã hội và mẹ, riêng vòng Chung Kết, Lăng LD muốn làm về những người anh em xung quanh mình. Chủ đề lần này, Lăng LD đã quyết shout out về lý tưởng mà anh em OTĐ thường hay nói với nhau cũng như mang đến 1 tiết mục mang tính chất rap thuần túy nhất.

Đầy năng lượng và bùng nổ với sự giúp sức của tập thể OTĐ và cả Wowy, Lăng LD khiến khán giả bị cuốn theo bản rap OTĐ For Life không thể dứt.

Lăng LD.

Đi nước cờ táo bạo, RPT MCK quyết định không mang sự hầm hố hay rap diss vào vòng đấu cuối cùng này mà chọn giai điệu đáng yêu cùng với rap tình yêu đầy thơ mộng lên sân khấu. Khi được Trấn Thành hỏi lý do cho quyết định lần này, RPT MCK đã không ngại chia sẻ: "Bởi vì ai cũng nghĩ đêm chung kết cần 1 bài hầm hố nên em sẽ là một cái điểm nhấn".

Và lần này RPT MCK đã không sai, bản rap love không chỉ giúp cậu khẳng định độ đa tài, nhiều cá tính âm nhạc mà còn giúp người hâm mộ biết đến ngoài 1 RPT MCK gai góc hầm hố còn có 1 Nger rap tình ca cực tình và vô cùng nhẹ nhàng sâu lắng.

RPT MCK.

Không hề thua kém cậu bạn trai, TLinh đang ngày càng vươn lên khẳng định độ đa tài cũng như chứng minh quyết định trao Nón Vàng của JustaTee là hoàn toàn đúng đắn.

Tại vòng đấu lần này, TLinh đã tự tham gia làm beat với producer. Cô mong muốn ở vòng cuối cùng được lên sân khấu cùng với những người anh em và thầy đã đi cùng mình từ những bước đầu tiên. Đúng như cái tên của bản rap, Chú Chó Trên Ô Tô đã tạo nên 1 hiệu ứng chưa từng có trên sân khấu, ai rồi cũng phải gật gù theo thứ giai điệu đầy mê lực của bài hát. Thần thái đỉnh cao, phong độ thăng hạng, TLinh còn gây ấn tượng với khả năng vũ đạo của mình.

HLV Karik nhận xét: "Thật sự Nón Vàng của JustaTee cứu TLinh nó quá xứng đáng vì đây là tiết mục chất không còn gì để nói. Từ hình thể, cách sắp xếp bố cục bài, cách chọn type beat và kể cả vũ đạo thần thái của TLinh đã làm mọi thứ nó rất là match với nhau và anh muốn chết lặng luôn". Binz cũng cho rằng: "Thần thái của em hôm nay trên sân khấu nó còn tuyệt vời hơn cả màn trình diễn lần trước. Lần này em tập trung nhiều vào ngôn ngữ cơ thể và điều đó nó giúp ích cho màn trình diễn của em".

TLinh.

Tập 15 - Đêm Chung Kết 1 cũng chính thức ghi nhận kỷ lục mới về lượt xem cùng lúc của Rap Việt trên nền tảng YouTube với hơn 755 ngàn lượt xem, vượt qua con số 719 ngàn lượt xem cùng lúc mà chương trình đã ghi nhận trước đó. Điều này càng minh chứng cho sức hút khó cưỡng của một chương trình truyền hình có được sự yêu mến và lan toả mạnh mẽ.

Như vậy, cổng bình chọn quán quân của Rap Việt mùa đầu tiên dành cho khán giả cả nước đã chính thức được mở xuyên suốt từ 20h00 ngày 07/11/2020 và kết thúc sau tiết mục dự thi cuối cùng vào ngày 14/11/2020.

Đêm Chung Kết 2 và Trao Giải sẽ là những màn trình diễn kết hợp của 8 thí sinh với các HLV và Giám khảo được truyền hình trực tiếp lúc 20h thứ Bảy - 14/11 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.