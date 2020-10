Rap Việt: "Gà cưng" của Wowy - Tez bại trận, G.Ducky xuất sắc tới mức Binz phải nghiêng mình bày tỏ sự lo sợ

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 12 Rap Việt đã chính thức lên sóng tối 17/10. Tiếp tục là đề tài Thành ngữ - Tục ngữ, Tez đã quyết chọn câu thành ngữ cùng tên với bản rap của cậu là Mình Đồng Da Sắt. Xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cực đáng yêu khác xa với hình ảnh gai góc, hầm hố mà Tez đã thể hiện ở 2 vòng trước khiến cựu HLV của cậu - Karik và khán giả phải há hốc. Thậm chí JustaTee còn cho biết: "Em có thấy anh nhảy vừa nãy không? Tí nữa cắm đầu xuống đây ở cái đoạn twist của em".

Rhymastic nhận xét: "Wowy đúng là cho mọi người 1 vố! Phần đầu của em, mặc dù là bông hồng không có gai nhưng nó rất hay, các cao độ rap của em lần này đã rất chính xác và đến lúc chuyển sang phần thứ 2 thì quá tuyệt vời".

Tez.

Quả đúng như lời Trấn Thành nói, Tez đã may mắn khi trải qua 2 đời đào tạo không chỉ có cơ hội làm việc và học hỏi, mà từ đó còn tạo ra 1 Tez bùng nổ nhưng vẫn biết tiết chế phù hợp lúc cần thiết trong phần trình diễn của mình.



Được Binz nhận định: "Cái Duy Andy có mà Thành Draw không có là cách xử lý melody ở trong đoạn rap". Và đúng như thế, Duy Andy đã đưa thế mạnh của mình cực khéo léo vào bản rap Vạn Sự Khởi Đầu Nan và có những giây phút thăng hoa trên sân khấu.

Với con beat tươi vui và tràn ngập năng lượng tích cực, Duy Andy đã cho mọi người thấy cậu không chỉ giữ vững phong độ sau 3 vòng thi mà còn có sự tiến bộ trong từng bước đi của mình.

Duy Andy.

Vô cùng tinh tế, Wowy đã nhận ra sự đồng điệu trong vocal của nam thí sinh và HLV Karik: "Không biết có phải do em ở gần Karik không mà cái vocal của em chắc nịch?". Duy Andy lập tức đáp lời: "Em học hỏi rất nhiều từ người thầy, em có nói với thầy là em sẽ đưa 1 Karik mới lên sân khấu và em sẽ cho một chút chất riêng của mình vào". Đầy tự hào về cậu học trò, Karik chia sẻ: "Dù như thế nào đi nữa, phải làm tốt vai trò của mình khi đứng trên sân khấu và lúc nãy em đã làm rất tốt".

4 phần thi bảng B của Thành Draw, AK49, Duy Andy và Tez đã khiến bộ 6 quyền lực vô cùng khó khăn để đưa ra phiếu bầu của mình. Với tỉ số bình chọn 1-1-4, Thành Draw – team Binz đã xuất sắc nhận 4 phiếu bầu và trở thành người chiến thắng bảng B, bước vào vòng Chung Kết. Trước chiến thắng của đối thủ, Tez cho biết: "Em thấy chiến thắng này của anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Em không có gì hối tiếc cả".

Thành Draw – team Binz bước vào chung kết.

Xứng danh bảng đấu tử thần, bảng C sớm khiến các fan "méo mặt" vì tương lai mất đi thần tượng khi 4 chiến binh dùng để hạ người khác lại xuất hiện cùng nhau trong 1 bảng đấu để hạ lẫn nhau. G.Ducky, LoR, Tony D. và RTee đã dốc hết sức để cháy 1 trận để đời tại vòng Bứt Phá vừa qua. Rhymastic đã có những đánh giá về cục diện bảng C: "Bảng này thật sự là bảng tử thần, đây đúng là 4 cái góc của 1 hình vuông nó khá cân bằng với nhau. Cả 4 bạn đều viết lyric rất hay" và chủ đề cho bảng này chính là những câu nói trending.

Táo bạo trong suy nghĩ, quyết đoán trong hành động, Karik lại một lần nữa thể hiện sự cao tay trong nước cờ của mình tại đấu trường Rap Việt khi quyết để chất giọng đậm chất cinematic của G.Ducky thử sức với bản rap kết hợp với dòng nhạc hàn lâm opera. Để hỗ trợ cho phần trình diễn lần này của cậu học trò cưng, Karik thậm chí còn nhường luôn "ghế nóng'' cho nữ ca sĩ opera Lưu Hiền Trinh.

G.Ducky.

Lối tư duy đột phá có phần dị biệt, G.Ducky lồng ghép nhiều hàm ý vào từng ca từ của bản rap Tiền Nhiều Để Làm Gì?. "Chú vịt vàng" tinh nghịch khuấy đảo sân khấu cũng như tâm trí người nghe khi đòi chuyển thẳng 1 tỷ cho Đen Vâu, thậm chí đưa Binz sang "Châu" Phi hay đi uống rượu cùng Wowy nhưng lại chỉ mua cho Karik chai Ba Kích.



Ngay sau màn trình diễn, HLV Binz tỏ ra lo ngại cho team của mình: "Em là thí sinh anh lo sợ nhất, vì khả năng rất cao em sẽ loại những chiến binh của anh. Đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác đó, và sau màn trình diễn của em nó lại còn lớn hơn nữa". Về phần Suboi thì lại ngạc nhiên khi G.Ducky hát những nốt cao trào khiến cô cảm thấy khó khăn khi mình chỉ có 1 vote.

Không sôi nổi, rầm rộ nhưng chàng rapper LoR luôn là người khiến người khác phải quan ngại vì thứ "vũ khí ngầm" mà cậu đang sở hữu. Vẻ ngoài điềm tĩnh khiến những điều LoR suy tính và nước cờ cậu đi luôn là ẩn số với các đối thủ. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Suboi, người ta thấy LoR tiến bộ vượt bậc đến khó tin. Cách chơi chữ và quả flow cực tài tình khiến LoR ghi điểm lớn với mọi người.

LoR.

Không phụ lòng Suboi, LoR khiến HLV Karik thốt lên: "Phải dùng 1 từ là quá ấn tượng, vì để đi đến vòng 3 giữ được phong độ đã là rất khó, mà lần này LoR còn thể hiện sự bứt phá vượt bậc ở nhiều khía cạnh". Wowy thì gửi đến LoR sự cảm động vì những respect mà cậu dành cho các đồng nghiệp của mình. Suboi vô cùng phấn khởi khi thấy LoR đã thuyết phục được Karik và cô cũng cho biết đây chính là điểm nhấn của mình ngay từ ban đầu.

Chàng trai lắm chiêu, RTee với đề tài những câu nói trending lần này cũng đã nảy ra ý tưởng cực thú vị là dùng câu: "Yêu đương gì tầm này nhà bao việc", kèm tempo 100 do Binz lựa chọn.

RTee.

Một chút melody được RTee khôn khéo lồng ghép vào biến bản rap Nhà Bao Việc trở nên bắt tai và thời thượng. Karik thể hiện sự thích thú: "Karik rất thích tiết mục của RTee đặc biệt là màn lột xác lần này. Karik rất là bất ngờ vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Binz có thể thay đổi RTee". JustaTee lập tức tiếp lời: "Thật ra, phần trình diễn lần này anh coi nó không phải là 1 phần thi nữa mà nó thật sự là một phần trình diễn. Nó thật sự hoàn hảo và chỉn chu và nó là sản phẩm rất chuyên nghiệp". Đúng như mong đợi của HLV Binz, RTee đã khiến sân khấu Rap Việt sôi sục theo bản rap của mình.

Táo bạo pha chút điên rồ trong ý tưởng, Tony D trở thành người đầu tiên mang rock vào rap tại sàn đấu Rap Việt. Mang 6 phiên bản khác nhau của Tony D lên sân khấu cùng 1 con beat cực mạnh, Tony D cùng câu nói trending của Phạm Băng Băng – "Đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi" đã đốt cháy sân khấu với thông điệp: đừng cúi đầu với bất kỳ khó khăn nào mà mình đang gặp, hãy đương đầu với nó.

Tony D.

Cả 4 tiết mục của bảng C đều quá xuất sắc nhưng HLV và Giám khảo thì chỉ có 1 phiếu bầu. Trong 6 phiếu, G.Ducky nhận được 4 phiếu và LoR được 2 phiếu. Và người có mặt trong chung kết 2020 tiếp theo là G.Ducky đến từ team Karik.

G.Ducky đến từ team Karik bước vào chung kết.

Tập 13 vòng Bứt Phá Rap Việt sẽ tiếp tục đến với khán giả lúc 20h thứ Bảy - 24/10 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng dụng VieON.