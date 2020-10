Rap Việt: 2 "gà chiến" Ricky Star & R.Tee của đội Binz đối đầu khiến Wowy phải thốt lên “đây là một màn trình diễn mà tất cả chúng ta đều banh xác”

Dù sẽ chính thức lên sóng vào thứ 7 tuần này nhưng Tập 10 Rap Việt - Tập khép lại vòng Đối Đầu đã sớm nhận được sự quan tâm của hàng triệu rap fan ngay từ đầu vì mức độ "khủng" của team Binz. Nắm trong tay "binh đoàn" cực chiến với những cái tên nổi bật như Ricky Star, R.Tee,

Thành Draw, Mac Junior, 16 Typh, Hành Or, Lee Boo, Lil.Cell và RPT Gonzo, điều này khiến việc lựa chọn cặp đấu của nam HLV cũng trở thành đề tài quan tâm cực lớn của các fan.

Sau một thời gian dài đồn đoán về người sẽ đối đầu cùng Ricky Star thì cuối cùng cái tên R.Tee cũng chính thức được công bố trước sự vỡ òa của các rap fan. Sẽ không nói quá, nếu gọi đây là trận đấu đáng mong chờ nhất của Rap Việt vì đây vừa là 2 đối thủ cực mạnh, vừa có nhiều điểm tương đồng rất hấp dẫn khi được đặt cùng nhau để so tài thắng thua.

Đứng trước trận đấu của 2 chiến binh "ma mị" Ricky Star – R.Tee, người hâm mộ chỉ giám mong chờ hơn là đưa sự tuyên đoán chắc chắn nào cho cái kết. Với một Ricky Star từng tạo nên "cuộc chiến 4 Nón Vàng" nhờ bài thi đậm chất kinh dị Bắc Kim Thang, thậm chí còn từng được Wowy nhận xét là: "Ai có được thí sinh này về đội của mình thì chẳng khác gì cọp mọc thêm cánh!", và một R.Tee đa tài từng quyết định mang hát xẩm cùng không khí Rằm tháng Bảy lên sân khấu khiến 4 HLV hết lời khen ngợi thì sẽ không một ai có thể đưa ra cái kết chính xác cho màn chạm trán nảy lửa lần này. Trước 2 thí sinh khá nặng ký và 1 câu hỏi đầy hóc búa từ MC, HLV Wowy thể hiện rõ sự hào hứng và đầy mong đợi:"Em cũng muốn thử coi 2 cái hành tinh đó đụng với nhau nó nổ như thế nào. Đây có thể là một màn trình diễn mà tất cả chúng ta đều banh xác luôn!".



Là đội hình cuối cùng "chốt đơn" vòng Đối Đầu, trái ngược với cảm giác lo lắng, HLV Binz tràn đầy hi vọng: "Tất cả những gì mà các bạn đã cố gắng trong khoảng thời gian dài vừa qua thì hôm nay nó sẽ là những phút ngắn ngủi và hi vọng các bạn sẽ làm thật tốt". Đứng trước niềm hi vọng này, MC Trấn Thành trông đợi: "Tinh thần của đội Binz là gì?". Với phong thái tự tin ở những vòng trước cùng lời khẳng định: "Anh đến đây là anh muốn đội anh phải thắng!", BigCityBoi đáp lời: "Từ những ngày đầu như anh đã biết, vẫn là sự tự tin, vẫn là thần thái của những Super Star".

Trước tinh thần tự tin tột đỉnh bung hết chất mình của đội HLV Binz, MC Trấn Thành cũng dành không ít sự quan tâm về cách làm việc của cả team: "Trong lúc Binz làm việc với các bạn thì điều mà Binz thích nhất và điều Binz thấy khó khăn nhất là gì?". Không để MC đợi lâu, Binz chia sẻ: "Em cảm thấy khó khăn nhất là làm sao để mình tìm được đúng những chỗ sáng nhất của các bạn. Mình nghe mình biết khả năng của các bạn về kỹ thuật cũng như mọi thứ khác rất là đồng đều với nhau hết. Đến khi ngồi cùng với nhau ở studio, mình thật sự không biết nó nằm cụ thể ở chỗ nào để mình mang nó ra, đôi lúc nó không có dễ tìm kiếm như vậy. Còn cái điều thích nhất là lần đầu tiên mà mình được ngồi cùng với nhiều tài năng, nhiều cá tính như vậy".

Với những gì mà Binz đã chia sẻ, MC Trấn Thành không khỏi thắc mắc về sự can thiệp của vị huấn luyện viên trong các phần thi sắp tới của thí sinh. Binz thẳng thắn khẳng định: "Thật sự là em có tác động vào nhưng mà đôi khi nó không nằm ở âm nhạc mà nó là những câu chuyện để cho các bạn tìm được cảm hứng và các bạn có thể lấy được điều gì ra từ đó".

Trở lại với vòng Đối Đầu của đội Binz, không phù phiếm màu mè như vốn dĩ, lần này Binz mang đến cho Rap Việt một không gian Retro bằng cách tái sinh lại những ca khúc của thập niên trước.

Và chắc hẳn cộng đồng rap fan sẽ không thể nào bỏ qua những màn đấu mãn nhãn cho đến phút cuối cùng trong Tập 10 Rap Việt phát sóng lúc 20h thứ Bảy - 03/10 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.